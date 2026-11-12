Τρίτος κατηγορούμενος προφυλακίστηκε για κύκλωμα «αχυρανθρώπων» στη Θεσσαλονίκη

Τρίτος κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στη γ’ ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της υπόθεσης εκτεταμένης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής. Η έρευνα της ΑΑΔΕ αποκάλυψε ένα κύκλωμα που δρούσε με επίκεντρο τη νυχτερινή διασκέδαση και την εστίαση, προκαλώντας φερόμενη ζημία για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που ξεπερνά συνολικά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 56χρονος, που προφυλακίστηκε, φέρεται να είχε τον ρόλο του «στρατολόγου» εντός του κυκλώματος «αχυρανθρώπων». Σύμφωνα με τη δικογραφία, εντόπιζε και προωθούσε πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων, χωρίς να έχουν ουσιαστική εμπλοκή στη λειτουργία τους. Οι οφειλές που συνδέονται με αυτές τις επιχειρήσεις ανέρχονται σε περίπου 19 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ρόλος του «στρατολόγου» και η απολογία του 56χρονου

Κατά την απολογία του, ο 56χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ξεκίνησε να ασχολείται με την έκδοση αδειών καταστημάτων παράλληλα με την εργασία του ως σερβιτόρος. Ισχυρίστηκε ότι ήρθε σε επαφή με τουλάχιστον 145 επιχειρήσεις, αποδίδοντας την εμπλοκή του στην ικανότητά του στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος επισήμανε ότι για την έκδοση άδειας λειτουργίας δεν απαιτούνται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Παράλληλα, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, αποποιούμενος οποιαδήποτε ευθύνη για τις οικονομικές τους δραστηριότητες.

Η περίπτωση της 27χρονης «αχυρανθρώπου»

Εκτός από τον φερόμενο «στρατολόγο», απολογήθηκε μέχρι στιγμής και μία 27χρονη, η οποία χαρακτηρίζεται ως φερόμενη «αχυράνθρωπος» στην υπόθεση. Η νεαρή γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της στην ανακρίτρια.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην απολογία της, της είχαν αναφέρει πως θα μπορούσε να ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ και να εργαστεί ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα. Για ένα διάστημα, η ίδια λάμβανε χρήματα. Όταν άρχισε να λαμβάνει δικαστικά έγγραφα σχετικά με οφειλές, εξέφρασε την ανησυχία της, αλλά την καθησύχασαν λέγοντάς της «κάνε μια εξουσιοδότηση και θα σε ξεμπερδέψουμε».

Το μέγεθος της υπόθεσης και η ζημία για το Δημόσιο

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από εκτεταμένη έρευνα της ΑΑΔΕ, η οποία έφερε στο φως ένα οργανωμένο κύκλωμα που εκμεταλλευόταν πρόσωπα για τη διάπραξη φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής. Η φερόμενη ζημία για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως προαναφέρθηκε, ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ, αναδεικνύοντας το μεγάλο εύρος της παράνομης δράσης.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση είναι ιδιαίτερα ογκώδης, καθώς περιλαμβάνει πάνω από 1.200 ονόματα προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αυτό υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και την έκταση του κυκλώματος που λειτουργούσε στη Θεσσαλονίκη.

Οι επόμενες απολογίες στην ανακρίτρια

Οι δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση αναμένεται να συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς. Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου πρόκειται να περάσουν σήμερα άλλοι τέσσερις συλληφθέντες, οι οποίοι θα κληθούν να απολογηθούν για την εμπλοκή τους.

Μεταξύ των προσώπων που αναμένεται να απολογηθούν είναι ένας δικηγόρος και δύο λογιστές, γεγονός που υποδηλώνει την πιθανή συμμετοχή επαγγελματιών στην οργάνωση και λειτουργία του κυκλώματος. Συνολικά, έχουν γίνει 16 συλλήψεις στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: News.gr