Σοβαρή υπόθεση με πρωταγωνιστή ένα βρέφος μόλις τεσσάρων μηνών διερευνούν οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές στην Πάτρα. Το βρέφος μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση σε νοσοκομείο της πόλης, παρουσιάζοντας έντονη υποθρεψία και αιματώματα στα κάτω άκρα. Για τις συνθήκες διαβίωσής του έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα, ενώ έχει διαταχθεί και ιατροδικαστική εξέταση.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο και η αρχική κατάσταση της υγείας

Ο πατέρας μετέφερε το βρέφος την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου σε ημιθανή κατάσταση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκο, το παιδί έφερε έντονη υποθρεψία, καθώς και αιματώματα στα κάτω άκρα, τα οποία, όπως αναφέρθηκε, παραπέμπουν σε δαγκώματα από τρωκτικά. Αμέσως μετά την εισαγωγή του, οι ιατροί του Καραμανδανείου κινητοποιήθηκαν, προχωρώντας σε διασωλήνωση και σταθεροποίηση της κατάστασης του παιδιού.

Η σοβαρότητα της κατάστασης του βρέφους οδήγησε στην άμεση ειδοποίηση των αστυνομικών αρχών. Η αστυνομία ξεκίνησε τη διεξαγωγή έρευνας για τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην επιβαρυμένη υγεία του.

Η νοσηλεία στη ΜΕΘ Παίδων του Ρίου και η βελτίωση

Μετά την αρχική αντιμετώπιση και σταθεροποίηση στο Καραμανδάνειο, το βρέφος κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί για περαιτέρω νοσηλεία. Έτσι, διακομίστηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο. Εκεί, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε σημαντική βελτίωση.

Το βρέφος αποσωληνώθηκε επιτυχώς και πλέον έχει διαφύγει τον κίνδυνο, γεγονός που αποτελεί μια θετική εξέλιξη στην πορεία της υγείας του. Η νοσηλεία του στη ΜΕΘ Παίδων ήταν καθοριστική για την ανάκαμψή του, δεδομένης της ιδιαίτερα κρίσιμης κατάστασης στην οποία είχε μεταφερθεί αρχικά.

Η διερεύνηση των αρχών και η ιατροδικαστική εντολή

Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές στην Πάτρα συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης με αμείωτο ενδιαφέρον. Η έρευνα επικεντρώνεται στις συνθήκες διαβίωσης του τεσσάρων μηνών βρέφους, αναζητώντας απαντήσεις για το πώς βρέθηκε σε αυτή την επιβαρυμένη κατάσταση με έντονη υποθρεψία και αιματώματα.

Στο πλαίσιο των ενεργειών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, κλήθηκε ο νέος ιατροδικαστής της Πάτρας. Ο ιατροδικαστής διέταξε τη διενέργεια δερματολογικής εξέτασης. Αυτή η εξέταση είναι κρίσιμη για να διαπιστωθεί με επιστημονική ακρίβεια η προέλευση των αιματωμάτων που εντοπίστηκαν στα κάτω άκρα του βρέφους, τα οποία είχαν αρχικά παραπέμψει σε δαγκώματα από τρωκτικά.

Οι δηλώσεις Γιαννάκου και Ηλιάδη για την υπόθεση

Για την εξέλιξη της σοβαρής αυτής υπόθεσης έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές, όπως επισήμαναν ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, και ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Ρίου, Ανδρέας Ηλιάδης. Ο κ. Γιαννάκος περιέγραψε τη δραματική στιγμή της μεταφοράς του βρέφους από τον πατέρα του σε ημιθανή κατάσταση, υπογραμμίζοντας την έντονη υποθρεψία και τα εμφανή αιματώματα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του γνωστού εντατικολόγου Ανδρέα Ηλιάδη, ο οποίος, μιλώντας την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο STAR, αποκάλυψε ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη λάβει γνώση της υπόθεσης και έχουν κινητοποιηθεί. «Μην φοβάστε. Για το 4 μηνών βρέφος ενημερώθηκαν ήδη οι αρμόδιες Αρχές. Είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ηλιάδης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διερεύνηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται σύντομα περαιτέρω εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Enikos