Η υπόθεση της βαλίτσας στον Άγιο Παντελεήμονα: Η διαδρομή της σορού της Αμαράτα

Ένα θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται στον Άγιο Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας, μετά τον εντοπισμό της σορού μιας 24χρονης γυναίκας, της Αμαράτα, μέσα σε βαλίτσα. Η άτυχη γυναίκα, με καταγωγή από τη Μπουργκίνα Φάσο, βρέθηκε νεκρή την περασμένη Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Οι αστυνομικές αρχές, και συγκεκριμένα οι άνδρες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, έχουν σημάνει συναγερμό και συλλέγουν εντατικά στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε ένα κοινόβιο διαμέρισμα της περιοχής.

Ο εντοπισμός της σορού και οι πρώτες εκτιμήσεις

Η υπόθεση ξεκίνησε να ξετυλίγεται όταν ένας κάτοικος της περιοχής, διερχόμενος από το συγκεκριμένο σημείο στον Άγιο Παντελεήμονα, αντιλήφθηκε μια έντονη και δυσάρεστη δυσοσμία που προερχόταν από τη βαλίτσα. Χωρίς καθυστέρηση, ενημέρωσε την Αστυνομία, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Ο εντοπισμός της βαλίτσας με τη σορό της 24χρονης Αμαράτα δίπλα σε κάδο σκουπιδιών, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης, προκάλεσε άμεσα συναγερμό.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, όπως προκύπτει από την πορεία των ερευνών, δείχνουν ότι η απόσταση που διένυσαν τα άτομα που τοποθέτησαν τη σορό της Αμαράτα μέσα στη βαλίτσα και στη συνέχεια την εγκατέλειψαν στο σημείο της εύρεσης, ήταν εξαιρετικά μικρή. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι η διαδρομή αυτή ήταν μικρότερη των 20 μέτρων. Αυτό το γεγονός αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο για τους ερευνητές, καθώς υποδεικνύει την άμεση γειτνίαση του σημείου απόρριψης με τον χώρο από όπου ξεκίνησε η μεταφορά.

Οι δράστες, όπως εικάζεται, είχαν την πρόθεση η βαλίτσα να παραληφθεί σύντομα από το απορριμματοφόρο του δήμου, με την ελπίδα ότι έτσι θα εξαφανίζονταν τα ίχνη της πράξης τους και η σορός θα παρέμενε απαρατήρητη. Ωστόσο, η έγκαιρη αντίδραση του πολίτη ανέτρεψε τα σχέδιά τους και έθεσε σε κίνηση τις διαδικασίες της δικαιοσύνης.

Η διαδρομή της 24χρονης πριν τον θάνατο

Η 24χρονη Αμαράτα, λίγο πριν τον τραγικό της θάνατο, είχε επιστρέψει από τη Φολέγανδρο, όπου εργαζόταν ως καθαρίστρια. Η επιστροφή της στην Αθήνα είχε πραγματοποιηθεί μόλις μία ημέρα πριν τον εντοπισμό της νεκρής. Αρχικά, η Αμαράτα διέμενε με τον σύντροφό της σε ένα σπίτι που βρισκόταν στην οδό Φαέθοντος, στην περιοχή της Κυψέλης.

Ωστόσο, σε κάποιο χρονικό σημείο, το οποίο παραμένει άγνωστο για τις αρχές, και με τρόπο που επίσης δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, η Αμαράτα βρέθηκε να βρίσκεται σε ένα κοινόβιο διαμέρισμα. Το διαμέρισμα αυτό βρίσκεται στον δεύτερο όροφο μιας πολυκατοικίας επί της οδού Αλκαμένους, στην ίδια περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κοντά στο σημείο εύρεσης της σορού.

Στον συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή στο κοινόβιο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, διέμεναν συνολικά τέσσερα άτομα. Μεταξύ αυτών των κατοίκων ήταν και ένας 20χρονος άνδρας, ο οποίος κατάγεται από τη Νέα Γουινέα. Ο 20χρονος αυτός φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να διατηρούσε παράλληλη σχέση με την Αμαράτα. Το διαμέρισμα αυτό αποτελεί πλέον κεντρικό σημείο των αστυνομικών ερεχνών, καθώς θεωρείται ο χώρος από όπου ξεκίνησε η μεταφορά της βαλίτσας.

Οι κινήσεις των δραστών και η μεταφορά της βαλίτσας

Οι αστυνομικοί, βασιζόμενοι στα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής, εκτιμούν με βεβαιότητα ότι η βαλίτσα, στην οποία είχε τοποθετηθεί η σορός της 24χρονης Αμαράτα, μεταφέρθηκε από το κοινόβιο διαμέρισμα της οδού Αλκαμένους. Η εκτίμηση αυτή αποτελεί βασικό άξονα των ερευνών για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Εικάζεται ότι τουλάχιστον δύο άνδρες συμμετείχαν ενεργά στη μεταφορά της βαλίτσας. Για να κατέβουν από τον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας, οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν είτε το ασανσέρ του κτιρίου είτε τις σκάλες. Μετά την έξοδό τους από την κεντρική πόρτα της πολυκατοικίας, έστριψαν δεξιά, διανύοντας την πολύ μικρή απόσταση των λιγότερων από 20 μέτρων.

Στο τέλος αυτής της σύντομης διαδρομής, άφησαν τη βαλίτσα με τη σορό στα σκουπίδια, δίπλα στον κάδο απορριμμάτων. Η ενέργεια αυτή, όπως προαναφέρθηκε, έγινε με την προφανή ελπίδα ότι το απορριμματοφόρο του δήμου θα την παραλάμβανε σύντομα, εξαφανίζοντας έτσι κάθε ίχνος της αποτρόπαιας πράξης τους και καθιστώντας δυσκολότερο τον εντοπισμό της σορού.

Η εξέλιξη των ερευνών και οι εμπλεκόμενοι

Μετά τον εντοπισμό της σορού και την έναρξη των ερευνών από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, τα τέσσερα άτομα που διέμεναν στο κοινόβιο διαμέρισμα της οδού Αλκαμένους δεν παρέμειναν στον χώρο. Συγκεκριμένα, εγκατέλειψαν το διαμέρισμα την επόμενη κιόλας ημέρα από την τραγική ανακάλυψη της βαλίτσας. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές, μέσω της συλλογής στοιχείων και των ανακρίσεων, κατάφεραν σύντομα να τους ταυτοποιήσουν, θέτοντας τους στο επίκεντρο της έρευνας.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση περιλαμβάνουν την εξέταση των εμπλεκομένων. Από τα τέσσερα άτομα, οι δύο έχουν ήδη κληθεί και έχουν καταθέσει στις αρχές, παρέχοντας τις δικές τους εκδοχές για τα γεγονότα. Ο 20χρονος άνδρας από τη Νέα Γουινέα, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε παράλληλη σχέση με την Αμαράτα, έχει διαφύγει στο εξωτερικό, γεγονός που περιπλέκει τις έρευνες ως προς το πρόσωπό του.

Ο τέταρτος εμπλεκόμενος στην υπόθεση κρατείται από την Αστυνομία, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών συνεχίζουν το έργο τους, συλλέγοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο και αξιολογώντας τις καταθέσεις, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες η 24χρονη Αμαράτα έχασε τη ζωή της και βρέθηκε εγκαταλελειμμένη σε μια βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Με πληροφορίες από: Newsit