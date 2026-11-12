Η δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δημόσιο υπέβαλε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση Σκρέκα

Άνοιξε η αυλαία της δίκης του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην γραμματέα του κόμματος, Κώστα Σκρέκα, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έναρξη της διαδικασίας σημαδεύτηκε από αντιπαραθέσεις, καθώς το Ελληνικό Δημόσιο έλαβε μια πρωτοφανή απόφαση: να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Αυτή η κίνηση, που συμβαίνει για πρώτη φορά σε υπόθεση κατηγορουμένων βουλευτών, προκάλεσε την άμεση αντίδραση της υπεράσπισης και την εισήγηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

Η έναρξη της δίκης και η παράσταση του Δημοσίου

Η δίκη αφορά τον βουλευτή Κώστα Σκρέκα και πέντε ακόμη κατηγορουμένους για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Κατά την έναρξη, ο εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) δήλωσε την πρόθεση του Ελληνικού Δημοσίου να παρασταθεί προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η ενέργεια αυτή αποτελεί σημαντικό προηγούμενο, καθώς είναι η πρώτη φορά που το Δημόσιο προχωρά σε τέτοια κίνηση σε υπόθεση που αφορά κατηγορούμενους βουλευτές.

Ο εκπρόσωπος του ΝΣΚ εξήγησε ότι η παράσταση κρίνεται απαραίτητη για πρόσβαση στη δικογραφία, καθώς το κατηγορητήριο μνημονεύει τρεις φορές το ελληνικό δημόσιο και αναφέρεται σε ζημία του. Ζητήθηκε αναβολή για την υποβολή στοιχειοθετημένης παράστασης, με την πρόεδρο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου να απαντά πως τυχόν ζητήματα θα αντιμετωπιστούν με διακοπή.

Οι θέσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους υποστήριξε τη θέση του, ισχυριζόμενο ότι οι πράξεις των κατηγορουμένων προκάλεσαν τόσο περιουσιακή ζημία όσο και ηθική βλάβη στο Δημόσιο. Επικαλέστηκε τον δημόσιο χαρακτήρα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο των υπαλλήλων του στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η δήλωση παράστασης από το ΝΣΚ αποτελεί κεντρικό σημείο της διαδικασίας, θέτοντας το ζήτημα της άμεσης ή έμμεσης ζημίας του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι αντιδράσεις και οι αντίθετες απόψεις

Η κίνηση του ΝΣΚ προκάλεσε την αντίδραση της υπεράσπισης, η οποία τόνισε ότι τα χρήματα προέρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους και πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε αποκλειστικά διαχειριστικό ρόλο, χωρίς να είναι ο ίδιος ο φορέας που υπέστη την άμεση ζημία. Παράλληλα, η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Πόπη Παπανδρέου, εισηγήθηκε να μην γίνει δεκτή η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου. Η κ. Παπανδρέου σημείωσε ότι η άμεση ζημία αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι το Ελληνικό Δημόσιο.

Το κατηγορητήριο και η ζημία

Ο κ. Σκρέκας είναι αντιμέτωπος με το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η υπόθεση αφορά την περίοδο 2019-2024, κατά την οποία προκλήθηκε συνολική ζημία για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ύψους 87.780,55 ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί το αντικείμενο της κατηγορίας, η οποία στρέφεται κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εμπλοκή του βουλευτή και η διακοπή της δίκης

Σύμφωνα με την κατηγορία, ο κ. Σκρέκας μπήκε στο «κάδρο» της υπόθεσης με αφορμή καταγεγραμμένη συνομιλία του με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, ο οποίος είναι επίσης κατηγορούμενος. Ο κ. Μελάς φέρεται να ενημερώνει τον βουλευτή ότι το αίτημά του είναι εκπρόθεσμο, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα έχει κλείσει, σημειώνοντας, ωστόσο, πως θα το διεκπεραιώσει «χεράτα».

Η δίκη διεκόπη για τις 23 Νοεμβρίου 2026, οπότε και αναμένεται να αποφασίσει το δικαστήριο εάν θα γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου. Το δικαστήριο απέρριψε αιτήματα αναβολής που υπέβαλαν ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Δημήτρης Μελάς, αλλά και η υπεράσπιση άλλου κατηγορουμένου, η οποία ζήτησε να συνεκδικαστεί η υπόθεση με εκείνη του βουλευτή Σενετάκη, που έχει προσδιοριστεί για τις 21 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από: News.gr