Ένταση στη Λάρισα: Ιερέας κλείδωσε παρεκκλήσι και ήρθε σε αντιπαράθεση με πιστούς

Ένα επεισόδιο μικρής έκτασης έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τετάρτης στη συνοικία του Ιπποκράτη, στην πόλη της Λάρισας. Η ένταση προέκυψε ανάμεσα σε έναν ιερέα, ο οποίος ανήκει στην ενορία του Αγίου Χαράλαμπου, και σε περίοικους της περιοχής. Η διαφωνία τους οδήγησε στην κλήση της αστυνομίας, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Το περιστατικό στη συνοικία Ιπποκράτη

Το επεισόδιο σημειώθηκε συγκεκριμένα το μεσημέρι της Τετάρτης, στην περιοχή του Ιπποκράτη της Λάρισας. Η αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ ενός ιερέα και κατοίκων της γύρω περιοχής, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινότητα. Παρόλο που η ένταση ήταν υπαρκτή, το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως μικρής έκτασης.

Οι εμπλεκόμενοι ήταν ο ιερέας της ενορίας του Αγίου Χαράλαμπου και μερίδα περίοικων, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι για ένα ζήτημα που αφορούσε ένα τοπικό παρεκκλήσι. Η εξέλιξη των γεγονότων οδήγησε στην ανάγκη παρέμβασης των αρχών για την εκτόνωση της κατάστασης.

Το παρεκκλήσι επί της οδού Ηρακλείδου

Η αφορμή για την ένταση ήταν η κίνηση του ιερέα να κλειδώσει την είσοδο ενός παρεκκλησίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ηρακλείδου. Το συγκεκριμένο εκκλησάκι διαθέτει περίφραξη και η πρόσβαση σε αυτό έγινε αντικείμενο διαφωνίας. Η ενέργεια αυτή του ιερέα αποτέλεσε την έναρξη της διαμάχης με τους κατοίκους.

Το παρεκκλήσι αυτό δημιουργήθηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία, ως εκπλήρωση ενός προσωπικού τάματος. Η ύπαρξή του στην περιοχή είναι αποτέλεσμα ατομικής επιθυμίας και προσφοράς, γεγονός που προσδίδει μια ιδιαίτερη διάσταση στην ιδιοκτησία και τη χρήση του χώρου.

Η διαφωνία για την πρόσβαση των πιστών

Σύμφωνα με μαρτυρίες των ίδιων των περίοικων, τα προηγούμενα χρόνια επιτρεπόταν η είσοδος στο παρεκκλήσι. Οι κάτοικοι είχαν τη δυνατότητα να εισέρχονται στον χώρο για να προσευχηθούν και να ανάψουν κεριά, διατηρώντας μια σχέση με το εκκλησάκι που βασιζόταν στην ελεύθερη πρόσβαση.

Η απόφαση του ιερέα να κλειδώσει το εκκλησάκι χθες προκάλεσε άμεσα αναστάτωση σε μερίδα των κατοίκων. Αυτοί οι κάτοικοι, που είχαν συνηθίσει την ελεύθερη πρόσβαση, ζήτησαν εξηγήσεις από τον παπά για την ενέργειά του. Η αλλαγή αυτή στην προσβασιμότητα αποτέλεσε το σημείο τριβής που οδήγησε στην κλιμάκωση της έντασης.

Η παρέμβαση της αστυνομίας

Η ένταση που σημειώθηκε μεταξύ του ιερέα και των περίοικων ήταν τέτοια που κρίθηκε απαραίτητη η κλήση της αστυνομίας. Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο με σκοπό να επέμβουν και να αποκαταστήσουν την ηρεμία στην περιοχή. Η παρουσία τους ήταν καθοριστική για την εκτόνωση της κατάστασης.

Οι αστυνομικοί, αφού έφτασαν στον τόπο του επεισοδίου, προχώρησαν σε συστάσεις προς τους εμπλεκόμενους. Με την παρέμβασή τους, κατάφεραν να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να αποτρέψουν την περαιτέρω κλιμάκωση της διαφωνίας, φέρνοντας έτσι την τάξη στη συνοικία του Ιπποκράτη.

Με πληροφορίες από: Topontiki