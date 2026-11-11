Πόνος στα πόδια στο περπάτημα: πότε μπορεί να υποδηλώνει πρόβλημα στις αρτηρίες

Ένας πόνος ή μια κράμπα στη γάμπα, η οποία εμφανίζεται σταθερά κατά το περπάτημα και υποχωρεί με λίγη ξεκούραση, δεν αποτελεί πάντα απλή κούραση ή συνέπεια της ηλικίας. Αντίθετα, μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο σημάδι στένωσης των αρτηριών των ποδιών. Το επαναλαμβανόμενο αυτό μοτίβο, όπου ο πόνος εμφανίζεται συνήθως μετά από συγκεκριμένη απόσταση και υποχωρεί μέσα σε λίγα λεπτά ανάπαυσης, ονομάζεται διαλείπουσα χωλότητα.

Η διαλείπουσα χωλότητα αποτελεί ένα κλασικό σύμπτωμα της περιφερικής αρτηριοπάθειας, μιας κατάστασης που απαιτεί προσοχή. Η εμφάνισή της υποδηλώνει ότι κάτι μπορεί να μην λειτουργεί σωστά στο κυκλοφορικό σύστημα των κάτω άκρων.

Τι είναι η διαλείπουσα χωλότητα

Η διαλείπουσα χωλότητα περιγράφεται ως πόνος, κράμπα ή κόπωση που εντοπίζεται στους μυς των ποδιών και εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια του περπατήματος, ενώ υποχωρεί με την ξεκούραση. Δεν πρόκειται για μια νόσο από μόνη της, αλλά για ένα σημαντικό σύμπτωμα που υποδεικνύει μειωμένη αιμάτωση των ποδιών.

Οι στενωμένες ή αποφραγμένες αρτηρίες δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των μυών σε αίμα και οξυγόνο κατά τη βάδιση. Αυτή η ανεπάρκεια στην παροχή αίματος είναι η βασική αιτία πίσω από την εμφάνιση του πόνου και της δυσφορίας που βιώνουν οι ασθενείς.

Ο μηχανισμός πίσω από τον πόνο

Κατά τη διάρκεια του περπατήματος, οι μύες των ποδιών εργάζονται εντατικά και απαιτούν πολλαπλάσιο αίμα σε σύγκριση με την κατάσταση ηρεμίας. Σε ένα υγιές πόδι, οι αρτηρίες είναι ικανές να καλύψουν αυτή την αυξημένη ζήτηση χωρίς πρόβλημα, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ροή αίματος.

Ωστόσο, όταν μια αρτηρία έχει στενέψει λόγω της συσσώρευσης αθηρωματικής πλάκας – μια διαδικασία γνωστή ως αθηροσκλήρωση, που περιλαμβάνει τη σταδιακή συσσώρευση λίπους και χοληστερόλης στο τοίχωμα του αγγείου – η ροή του αίματος δεν επαρκεί κατά την προσπάθεια. Αυτό οδηγεί τους μύες να λειτουργούν τότε με έλλειμμα οξυγόνου, το οποίο εκδηλώνεται ως πόνος ή κράμπα.

Μόλις ο ασθενής σταματήσει να περπατά, η ζήτηση για αίμα και οξυγόνο μειώνεται. Η διαθέσιμη ροή αίματος είναι τότε επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες των μυών, με αποτέλεσμα ο πόνος να υποχωρεί. Αυτός ο προβλέψιμος κύκλος εμφάνισης και υποχώρησης του πόνου είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαλείπουσας χωλότητας.

Εντοπισμός του πόνου και επιβαρυντικοί παράγοντες

Ο πόνος της διαλείπουσας χωλότητας εντοπίζεται συχνότερα στη γάμπα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι στενώσεις στην επιπολής μηριαία αρτηρία είναι οι πιο κοινές. Ωστόσο, η θέση του πόνου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το ύψος της απόφραξης στην αρτηρία.

Για παράδειγμα, πόνος που εμφανίζεται στον γλουτό ή στο ισχίο μπορεί να παραπέμπει σε στένωση που βρίσκεται ψηλότερα, στο επίπεδο της αορτής και των λαγόνιων αρτηριών. Αντίστοιχα, πόνος στην περιοχή του μηρού σχετίζεται με προβλήματα στη μηριαία περιοχή. Ένας γενικός κανόνας είναι ότι η στένωση βρίσκεται ένα επίπεδο ψηλότερα από το σημείο όπου ο ασθενής αισθάνεται τον πόνο.

Επιπλέον, δύο ακόμη στοιχεία είναι χαρακτηριστικά για τον πόνο της διαλείπουσας χωλότητας: ο πόνος εκδηλώνεται μετά από μια σχετικά σταθερή απόσταση περπατήματος και επιδεινώνεται σε συνθήκες που αυξάνουν τη ζήτηση των μυών, όπως το περπάτημα σε ανηφόρα ή το γρήγορο βήμα.

Περιφερική αρτηριοπάθεια: μια υποδιαγνωσμένη πάθηση

Παρόλο που η διαλείπουσα χωλότητα αποτελεί το κλασικό σύμπτωμα της περιφερικής αρτηριοπάθειας, δεν είναι ούτε ο μοναδικός ούτε ο πιο συχνός τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η νόσος. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, μόνο περίπου το 10% των ασθενών που πάσχουν από περιφερική αρτηριοπάθεια εμφανίζουν την «κλασική» μορφή της χωλότητας.

Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών παρουσιάζει άτυπα ενοχλήματα, τα οποία μπορεί να μην είναι τόσο σαφή ή προβλέψιμα όσο η διαλείπουσα χωλότητα. Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι ότι περίπου το 40% των ατόμων με περιφερική αρτηριοπάθεια δεν εμφανίζει καθόλου συμπτώματα στα αρχικά στάδια της πάθησης.

Αυτή η έλλειψη σαφών συμπτωμάτων, ειδικά στα πρώιμα στάδια, είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η περιφερική αρτηριοπάθεια παραμένει συχνά υποδιαγνωσμένη. Η απουσία της κλασικής χωλότητας καθιστά δύσκολη την έγκαιρη αναγνώριση της πάθησης, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να μην λαμβάνουν την απαραίτητη διάγνωση και φροντίδα εγκαίρως.

Με πληροφορίες από: Newsit