Νέος συναγερμός για απειλές βομβών σε σχολεία της Ιταλίας

Συναγερμός σήμανε και πάλι στην Ιταλία μετά από νέες απειλές για βόμβες σε σχολεία της χώρας, γεγονός που επαναλαμβάνεται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Το νέο κύμα μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Το νέο κύμα απειλών και η κινητοποίηση των αρχών

Τα νέα απειλητικά μηνύματα για βόμβες σε σχολεία της Ιταλίας άρχισαν να φτάνουν λίγο πριν τις 11:30 το πρωί της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου. Η εμφάνιση αυτών των απειλών προκάλεσε άμεσα μεγάλη αναστάτωση σε εκπαιδευτική κοινότητα και γονείς, καθώς ακολούθησε ένα παρόμοιο περιστατικό την προηγούμενη ημέρα.

Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά τις αναφορές, λαμβάνοντας μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού. Αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση ορισμένων σχολείων, ενώ σε άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι ασφαλείας. Παρόλα αυτά, στα περισσότερα σχολεία οι μαθητές έχουν ήδη επιστρέψει στις τάξεις τους, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.

Οι απειλές της Τετάρτης και οι ομοιότητες

Το νέο κύμα απειλών έρχεται μία ημέρα μετά τις αντίστοιχες προειδοποιήσεις που είχαν σταλεί την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026. Τότε, είχαν σταλεί απειλητικά μηνύματα σε περισσότερα από 6.000 δημόσια σχολεία της χώρας, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών μονάδων.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, τα νέα απειλητικά μηνύματα που εστάλησαν την Πέμπτη παρουσίαζαν σημαντικές ομοιότητες με εκείνα που είχαν σταλεί την Τετάρτη σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας. Οι απειλές της Τετάρτης είχαν τελικά αποδειχθεί ψευδείς, δημιουργώντας ένα κλίμα ανησυχίας αλλά και ελπίδας ότι και οι νέες απειλές θα είναι αβάσιμες.

Εκκενώσεις και έλεγχοι σε διάφορες περιοχές

Τα απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα της Πέμπτης αφορούν χιλιάδες σχολεία σε αρκετές περιοχές της Ιταλίας. Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν είναι η επαρχία του Σόντριο, συμπεριλαμβανομένων των Βαλτελίνα και Βαλκιαβέννα, καθώς και η επαρχία του Παλέρμο. Επιπλέον, αναφορές για απειλές καταγράφηκαν σε τουλάχιστον πέντε περιφέρειες: το Βένετο, τη Λιγουρία, την Ούμπρια, το Λάτσιο και τη Σικελία.

Ένα συγκεκριμένο περιστατικό αφορά το Λύκειο Classico Umberto στο Παλέρμο, το οποίο εκκενώθηκε το πρωί της Πέμπτης. Το σχολείο είχε λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απειλούσε με σφαγή μαθητών και προσωπικού ακριβώς στις 10:50 π.μ. Σε πολλά σχολεία, οι εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν προληπτικά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ενδελεχείς έλεγχοι ασφαλείας από τις αρχές.

Ο μυστηριώδης αποστολέας και η συνεχιζόμενη έρευνα

Ένα κοινό στοιχείο των απειλητικών μηνυμάτων, τόσο της Τετάρτης όσο και της Πέμπτης, είναι η υπογραφή τους. Σύμφωνα με το ANSA, τα μηνύματα υπογράφονταν και πάλι με το όνομα «Mikhail Andropov», το ίδιο όνομα που είχε χρησιμοποιηθεί και στις απειλές της Τετάρτης.

Παρά τη χρήση του ίδιου ονόματος, η ταυτότητα του πραγματικού αποστολέα παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν την προέλευση των μηνυμάτων και να διαλευκάνουν την υπόθεση, καθώς δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πηγή αυτών των απειλών.

Με πληροφορίες από: Newsit