Η 35χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τις γραμμές του μετρό στην Ηλιούπολη

Μια 35χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τις γραμμές του Μετρό στον σταθμό «Ηλιούπολη», το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026. Το περιστατικό συνέβη στο ρεύμα προς Ανθούπολη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το συμβάν στις γραμμές του Μετρό

Η πτώση της 35χρονης γυναίκας στις γραμμές του Μετρό στον σταθμό «Ηλιούπολη» σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στις ράγες παραμένουν, μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης. Το συμβάν έλαβε χώρα συγκεκριμένα στο ρεύμα κυκλοφορίας των συρμών που κατευθύνονται προς την περιοχή της Ανθούπολης.

Η άμεση ενημέρωση των αρχών ήταν κρίσιμη, καθώς η κατάσταση της γυναίκας απαιτούσε ταχύτατη επέμβαση. Η είδηση της πτώσης προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση των σωστικών συνεργείων, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ να σπεύδουν στον τόπο του συμβάντος για να προσφέρουν βοήθεια και να ξεκινήσουν την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:10 το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026. Η ανταπόκριση ήταν άμεση, με την κινητοποίηση σημαντικών δυνάμεων. Συγκεκριμένα, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με οκτώ πυροσβέστες έφτασαν στον σταθμό «Ηλιούπολη» για να ξεκινήσουν την επιχείρηση απεγκλωβισμού της 35χρονης γυναίκας.

Οι πυροσβέστες επιχείρησαν μεθοδικά για να ανασύρουν τη γυναίκα από τις γραμμές του Μετρό. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι, με τη γυναίκα να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις της. Η ταχύτητα και ο συντονισμός των σωστικών συνεργείων ήταν καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Παράδοση στο ΕΚΑΒ για περαιτέρω φροντίδα

Μετά τον επιτυχή απεγκλωβισμό της από τις γραμμές του Μετρό, η 35χρονη γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η παράδοση έγινε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης της Πυροσβεστικής, προκειμένου να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ ανέλαβαν τη γυναίκα, η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να εξασφαλίσουν την ασφαλή μεταφορά της σε υγειονομική μονάδα. Εκεί, οι γιατροί θα εκτιμήσουν την κατάσταση της υγείας της και θα προβούν στις δέουσες ενέργειες για την περίθαλψή της.

Επιπτώσεις στην κυκλοφορία της Γραμμής 2 του Μετρό

Το περιστατικό στον σταθμό «Ηλιούπολη» είχε άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία των συρμών της Γραμμής 2 του Μετρό. Σύμφωνα με ενημέρωση, η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον σε δύο τμήματα: από την Ανθούπολη έως τον Άγιο Δημήτριο και από την Αργυρούπολη έως το Ελληνικό.

Λόγω του συμβάντος, τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας οι σταθμοί «Ηλιούπολη» και «Άλιμος». Η διακοπή της λειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών και η ρύθμιση της κυκλοφορίας κρίθηκαν απαραίτητες για την ασφάλεια των επιβατών και την ομαλή διεξαγωγή των σωστικών επιχειρήσεων. Η ενημέρωση από το Μετρό ανέφερε ότι η διακοπή οφείλεται σε απόπειρα αυτοκτονίας στον σταθμό «Ηλιούπολη».

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr, Topontiki