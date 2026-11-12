Πρώην ταξιτζής κληρονόμησε σπίτι μισού εκατομμυρίου από πελάτισσα

Ένας 53χρονος πρώην οδηγός ταξί στη βελγική πόλη της Γάνδης, ο Joeri Cools, βρέθηκε μπροστά σε μια απρόσμενη εξέλιξη, καθώς ενημερώθηκε ότι μια πελάτισσα που τον επέλεγε σταθερά για τις μετακινήσεις της επί 18 χρόνια, του άφησε με διαθήκη ένα ακίνητο. Η αξία του ακινήτου εκτιμάται σε περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ. Η γυναίκα, η Annie, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών, είχε φροντίσει να μοιράσει την περιουσία της σε ανθρώπους που ήθελε να τιμήσει.

Η απρόσμενη κληρονομιά

Ο Joeri Cools, ο οποίος έχει μεταφέρει χιλιάδες ανθρώπους κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, δήλωσε ότι για εκείνον «δεν είχε ποτέ σημασία ποιος έμπαινε στο ταξί. Όλοι άξιζαν την ίδια φροντίδα, προσοχή και σεβασμό». Αυτή η φιλοσοφία φαίνεται να εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από την Annie, η οποία του άφησε ένα ακίνητο αξίας περίπου 500.000 ευρώ.

Ο Cools έλαβε την επιστολή από συμβολαιογράφο τον Σεπτέμβριο, η οποία έμελλε να αλλάξει τη ζωή του. Η επιστολή τον ενημέρωνε για τον θάνατο της Annie τον Ιούνιο του 2025. Ο πρώην οδηγός ταξί είχε εγκαταλείψει το επάγγελμά του δύο χρόνια νωρίτερα, το 2023, και είχε χάσει την επαφή με πολλούς από τους παλιούς του πελάτες, ανάμεσά τους και την Annie.

Μια σχέση εμπιστοσύνης 18 ετών

Η Annie κατοικούσε στις Βρυξέλλες, αλλά ταξίδευε κάθε εβδομάδα με το τρένο στη Γάνδη. Από εκεί, συνέχιζε τη διαδρομή της με ταξί, επιλέγοντας σταθερά τον Joeri Cools. Η σχέση τους βασίστηκε στην εμπιστοσύνη, με την Annie να του λέει χαρακτηριστικά κάθε φορά που επιβιβαζόταν: «Εσάς ξέρω, εσάς εμπιστεύομαι».

Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν ήταν το 2021. Με το πέρασμα του χρόνου, οι συζητήσεις τους έγιναν πιο προσωπικές, ξεπερνώντας τα όρια μιας απλής σχέσης πελάτη-οδηγού. Η Annie ήταν απλώς μία από τις πολλές πελάτισσες του Cools, αλλά η μεταξύ τους επικοινωνία αναπτύχθηκε σε ένα βαθύτερο επίπεδο.

Προσωπικές εξομολογήσεις και κοινές εμπειρίες

Κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους, η Annie μοιραζόταν με τον Joeri Cools λεπτομέρειες από τη ζωή της. Του μιλούσε για τις σπουδές της στην κοινωνιολογία, τα παιδικά της χρόνια και την κοινωνική δράση που είχε αναπτύξει σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Είχε περάσει από τρεις σοβαρές σχέσεις, χωρίς ωστόσο να παντρευτεί ή να αποκτήσει παιδιά.

Από την πλευρά του, ο Joeri Cools άρχισε επίσης να μοιράζεται μαζί της δύσκολες εμπειρίες από το παρελθόν του. Περιέγραψε τα παιδικά του χρόνια ως μια ιδιαίτερα σκληρή περίοδο, κατά την οποία βίωσε παραμέληση και κακοποίηση. Είχε ζήσει σε ανάδοχη οικογένεια από την ηλικία των 20 μηνών έως περίπου τα έξι ή επτά του χρόνια, χρησιμοποιώντας μάλιστα διαφορετικό όνομα. Η ζωή του σημαδεύτηκε από ακόμη περισσότερες οικογενειακές δυσκολίες, καθώς ο πατριός του σκοτώθηκε σε δυστύχημα, η αδελφή του αντιμετώπισε προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ ο αδελφός του έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η διαθήκη της Annie

Η Annie απεβίωσε τον Ιούνιο του 2025, σε ηλικία 81 ετών, έχοντας περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Η γυναίκα είχε φροντίσει να μοιράσει την περιουσία της στους ανθρώπους που ήθελε η ίδια να τιμήσει, δείχνοντας την εκτίμησή της σε όσους είχαν σημασία για εκείνη.

Σύμφωνα με τη διαθήκη της, σε καθεμία από τις τρεις στενές φίλες της άφησε ένα διαμέρισμα. Παράλληλα, στον πρώην οδηγό ταξί, Joeri Cools, άφησε το ακίνητο αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ, ως αναγνώριση της μακροχρόνιας εμπιστοσύνης και της ιδιαίτερης σχέσης που είχαν αναπτύξει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta