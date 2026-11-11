Αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών εντόπισαν παράνομο χώρο επεξεργασίας και εμπορίας μετάλλων στην περιοχή της Ομόνοιας, έπειτα από επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 34 και 33 ετών, οι οποίοι φέρονται να αποκόμιζαν παράνομο περιουσιακό όφελος από την επεξεργασία χαλκού που προερχόταν από κλοπές. Κατά την έρευνα, κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες καλωδίων χαλκού και ειδικός εξοπλισμός.

Η επιχείρηση των αστυνομικών στην Ομόνοια

Η αποκάλυψη του παράνομου εργαστηρίου έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών. Η επιχείρηση των αρχών πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν τον χώρο που χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία και εμπορία μετάλλων. Η δράση των συλληφθέντων αφορούσε κυρίως την ανάκτηση χαλκού από κλεμμένα καλώδια.

Οι αστυνομικοί ενήργησαν έπειτα από πληροφορίες, οδηγούμενοι τελικά στον εντοπισμό του χώρου. Η έρευνα αποκάλυψε ένα οργανωμένο σύστημα παράνομης δραστηριότητας, με τους δύο άνδρες να έχουν ενεργό ρόλο στην επεξεργασία και διακίνηση του κλεμμένου μετάλλου. Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία, οδηγώντας στις άμεσες συλλήψεις των εμπλεκομένων.

Οι συλλήψεις και οι ρόλοι των εμπλεκομένων

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν δύο άνδρες. Ο πρώτος, ένας 34χρονος αλλοδαπός, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς τη στιγμή που απογύμνωνε καλώδια. Χρησιμοποιούσε ειδικά εργαλεία για την ανάκτηση του χαλκού, αποκαλύπτοντας τον τρόπο λειτουργίας του παράνομου εργαστηρίου. Ο ρόλος του ήταν καθοριστικός στην αρχική φάση της επεξεργασίας του μετάλλου.

Ο δεύτερος συλληφθείς είναι ένας 33χρονος Έλληνας, ο οποίος εντοπίστηκε να κρατά μια βαλίτσα που περιείχε ποσότητα χαλκού και καλωδίων. Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, από την έρευνα προέκυψε ότι και οι δύο άνδρες λειτουργούσαν ως κλεπταποδόχοι. Αποκόμιζαν παράνομο περιουσιακό όφελος από την επεξεργασία του χαλκού, ο οποίος, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ., προερχόταν κατά κύριο λόγο από κλοπές.

Τα κατασχεθέντα και οι παραβάσεις

Στον παράνομο χώρο επεξεργασίας, οι αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες κατασχέσεις. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται ένα μηχάνημα κοπής και αποφλοίωσης καλωδίων χαλκού, το οποίο χρησιμοποιούνταν για την ανάκτηση του μετάλλου. Επίσης, κατασχέθηκε σημαντική ποσότητα καθαρού χαλκού, καθώς και πλήθος καλωδίων χαλκού, έτοιμα προς επεξεργασία ή διακίνηση.

Πέρα από τα παραπάνω, κατά την έρευνα βρέθηκε και μικροποσότητα κάνναβης. Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 34χρονος δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας μετάλλων. Η επεξεργασία των καλωδίων γινόταν χωρίς να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, προσθέτοντας μια επιπλέον παράβαση στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες.

Η συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας

Μετά τις συλλήψεις και την ολοκλήρωση της έρευνας στον χώρο, οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Εκεί θα κριθεί η περαιτέρω πορεία της υπόθεσης και θα τους απαγγελθούν οι σχετικές κατηγορίες. Η δικογραφία σε βάρος τους σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, το οποίο χειρίστηκε την υπόθεση από την αρχή.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη συνεχή προσπάθεια των αρχών να πατάξουν το φαινόμενο της κλοπής και της παράνομης εμπορίας μετάλλων, το οποίο προκαλεί σημαντικές ζημιές. Η δράση των κλεπταποδόχων αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο στην αλυσίδα της παράνομης αυτής δραστηριότητας, και η εξάρθρωση τέτοιων εργαστηρίων συμβάλλει στην καταπολέμησή της.

Με πληροφορίες από: News.gr