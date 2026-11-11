Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση του εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής, το οποίο φέρεται να δρούσε με εταιρείες-βιτρίνες και τη χρήση «αχυρανθρώπων» στη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ζημία που ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι απολογίες συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, με τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις να έχουν ήδη εκδοθεί για μέρος των συλληφθέντων.

Η εξέλιξη των απολογιών και το εύρος της υπόθεσης

Η διαδικασία των απολογιών των κατηγορουμένων βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη χθεσινή ημέρα να σηματοδοτεί την έναρξη των εξηγήσεων για επτά από τους συνολικά 16 συλληφθέντες. Σήμερα συνεχίζονται οι απολογίες, ενώ η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, οπότε και θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις οι υπόλοιποι εννέα συλληφθέντες.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ώρες βρίσκονται λογιστές, ένας δικηγόρος, επιχειρηματίες, καθώς και άτομα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» από το κύκλωμα. Η δικογραφία της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα ογκώδης, περιλαμβάνοντας περισσότερα από 1.200 πρόσωπα.

Η τεράστια ζημία στο Δημόσιο

Η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει επικεντρωθεί σε 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Η συνολική ζημία που εκτιμάται ότι προκάλεσαν στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία ανέρχεται σε 206,2 εκατομμύρια ευρώ.

Από το ποσό αυτό, περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν απώλειες από φόρους, ενώ τα υπόλοιπα 68 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν το μέγεθος και την οικονομική επίπτωση της παράνομης δράσης του κυκλώματος.

Οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις για τους κατηγορούμενους

Κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών, επτά κατηγορούμενοι πέρασαν το κατώφλι του γραφείου της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Η ποινική τους μεταχείριση διαφοροποιήθηκε, με έναν εξ αυτών να κρίνεται προσωρινά κρατούμενος και τους υπόλοιπους έξι να αφήνονται ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Συγκεκριμένα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ένας 34χρονος, ο οποίος φέρεται ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου. Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας την αθωότητά του.

Οι «αχυράνθρωποι» και οι επιχειρηματίες που αφέθηκαν ελεύθεροι

Μεταξύ των έξι κατηγορουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους συγκαταλέγονται ο ηθοποιός και πρώην μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, καθώς και ένας 35χρονος. Και οι δύο φέρονται να είχαν τον ρόλο των «αχυρανθρώπων» στο κύκλωμα.

Επίσης, αφέθηκαν ελεύθεροι τέσσερις επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης της Θεσσαλονίκης. Σε βάρος όλων των ελεύθερων κατηγορουμένων επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα. Επιπλέον, στους τέσσερις επιχειρηματίες επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις, το ύψος των οποίων κυμαίνεται από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Η απολογία του Ερρίκου Πετιλόν

Ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος ήταν ο πρώτος που απολογήθηκε, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Στην απολογία του, υποστήριξε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης και ότι δεν γνώριζε τη δράση του κυκλώματος. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι δεν γνώριζε κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του, εκτός από μία γυναίκα, η οποία του ζήτησε τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, έμαθε «το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου μετά τη σύλληψή μου». Ο Ερρίκος Πετιλόν εμφανίστηκε ανακουφισμένος μετά την αποφυλάκισή του, δηλώνοντας πως οι κατηγορίες που του αποδίδονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Με πληροφορίες από: News.gr