Το Voyager 1 σε ιστορική απόσταση: Ένα ανθρώπινο δημιούργημα μία ημέρα φωτός μακριά από τη Γη

Σε μια νέα, ιστορική πρωτιά για την εξερεύνηση του διαστήματος, το διαστημικό σκάφος «Voyager 1» της NASA αναμένεται να βρεθεί στις 18 Νοεμβρίου σε απόσταση 26 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη. Αυτό το επίτευγμα το καθιστά το πρώτο ανθρώπινο κατασκεύασμα που φτάνει σε τόσο μακρινή απόσταση από τον πλανήτη μας. Το σήμα που θα εκπέμψει στις 05:16:07 το πρωί, ώρα EST, θα χρειαστεί ακριβώς 24 ώρες, δηλαδή μία ημέρα φωτός, για να φτάσει στον προορισμό του.

Ένα ταξίδι δεκαετιών στο άγνωστο

Η αποστολή «Voyager» μετράει σχεδόν 50 χρόνια από την εκτόξευσή της, έχοντας ήδη καταγράψει μια μακρά λίστα με πρωτιές. Οι δύο αποστολές, «Voyager 1» και «Voyager 2», εκτοξεύτηκαν από τη NASA το 1977, με διαφορά λίγων εβδομάδων μεταξύ τους, ξεκινώντας ένα ταξίδι που έμελλε να αλλάξει την κατανόησή μας για το ηλιακό σύστημα και πέρα από αυτό.

Αρχικά, τα σκάφη εξερεύνησαν τους γιγάντιους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και κατά τη δεκαετία του 1980. Στη συνέχεια, συνέχισαν το ταξίδι τους στον διαπλανητικό χώρο, με το «Voyager 1» να περνά στον διαστρικό χώρο το 2012 και το «Voyager 2» να ακολουθεί το 2018. Από τότε, εξερευνούν περιοχές του διαστήματος στις οποίες καμία άλλη αποστολή δεν έχει φτάσει μέχρι σήμερα και δεν αναμένεται να βρεθεί καμία άλλη για τις επόμενες δεκαετίες.

Η νέα ιστορική πρωτιά και η απόσταση του φωτός

Η επικείμενη επίτευξη της απόστασης των 26 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων στις 18 Νοεμβρίου αποτελεί ένα ακόμα ορόσημο για το «Voyager 1». Είναι η πρώτη φορά που ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα φτάνει σε τόσο μακρινό σημείο, αναδεικνύοντας την αντοχή και την επιτυχία της αποστολής.

Η έννοια της «μίας ημέρας φωτός» υπογραμμίζει το μέγεθος αυτής της απόστασης. Το σήμα που θα εκπέμψει το σκάφος στις 05:16:07 το πρωί (ώρα EST) θα ταξιδέψει για ακριβώς 24 ώρες προτού φτάσει στον πλανήτη μας, φέρνοντας πληροφορίες από ένα σημείο του διαστήματος που βρίσκεται μία ολόκληρη ημέρα φωτός μακριά.

Το μήνυμα της ανθρωπότητας στον Γαλαξία

Ο σπουδαίος Έλληνας επιστήμονας και πρωτεργάτης της αποστολής «Voyager», Σταμάτης Κριμιζής, επισημαίνει τη μοναδικότητα του σκάφους. Όπως αναφέρει, «To “Voyager” είναι το πιο μακρινό αντικείμενο της ανθρωπότητας και το μήνυμά μας προς τον Γαλαξία». Προσθέτει επίσης ότι το σκάφος μεταφέρει τον χρυσό δίσκο, ο οποίος περιέχει πληροφορίες για το τι είναι η ανθρωπότητα και από πού προήλθε.

Ο κ. Κριμιζής υπογραμμίζει τη σημασία των αποστολών, δηλώνοντας: «Για μένα, η σημαντικότερη κατάκτηση των αποστολών “Voyager” είναι ότι περάσαμε από το Ηλιακό μας σύστημα στον Γαλαξία για πρώτη φορά και αυτό δεν πρόκειται να ξαναγίνει για πολλά χρόνια». Η δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αναδεικνύει το ιστορικό βάρος αυτού του διαστημικού εγχειρήματος.

Ο ρόλος του Σταμάτη Κριμιζή στην αποστολή

Ο Σταμάτης Κριμιζής υπήρξε ένας από τους βασικούς συντελεστές της αποστολής, στελεχώνοντας την επιστημονική ομάδα του «Voyager» το 1971, όντας ο νεότερος σε ηλικία επιστήμονας. Εκείνη την περίοδο, το πρόγραμμα ήταν γνωστό ως «Mariner Jupiter Saturn 1977», προτού μετονομαστεί σε «Voyager» λίγο πριν από την εκτόξευση των δύο διαστημικών σκαφών.

Σήμερα, ο κ. Κριμιζής είναι ο μοναδικός εν ζωή από την αρχική ομάδα, γεγονός που καθιστά τη μαρτυρία του ακόμα πιο πολύτιμη. Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «Το να είσαι μέλος εκείνης της ομάδας είναι συγκινητικό», εκφράζοντας τα συναισθήματά του για τη συμμετοχή του σε ένα τόσο πρωτοποριακό εγχείρημα.

Υπέρβαση των προσδοκιών και «φοβερές μάχες»

Ο αρχικός σχεδιασμός της αποστολής προέβλεπε διάρκεια μόλις τεσσάρων χρόνων, μια πρόβλεψη που έχει ξεπεραστεί κατά πολύ. Ο κ. Κριμιζής δηλώνει πως «Δεν φανταζόμασταν ότι θα διαρκέσει τόσο πολύ», τονίζοντας την έκπληξη της ομάδας για τη μακροζωία των σκαφών.

Για να επιτευχθεί αυτή η μακρά διάρκεια και να συνεχιστεί η εξερεύνηση, δόθηκαν «φοβερές μάχες», όπως αναφέρει ο ίδιος. Οι προσπάθειες αυτές περιλάμβαναν την εξασφάλιση χρηματοδότησης του προγράμματος, αρχικά για το ταξίδι στους εξωτερικούς πλανήτες του Ηλιακού συστήματος και στη συνέχεια για τη διέλευση στον διαστρικό χώρο, επιτρέποντας στο «Voyager» να συνεχίσει το πρωτοποριακό του έργο.

Με πληροφορίες από: Newsit