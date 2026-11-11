Η δίκη για το Μάτι αναβλήθηκε εκ νέου για εγκαυματίες της φονικής πυρκαγιάς

Για τις 10 Φεβρουαρίου του 2027 αναβλήθηκε για ακόμη μία φορά η δίκη που αφορά 12 εγκαυματίες της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Πρόκειται για άτομα που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό κατάλογο θυμάτων της κύριας δίκης, με την υπόθεση να επαναλαμβάνεται από το μηδέν για αυτούς. Στο εδώλιο κάθονται συνολικά 21 κατηγορούμενοι, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για πλημμέλημα.

Η νέα αναβολή της δίκης

Η απόφαση για τη νέα αναβολή της δίκης ελήφθη από το Μονομελές Εφετείο, με την ημερομηνία να ορίζεται για τις 10 Φεβρουαρίου 2027. Ο βασικός λόγος της αναβολής είναι ότι δεν έχει καταστεί ακόμη αμετάκλητη η πρόσφατη δικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων. Αυτή η απόφαση, που εξεδόθη στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, αφορά τα ελαφρυντικά που έχουν ζητήσει τρεις εκ των καταδικασθέντων της κύριας δίκης για το Μάτι.

Η εκκρεμότητα αυτή δεν επιτρέπει την προχώρηση της νέας δικαστικής διαδικασίας, η οποία αφορά τους 12 εγκαυματίες. Η δίκη για την εθνική τραγωδία του 2018 επαναλαμβάνεται από το μηδέν για τους συγκεκριμένους πληγέντες, με όλους τους κατηγορούμενους να βρίσκονται εκ νέου στο εδώλιο.

Οι εγκαυματίες που δεν είχαν περιληφθεί

Η παρούσα δίκη αφορά 12 εγκαυματίες της φονικής πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ένας ανήλικος. Αυτά τα άτομα δεν είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των θυμάτων ή των μαρτύρων που είχε καταρτιστεί μετά την πυρκαγιά και εξετάστηκε στην κύρια δίκη. Η μη συμπερίληψή τους στον αρχικό κατάλογο καθιστά αναγκαία την επανεξέταση της υπόθεσης για τις δικές τους περιπτώσεις.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 έχει εκφράσει την άποψη ότι συνολικά 25 εγκαυματίες δεν συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη δίκη. Επισημαίνει, επίσης, ότι ούτε στη νέα διαδικασία προβλέπεται η συμμετοχή όλων των πληγέντων, επαναφέροντας στο προσκήνιο καταγγελίες για ελλείψεις στην καταγραφή των θυμάτων της πυρκαγιάς.

Οι κατηγορούμενοι και οι κατηγορίες

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου, αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, βρίσκονται 21 πρόσωπα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, η πρώην περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, καθώς και οι πρώην δήμαρχοι Μαραθώνα, Ηλίας Ψινάκης, και Ραφήνας, Ευάγγελος Μπουρνούς. Επίσης, κατηγορούμενοι είναι ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο κάτοικος Πεντέλης που έχει καταδικαστεί για την έναρξη της ολέθριας πυρκαγιάς.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτή τη δίκη είναι το πλημμέλημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης από συγκλίνουσα αμέλεια υπόχρεων κατά συρροή. Στο εδώλιο κάθονται και εκείνοι που έχουν αμετάκλητα αθωωθεί για τους θανάτους των 104 ανθρώπων και τους σοβαρούς τραυματισμούς δεκάδων άλλων στην κύρια δίκη.

Η προηγούμενη δικαστική εξέλιξη για την τραγωδία

Για την κύρια δικογραφία, η οποία αφορούσε τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες της φονικής πυρκαγιάς, έχουν αμετάκλητα καταδικαστεί 10 κατηγορούμενοι. Αυτοί ήταν 9 πρώην υψηλόβαθμοι πυροσβέστες και ο ηλικιωμένος εμπρηστής. Από αυτούς, για έξι η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική, ενώ για τέσσερις αποφασίστηκε ο εγκλεισμός τους στη φυλακή.

Από τους τρεις καταδικασθέντες που έκαναν φυλακή, μόνον ο πρώην Αρχηγός της Πυροσβεστικής, Σωτήρης Τερζούδης, παραμένει σε αυτή. Ο τότε υπαρχηγός της Πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθαιόπουλος, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Καπάκης, έχουν αποφυλακιστεί. Η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελειοδικείου που εκκρεμεί να καταστεί αμετάκλητη αφορά το δεύτερο «όχι» στα ελαφρυντικά για τους τρεις φυλακισθέντες αξιωματικούς της Πυροσβεστικής.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Topontiki