Η δίκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον Κώστα Σκρέκα διεκόπη για τις 23 Νοεμβρίου

Η δίκη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Σκρέκα, ο οποίος δικάζεται μαζί με ακόμη πέντε κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), διεκόπη την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. Η δικαστική διαδικασία θα συνεχιστεί στις 23 Νοεμβρίου, καθώς εκκρεμεί η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την αίτηση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας που υπέβαλε το Ελληνικό Δημόσιο.

Η διακοπή της δίκης και το αίτημα του ελληνικού δημοσίου

Η διακοπή της δίκης, η οποία έλαβε χώρα στις 12 Νοεμβρίου, κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να δοθεί χρόνος για την εξέταση και την τελική απόφαση επί του αιτήματος του Ελληνικού Δημοσίου. Το Δημόσιο έχει δηλώσει την πρόθεσή του να παραστεί στη δίκη προς υποστήριξη της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται οι έξι εμπλεκόμενοι προκάλεσαν σημαντική περιουσιακή ζημία.

Σύμφωνα με τη θέση του Ελληνικού Δημοσίου, πέραν της οικονομικής απώλειας, οι φερόμενες παράνομες ενέργειες προκάλεσαν και ηθική βλάβη στο κράτος. Η αποδοχή της αίτησης αυτής θα καθορίσει την περαιτέρω συμμετοχή και τον ρόλο του Δημοσίου στην εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας, ως μέρους που θεωρεί ότι έχει υποστεί άμεση βλάβη.

Οι αντιδράσεις της υπεράσπισης των κατηγορουμένων

Η πρόθεση του Ελληνικού Δημοσίου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Οι συνήγοροι υποστήριξαν με έμφαση ότι τα χρήματα που αποτελούν το αντικείμενο της υπόθεσης προέρχονται αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς πόρους.

Στο πλαίσιο αυτό, η υπεράσπιση τόνισε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως ο οργανισμός μέσω του οποίου διαχειρίστηκαν οι επιδοτήσεις, είχε έναν καθαρά διαχειριστικό ρόλο. Βάσει αυτού του επιχειρήματος, υποστηρίχθηκε ότι ο ίδιος ο Οργανισμός δεν ήταν ο φορέας που υπέστη την άμεση ζημία από τις φερόμενες παράνομες ενέργειες. Η θέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την άποψη του Ελληνικού Δημοσίου περί περιουσιακής και ηθικής βλάβης.

Οι αντιρρήσεις της υπεράσπισης επικεντρώθηκαν στο επιχείρημα ότι η άμεση οικονομική επίπτωση, αν υπήρξε, δεν αφορούσε τα οικονομικά συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από όπου προήλθαν οι εν λόγω πόροι.

Η θέση της ευρωπαίας εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την αίτηση παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου, τοποθετήθηκε και η Ευρωπαία Εισαγγελέας, κυρία Πόπη Παπανδρέου. Η κυρία Παπανδρέου εξέφρασε τη θέση ότι η άμεση ζημία που προέκυψε από την υπόθεση αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση αυτή την εκτίμηση, η Ευρωπαία Εισαγγελέας ζήτησε ρητά από το δικαστήριο να μην γίνει δεκτή η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η θέση της υποδηλώνει ότι, κατά την άποψή της, η κύρια οικονομική βλάβη δεν επηρεάζει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως τον τελικό αποδέκτη της οικονομικής επίπτωσης.

Οι εμπλεκόμενοι και η συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας

Στην υπόθεση αυτή, κατηγορούμενος είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, μαζί με ακόμη πέντε άτομα. Η δίκη αφορά τις κατηγορίες για παράνομες επιδοτήσεις που φέρεται να δόθηκαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δικαστική διαδικασία, η οποία διεκόπη στις 12 Νοεμβρίου, θα συνεχιστεί την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου. Τότε αναμένεται να ληφθεί η κρίσιμη απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή μη της αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου. Το ζήτημα αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις και διαφορετικές νομικές προσεγγίσεις μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών, καθορίζοντας εν πολλοίς την περαιτέρω πορεία της δίκης.

Με πληροφορίες από: Topontiki