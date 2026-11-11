Το «Ρόσμερσχολμ» του Χένρικ Ίψεν επιστρέφει στο Θέατρο Τέχνης

Το σπουδαίο έργο του Χένρικ Ίψεν, «Ρόσμερσχολμ», επιστρέφει στη σκηνή της Φρυνίχου του Θεάτρου Τέχνης, αρχής γενομένης από την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιάννης Χουβαρδάς, ενώ ένα εκλεκτό καστ ηθοποιών αναλαμβάνει να ζωντανέψει την πολυσύνθετη ιστορία. Το έργο, που συγκαταλέγεται στα αριστουργήματα του Νορβηγού συγγραφέα, υπόσχεται μια παράσταση γεμάτη συναισθηματική και ψυχολογική αλήθεια.

Η επιστροφή του «Ρόσμερσχολμ»

Το «Ρόσμερσχολμ» του Χένρικ Ίψεν, ένα από τα πιο σημαντικά έργα του διεθνούς ρεπερτορίου, ανεβαίνει ξανά στη σκηνή της Φρυνίχου του Θεάτρου Τέχνης. Την παράσταση σκηνοθετεί ο Γιάννης Χουβαρδάς, ο οποίος έχει επιμεληθεί την προσέγγιση του κειμένου με τη δική του υπογραφή.

Το all-star καστ που συμμετέχει στην παραγωγή περιλαμβάνει τους Αργύρη Ξάφη, Άντζελα Μπρούσκου, Σίμο Κακάλα, Γιώργο Γλάστρα, Ηρώ Μπέζου και Γιάννη Χαρίση. Όλοι μαζί συνθέτουν ένα σύνολο που καλείται να αποδώσει τις λεπτές αποχρώσεις και τις βαθιές συγκρούσεις του έργου.

Η ατμόσφαιρα του αρχοντικού Ρόσμερσχολμ

Στο παλιό αρχοντικό του Ρόσμερσχολμ, η ατμόσφαιρα χαρακτηρίζεται από μια βαθιά σιωπή. Ο Γιοχάνες Ρόσμερ, άτεκνος και χήρος, κατοικεί σε αυτό το στοιχειωμένο σπίτι, ως ο τελευταίος εκπρόσωπος του γένους του. Το Ρόσμερσχολμ φέρει λίγο παρόν, πολλή ιστορία και ένα αβέβαιο μέλλον, καθώς οι σκιές του παρελθόντος φωλιάζουν στις χαραμάδες του.

Αυτές οι σκιές περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να εξαπολύσουν την εκδικητική τους δύναμη, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα μεταφυσικού τρόμου. Μέσα σε αυτόν τον πύργο, οι ζωντανοί βιώνουν μια δανεική ζωή, εξαρτώμενοι από τη μεγαθυμία των νεκρών που τους το επιτρέπει.

Ο έρωτας και οι δυνάμεις που τον απειλούν

Παρά την βαριά ατμόσφαιρα, το Ρόσμερσχολμ θα μπορούσε να είναι ένας όμορφος και θαυμάσιος τόπος για τον Γιοχάνες και τη Ρεμπέκα Βεστ. Η Ρεμπέκα, μια νέα και απελευθερωμένη γυναίκα, έχει αντικαταστήσει την πρώην σύζυγο του Ρόσμερ, η οποία αυτοκτόνησε επειδή δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Σε αυτό το περιβάλλον, θα μπορούσαν να ζήσουν τον μεγάλο έρωτα, όπου τα κακά πνεύματα θα έπαυαν να στοιχειώνουν και νέες, σφριγηλές ιδέες θα γεννιόντουσαν, φέρνοντας μια αίσθηση ανθρώπινης ευτυχίας στον κόσμο.

Ωστόσο, οι μηχανισμοί της δυστυχίας είναι ισχυροί και η δύναμη των νεκρών μεγάλη. Στην έπαυλη των Ρόσμερ κυκλοφορούν συντηρητικοί πολιτικοί και προοδευτικοί εκδότες, οραματιστές φιλόσοφοι, φαντάσματα, τρομακτικά σύμβολα με τη μορφή άσπρων αλόγων, αλλά και ο απλός λαός. Όλοι αυτοί προσπαθούν να επιβληθούν και να κυριαρχήσουν πάνω στο ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο αγωνίζεται να βρει τη χαρά της ζωής.

Ένα έργο με βαθιά πολιτική και υπαρξιακή διάσταση

Το «Ρόσμερσχολμ» συγκαταλέγεται στα αριστουργήματα του Χένρικ Ίψεν. Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο και πρωτοποριακό για την εποχή του υπαρξιακό έργο, το οποίο ταυτόχρονα αποτελεί ένα επίκαιρο και βαθιά πολιτικό κείμενο. Το έργο διαθέτει απρόσμενες και δεξιοτεχνικές κωμικές ανάσες, προσφέροντας μια πολυεπίπεδη εμπειρία.

Με τολμηρή αμεσότητα και καθαρότητα, ο Νορβηγός συγγραφέας χτίζει μεθοδικά έναν ποιητικό κόσμο μεγάλης συναισθηματικής και ψυχολογικής αλήθειας. Παράλληλα, αναπτύσσει ένα αγωνιώδες θρίλερ σύγχρονου προβληματισμού, που αγγίζει θέματα πέρα από την εποχή του.

Η Ρεμπέκα Βεστ και το αδιέξοδο της σχέσης

Η μορφή της Ρεμπέκας Βεστ αποτελεί την προοδευτική δύναμη που κινεί την πλοκή. Ως μια χειραφετημένη γυναίκα, χρησιμοποιεί το πνευματικό της σφρίγος για να πείσει τον πρώην πάστορα Ρόσμερ να απελευθερωθεί και να δραστηριοποιηθεί πολιτικά. Η επιρροή της πάνω του είναι σημαντική, αλλά περιπλέκεται από τη σεξουαλική έλξη που υπάρχει μεταξύ τους.

Αυτή η έλξη καταπνιγόταν όσο ζούσε η πρώην σύζυγος του Ρόσμερ, και τώρα δυναμιτίζεται από τις ενοχές του για τον θάνατό της. Παρά την πίστη τους στον ελεύθερο έρωτα, οι δυο τους βρίσκονται σε αδιέξοδο, ανίκανοι να ολοκληρώσουν τη σχέση τους. Η σπαρακτική ιστορία τους παραλληλίζεται με αυτή του Τριστάνου και της Ιζόλδης, υποδεικνύοντας κάτι μεγαλειώδες στο πεπρωμένο τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki