Άγιος Παντελεήμονας: Στη Γαλλία διέφυγε ο ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης – Σε ποιον ομολόγησε το έγκλημα

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος φαίνεται πως έχουν καταλήξει στην ταυτοποίηση του δράστη της δολοφονίας της 24χρονης από τη Μπουρκίνα Φάσο. Η σορός της νεαρής γυναίκας είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, με τις έρεβες να στρέφονται πλέον σε έναν νεαρό από τη Νέα Γουινέα. Ο ύποπτος φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του σε συγκάτοικο και στη συνέχεια διέφυγε, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει καταφέρει να περάσει στη Γαλλία.

Οι έρευνες των αρχών και η ταυτοποίηση του υπόπτου

Οι αρχές, και συγκεκριμένα οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εργάστηκαν εντατικά για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Οι προσπάθειές τους οδήγησαν στην ταυτοποίηση του ατόμου που φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατο της 24χρονης.

Η προσέγγιση στο συγκεκριμένο πρόσωπο έγινε μέσω της αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού. Το υλικό αυτό φέρεται να έχει καταγράψει τις κινήσεις του υπόπτου σε σχέση με τη βαλίτσα στην οποία βρέθηκε η σορός της άτυχης γυναίκας. Με αυτόν τον τρόπο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και το διαμέρισμα στο οποίο διέμενε ο φερόμενος δράστης.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η 24χρονη είχε επιστρέψει στην Αθήνα μόλις μία ημέρα πριν την εξαφάνισή της, προερχόμενη από τη Φολέγανδρο, όπου εργαζόταν σε ξενοδοχείο. Από τις 28 έως τις 29 Οκτωβρίου, φιλοξενήθηκε από έναν φίλο της από το Καμερούν.

Ο φίλος της κατέθεσε στις αρχές ότι η νεαρή γυναίκα του είχε πει πως θα έβγαινε για μια βόλτα, αλλά από τότε δεν επέστρεψε ποτέ. Ο ίδιος δήλωσε την εξαφάνισή της στο Τμήμα Ασφαλείας της Κυψέλης. Παράλληλα, παρείχε στους αστυνομικούς πληροφορίες για τον στενό της κύκλο, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με τα οποία είχε τις περισσότερες επαφές, μεταξύ των οποίων και ο νεαρός Αφρικανός από τη Νέα Γουινέα, στον οποίο στρέφονται τώρα οι έρευνες.

Η ομολογία στον συγκάτοικο και η διαφυγή

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα του υπόπτου, οι αρχές δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν, βρήκαν όμως έναν συγκάτοικό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκάτοικος φέρεται να αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι ο νεαρός από τη Νέα Γουινέα είναι ο βασικός ύποπτος για την υπόθεση.

Ο συγκάτοικος φέρεται να δήλωσε ότι ο ύποπτος του παραδέχθηκε τις πράξεις του και αμέσως μετά διέφυγε από το σπίτι. Από εκείνη τη στιγμή, οι αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό του, χωρίς ωστόσο να έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να τον συλλάβουν.

Διεθνής αναζήτηση

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ύποπτος έχει καταφέρει να διαφύγει στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στη Γαλλία. Οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 20χρονου. Ο νεαρός αναζητείται πλέον διεθνώς, με σκοπό τη σύλληψή του και την παράδοσή του στις ελληνικές αρχές για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr