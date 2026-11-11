Τέλος εποχής για την Tsantilis Fabrics: Κλείνει το ιστορικό κατάστημα υφασμάτων στην Ερμού μετά από 107 χρόνια

Τέλος εποχής σηματοδοτείται για ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα της αθηναϊκής αγοράς, καθώς η Tsantilis Fabrics, το ιστορικό κατάστημα υφασμάτων της οικογένειας Τσαντίλη, ανακοίνωσε την παύση της λειτουργίας του. Το κατάστημα, που βρίσκεται στη στοά της Ερμού 23-25, θα κλείσει οριστικά τις πόρτες του στις 31 Δεκεμβρίου, ολοκληρώνοντας μια πορεία 107 ετών στην καρδιά της Αθήνας.

Το κλείσιμο του ιστορικού καταστήματος

Η Tsantilis Fabrics, ένα σημείο αναφοράς για την αγορά υφασμάτων, θα σταματήσει τη λειτουργία της στο τέλος του τρέχοντος έτους. Το κατάστημα, που επί περισσότερο από έναν αιώνα εξυπηρετούσε τους πελάτες του από την τοποθεσία του στη στοά της Ερμού 23-25, αφήνει πίσω του μια πλούσια κληρονομιά.

Η παρουσία του για 107 χρόνια στην αθηναϊκή αγορά το καθιστά ένα από τα μακροβιότερα εμπορικά καταστήματα της πρωτεύουσας, έχοντας συνδέσει το όνομά του με την ποιότητα και την παράδοση στον χώρο των υφασμάτων.

Η συνέχεια των άλλων δραστηριοτήτων της οικογένειας

Παρά το κλείσιμο του ιστορικού καταστήματος στην Ερμού, οι υπόλοιπες επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Τσαντίλη δεν επηρεάζονται. Τα καταστήματα και οι μπουτίκ Tsantilis / EL Bags, που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία όπως το Σύνταγμα, η Κηφισιά, η Πλάκα και η οδός Αμερικής, θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους.

Αυτές οι μονάδες αποτελούν μέρος του ευρύτερου επιχειρηματικού αντικειμένου της οικογένειας, το οποίο παραμένει ενεργό και προσφέρει προϊόντα στους τομείς της μόδας και των αξεσουάρ.

Η τέταρτη γενιά και η οικονομική πορεία

Στην Tsantilis Fabrics ηγείται η τέταρτη γενιά της οικογένειας Τσαντίλη, με τα αδέλφια Παναγιώτη Τσαντίλη και Φανή Τσαντίλη, παιδιά του Γιάννη Τσαντίλη, να βρίσκονται στο τιμόνι. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ασκείται μέσω της εταιρείας ΠΙΑΦ ΤΣΑΝΤ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία χαρακτηρίζεται ως μια πολύ μικρή επιχείρηση.

Ο τζίρος της εταιρείας κινείτο σε πτωτική τροχιά τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας το 2025 μόλις τις 169 χιλιάδες ευρώ. Αυτή η οικονομική πορεία αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις που αντιμετώπιζε η επιχείρηση στον κλάδο.

Η ιστορία της οικογένειας Τσαντίλη στην αγορά

Η οικογένεια Τσαντίλη έχει αφήσει ένα ισχυρό και ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική αγορά μόδας, με την ιστορία της να ξεκινά το 1919. Εκείνη την εποχή, ο πατριάρχης της οικογένειας, Γιάννης Τσαντίλης, δραστηριοποιούνταν στην πώληση υφασμάτων στις οδούς Μητροπόλεως και Αιόλου, θέτοντας τα θεμέλια για την μετέπειτα εξέλιξη.

Οι επόμενες γενιές ανέλαβαν τη σκυτάλη, διευρύνοντας το επιχειρηματικό αντικείμενο και στον χώρο των ρούχων. Αυτή η επέκταση πραγματοποιήθηκε μέσω συνεργασιών με μεγάλους διεθνείς οίκους, οδηγώντας την Tsantilis να διαθέτει στο απόγειό της πάνω από 20 καταστήματα, εδραιώνοντας τη θέση της ως κορυφαίος παίκτης στον κλάδο.

Οι προκλήσεις και η συρρίκνωση της αλυσίδας

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας δοκιμάστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της μακράς κρίσης που προηγήθηκε, η οποία διήρκεσε πάνω από μία δεκαετία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η δραστηριότητα περιορίστηκε αισθητά, αντιμετωπίζοντας σημαντικές δυσκολίες.

Η κατάσταση οξύνθηκε περαιτέρω με την αποχώρηση του Δημήτρη Τσαντίλη από την επιχείρηση, ο οποίος μεταβίβασε το ποσοστό του στα αδέλφια του, Αλέξη και Γιάννη. Μέσα στην κρίση, η αλυσίδα άρχισε να μειώνει τον αριθμό των καταστημάτων της, μέχρι που διέκοψε τη λειτουργία ορισμένων εξ αυτών. Κάθε λουκέτο στοίχιζε συναισθηματικά, τόσο στους παλιούς πελάτες της οικογενειακής επιχείρησης όσο και στην αγορά συνολικά, και το ίδιο ισχύει και για το κατάστημα Tsantilis Fabrics στη στοά της Ερμού 23-25, το οποίο θα λειτουργήσει μέχρι το τέλος του έτους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit