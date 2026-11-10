Αγώνας πυγμαχίας διακόπηκε λόγω σοβαρού πρηξίματος στο κεφάλι μποξέρ

Ανησυχία προκάλεσαν οι εικόνες από την αναμέτρηση πυγμαχίας μεταξύ του Ζακ Μίλερ και του Γκάλι Πάουαρ, η οποία διεξήχθη στην AO Arena του Μάντσεστερ. Ο αγώνας, που είχε ως διακύβευμα τον βρετανικό τίτλο στην κατηγορία φτερού, διακόπηκε στον δέκατο γύρο λόγω σοβαρού πρηξίματος στο μέτωπο του Μίλερ. Ο Βρετανός πυγμάχος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, αν και η κατάστασή του χαρακτηρίστηκε καθησυχαστική.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στο Μάντσεστερ

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ζακ Μίλερ και τον Γκάλι Πάουαρ διεξαγόταν στην AO Arena του Μάντσεστερ, με τους δύο πυγμάχους να διεκδικούν τον βρετανικό τίτλο στην κατηγορία φτερού. Μέχρι τον πέμπτο γύρο, ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπος, με τους αθλητές να ανταλλάσσουν αρκετά χτυπήματα και να προσφέρουν θέαμα.

Σε εκείνο το σημείο, ο Γκάλι Πάουαρ φαινόταν να έχει ένα μικρό προβάδισμα στους πόντους. Ωστόσο, ο Ζακ Μίλερ απολάμβανε την ένθερμη στήριξη του κοινού της γενέτειράς του, δημιουργώντας μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στην αρένα.

Η ακούσια σύγκρουση και οι συνέπειες

Το περιστατικό που οδήγησε στη διακοπή του αγώνα σημειώθηκε στον πέμπτο γύρο, όταν υπήρξε μια ακούσια σύγκρουση κεφαλιών μεταξύ των δύο πυγμάχων. Αυτή η σύγκρουση είχε ως άμεση συνέπεια την εμφάνιση έντονου πρηξίματος πάνω από το αριστερό μάτι του Ζακ Μίλερ.

Καθώς ο αγώνας συνεχιζόταν, εμφανίστηκε ένα δεύτερο οίδημα, αυτή τη φορά στη δεξιά πλευρά του μετώπου του Βρετανού πυγμάχου. Το πρήξιμο αυτό μεγάλωνε σταδιακά, προκαλώντας ανησυχία σε όσους παρακολουθούσαν την αναμέτρηση.

Ιατρική παρέμβαση και διακοπή του αγώνα

Το ιατρικό επιτελείο παρενέβη για πρώτη φορά στον ένατο γύρο, εξετάζοντας τον Ζακ Μίλερ και δίνοντάς του την άδεια να συνεχίσει τον αγώνα. Παρόλα αυτά, η κατάσταση του πρηξίματος στη δεξιά πλευρά του μετώπου του Μίλερ επιδεινώθηκε περαιτέρω.

Στον δέκατο γύρο, ο διαιτητής του αγώνα ζήτησε αυτοβούλως μια νέα ιατρική εξέταση, καθώς το μέγεθος του οιδήματος είχε αυξηθεί σημαντικά. Μετά από αυτή την επανεξέταση, αποφασίστηκε η οριστική διακοπή της αναμέτρησης για την ασφάλεια του αθλητή.

Η κατάσταση του Ζακ Μίλερ και οι δηλώσεις

Αμέσως μετά τη διακοπή, ο Ζακ Μίλερ δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες εντός του γηπέδου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Η ενημέρωση από την ομάδα του πυγμάχου ήταν καθησυχαστική, καθώς αναφέρθηκε ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Καρλ Φράμπτον, ο οποίος συμμετείχε στην τηλεογραφική περιγραφή του αγώνα, σχολίασε τις εικόνες με έντονο τρόπο. «Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την έκπληξή του για την έκταση της παραμόρφωσης.

Η έκβαση του τίτλου

Μετά τη διακοπή του αγώνα στον δέκατο γύρο, ο Γκάλι Πάουαρ ανακηρύχθηκε νικητής και κατέκτησε τον βρετανικό τίτλο. Η απόφαση αυτή ελήφθη από τη διαιτησία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της διακοπής.

Σημειώνεται ότι η σύγκρουση κεφαλιών που προκάλεσε το έντονο πρήξιμο στον Ζακ Μίλερ κρίθηκε ως ακούσια. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε πρόθεση από κανέναν από τους δύο πυγμάχους για την πρόκληση του τραυματισμού.

Με πληροφορίες από: Athletiko