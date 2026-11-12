ΕΕΠΕ: «Όχι στην αξιολόγηση με αστεράκια – Απαιτούμε επιστημονικά κριτήρια και αναμόρφωση του ΕΟΠΥΥ»

Σαφείς απαντήσεις για το αντικείμενο, τη μεθοδολογία και τις συνέπειες της εξαγγελθείσας αξιολόγησης των γιατρών από ασθενείς απαιτεί από το Υπουργείο Υγείας η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (ΕΕΠΕ). Με αφορμή τις πρόσφατες υπουργικές ανακοινώσεις για την ενεργοποίηση ενός νέου ψηφιακού συστήματος αξιολόγησης Παρόχων του ΕΟΠΥΥ μέσω της εφαρμογής myEOPYΥ, η ΕΕΠΕ καθιστά σαφές ότι η ποιότητα στην Υγεία δεν παράγεται με «αστεράκια», «φατσούλες» και επιφανειακές βαθμολογίες.

Οι ενστάσεις της ΕΕΠΕ για την αξιολόγηση με «αστεράκια»

Η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος τονίζει ότι η ποιότητα στην υγεία απαιτεί επιστημονική προσέγγιση, αντικειμενικότητα και, κυρίως, τη ριζική αναμόρφωση ενός ήδη προβληματικού συστήματος. Η Ένωση επισημαίνει ότι το υπάρχον πλαίσιο λειτουργίας που έχει διαμορφώσει ο ΕΟΠΥΥ είναι ήδη προβληματικό, δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν δύσκολη την αντικειμενική αξιολόγηση.

Συγκεκριμένα, η άσκηση της ιατρικής υπό συνθήκες αυστηρού πιεστικού χρόνου, με ραντεβού ανά 15 λεπτά, σε συνδυασμό με ανεπαρκείς αποζημιώσεις και διαρκώς διογκούμενες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, καθιστά αδύνατη την αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας της φροντίδας υγείας. Η ΕΕΠΕ αμφισβητεί ευθέως την τακτική να κρίνεται ο γιατρός για δυσλειτουργίες που προκαλεί το ίδιο το κράτος.

Σύγχυση εννοιών και διεθνής επιστημονική εμπειρία

Η Ένωση ζητά να αποσαφηνιστεί άμεσα τι ακριβώς επιχειρείται να μετρηθεί από το Υπουργείο. Αναφέρεται ότι πρόκειται για τρεις εντελώς διαφορετικές έννοιες, δηλαδή την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, την ικανοποίηση ασθενών και τη συμμόρφωση σε πρωτόκολλα, τις οποίες το Υπουργείο επιχειρεί επικίνδυνα να συγχέει.

Η διεθνής επιστημονική εμπειρία είναι ξεκάθαρη ως προς το ότι η καταγραφή της εμπειρίας των ασθενών συνιστά χρήσιμη παράμετρο. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση οι υποκειμενικές βαθμολογίες δεν αντικαθιστούν τους αντικειμενικούς δείκτες κλινικής ποιότητας. Οι δείκτες αυτοί οφείλουν να μετρώνται με εσωτερικούς μηχανισμούς του συστήματος, σύμφωνα με την Ένωση.

Προστασία της ορθής ιατρικής πρακτικής

Το πλέον κρίσιμο ερώτημα που θέτει η ΕΕΠΕ είναι το πώς προστατεύεται η ορθή ιατρική πρακτική. Η Ένωση υπογραμμίζει ότι ο γιατρός οφείλει να αρνείται μη ενδεδειγμένα αντιβιοτικά, περιττές εξετάσεις και ακατάλληλες θεραπείες, ακόμη και όταν αυτή η άρνηση δυσαρεστεί τον ασθενή.

Σε αυτό το πλαίσιο, τίθεται το ερώτημα πώς θα διακρίνεται εκείνος ο γιατρός που δυσαρέστησε επειδή άσκησε κακή ιατρική από εκείνον που δυσαρέστησε επειδή εφάρμοσε αυστηρά τα επιστημονικά πρωτόκολλα. Η ΕΕΠΕ απαιτεί σαφείς δικλείδες προστασίας της τεκμηριωμένης ιατρικής, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της φροντίδας.

Κίνδυνοι και απαιτήσεις για διαφάνεια

Η Ένωση προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη σύνδεση της βαθμολογίας με απολαβές, συμβάσεις ή κυρώσεις, χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις, κινδυνεύει να επιβραβεύει την ικανοποίηση απαιτήσεων αντί της ορθής φροντίδας. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρεβλώσεις στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης, η ΕΕΠΕ απαιτεί επιστημονικά τεκμηριωμένα κριτήρια, εγγυήσεις αξιοπιστίας και πλήρη διαφάνεια για τη χρήση των αποτελεσμάτων και τις συνέπειές τους. Το Υπουργείο οφείλει να παρουσιάσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα πριν ζητήσει από τους ασθενείς να βαθμολογήσουν τους γιατρούς.

Απαίτηση για αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας

Παράλληλα με τις απαιτήσεις για σαφήνεια στην αξιολόγηση, η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδας απαιτεί και τη συνολική αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ. Αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη για ευελιξία στη διάρκεια των επισκέψεων των ασθενών στους γιατρούς.

Επίσης, η Ένωση ζητά βιώσιμες αποζημιώσεις για τους γιατρούς, θεωρώντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες δεν επιτρέπουν την παροχή ποιοτικής φροντίδας και την αντικειμενική αξιολόγηση. Η αναμόρφωση του συστήματος κρίνεται απαραίτητη για την ουσιαστική βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης.

Με πληροφορίες από: Topontiki