Προφυλακίσεις και περιοριστικοί όροι για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

Προφυλακίσεις και περιοριστικούς όρους επέβαλαν οι ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στην πόλη. Τουλάχιστον τέσσερα πρόσωπα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα, ενώ η 27χρονη, η οποία φέρεται να είχε ρόλο «αχυρανθρώπου», αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο με εταιρείες-«βιτρίνες» και «αχυρανθρώπους», με τα χρέη που συνδέονται με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις να αγγίζουν τα 19 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 56χρονος συναρχηγός και οι πρώτες προφυλακίσεις

Μετά την απολογία του, ο 56χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής κρίθηκε προφυλακιστέος. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να είχε ηγετικό και οργανωτικό ρόλο στο τέταρτο κύκλωμα της οργάνωσης. Υπό την εποπτεία του βρίσκονταν περίπου 150 εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, καθώς και ένα δίκτυο 39 «αχυρανθρώπων».

Οι απολογίες των κατηγορουμένων ξεκίνησαν την Τρίτη. Εκτός από τον 56χρονο, δύο ακόμη πρόσωπα οδηγήθηκαν στη φυλακή, κρινόμενα προσωρινά κρατούμενα. Πρόκειται για έναν 34χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, και έναν 33χρονο επιχειρηματία.

Ο σερβιτόρος μεσάζοντας

Στον δρόμο για τη φυλακή οδηγήθηκε και ένας σερβιτόρος, ο οποίος φέρεται να έπαιζε τον ρόλο του μεσάζοντα στο κύκλωμα φοροδιαφυγής. Ο μεσάζοντας κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του το μεσημέρι της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου του 2026.

Οι ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης συνεχίζουν τις διαδικασίες, με τις αποφάσεις για τους εμπλεκόμενους να λαμβάνονται σταδιακά.

Η 27χρονη και οι περιοριστικοί όροι

Στον αντίποδα των προφυλακίσεων, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 27χρονη άνεργη, η οποία φέρεται να είχε ρόλο «αχυρανθρώπου» στο κύκλωμα. Η ίδια ήταν έγκυος όταν ενεπλάκη στην υπόθεση.

Σε βάρος της επιβλήθηκαν συγκεκριμένοι περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και την υποχρέωση τακτικής εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα.

Ελεύθεροι με όρους και εγγυήσεις οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι

Οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί ως «αχυράνθρωποι», αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν μετά τις απολογίες τους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Σε ορισμένους από αυτούς επιβλήθηκαν επιπλέον και χρηματικές εγγυήσεις. Το ύψος των εγγυήσεων κυμάνθηκε από 5.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση του κάθε κατηγορούμενου.

Η έκταση του κυκλώματος φοροδιαφυγής

Το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζεται από την εκτεταμένη του δράση. Ο 56χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν συναρχηγός, είχε υπό την εποπτεία του περίπου 150 εταιρείες και φυσικά πρόσωπα. Παράλληλα, είχε οργανώσει ένα δίκτυο 39 «αχυρανθρώπων» που χρησιμοποιούνταν για τις παράνομες δραστηριότητες.

Το συνολικό ύψος των χρεών που συνδέονται με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούσαν ως «βιτρίνες», ανέρχεται στο σημαντικό ποσό των 19 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά, οι αρχές είχαν προχωρήσει σε συλλήψεις, με τις απολογίες των 11 συλληφθέντων να έχουν ολοκληρωθεί τις προηγούμενες ημέρες, εκ των οποίων οι ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης κρίνουν προφυλακιστέους δύο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit