Η απόφαση του Ντουπλάντις που διαμόρφωσε την κόντρα του με τον Καραλή

Οι αναμετρήσεις του Μόντο Ντουπλάντις με τον Εμμανουήλ Καραλή έχουν αναδειχθεί σε μερικές από τις κορυφαίες στην τρέχουσα εποχή του στίβου, προσελκύοντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης σε κάθε μεγάλη διοργάνωση που συμμετέχουν. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο Ντουπλάντις βρέθηκε τελικά αντιμέτωπος με τον Καραλή σε πολλές από αυτές τις διοργανώσεις, ειδικά σε όσες δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών από όλο τον κόσμο, είναι αποτέλεσμα μιας σημαντικής απόφασης που έλαβε ο ίδιος.

Οι κορυφαίες μάχες στον στίβο

Οι μάχες μεταξύ του Μόντο Ντουπλάντις και του Εμμανουήλ Καραλή αποτελούν ένα από τα πιο συναρπαστικά κεφάλαια του σύγχρονου στίβου. Κάθε φορά που οι δύο αθλητές βρίσκονται αντιμέτωποι, η τηλεθέαση εκτοξεύεται, αναδεικνύοντας το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για την ελληνοσουηδική αυτή κόντρα.

Σε πολλές από τις μεγάλες διοργανώσεις, όπου δεν υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής για αθλητές από όλο τον κόσμο, η αναμέτρηση μεταξύ των δύο θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Αυτό θα άφηνε ενδεχομένως τον δρόμο ανοιχτό στον «Μανόλο» για την κατάκτηση περισσότερων χρυσών μεταλλίων, αν ο Ντουπλάντις είχε επιλέξει διαφορετική αθλητική εκπροσώπηση.

Η καταγωγή και οι δεσμοί με τη Σουηδία

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1999, δεν είδε για πρώτη φορά το φως στην Ευρώπη, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συγκεκριμένα, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λουιζιάνα. Παρόλα αυτά, από μικρή ηλικία είχε στενούς δεσμούς με τη Σουηδία.

Η μητέρα του, Έλενα, κατάγεται από τη Σουηδία, γεγονός που συνέβαλε στην ισχυρή σύνδεση της οικογένειας με τη χώρα. Επιπλέον, η οικογένεια περνούσε σημαντικό μέρος του χρόνου της εκεί, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, ενισχύοντας τους δεσμούς του Μόντο με τη σουηδική κουλτούρα και το περιβάλλον.

Ένας ακόμη παράγοντας που έπαιξε ρόλο ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του, Αντρέας. Ο Αντρέας είχε ήδη επιλέξει να εκπροσωπεί τη Σουηδία στον αγώνα επί κοντώ, προσφέροντας στον Μόντο μια πρώτη εικόνα της εθνικής ομάδας και της αντιμετώπισης που λάμβανε ένας αθλητής στη συγκεκριμένη χώρα.

Το δίλημμα του 2015 και η επιρροή του προπονητή

Το 2015, σε ηλικία μόλις 15 ετών, ο Αρμάντ Ντουπλάντις βρέθηκε μπροστά στην κρίσιμη απόφαση για το ποια χώρα θα εκπροσωπούσε στους αγώνες. Αρχικά, η σκέψη του ήταν να αγωνιστεί με τα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, ο Γιόνας Άνσελμ, ο προπονητής της σουηδικής ομάδας, είχε διαφορετικά σχέδια για τον νεαρό αθλητή. Ο Άνσελμ προσέγγισε τον πατέρα του Μόντο, Γκρεγκ, με σκοπό να τον πείσει να επιλέξουν τη Σουηδία. Μάλιστα, του πρότεινε να αναλάβει προπονητικό ρόλο στην αποστολή, ώστε να μπορεί να παραμείνει δίπλα στον γιο του κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων.

Ο ρόλος της οικογένειας και το περιστατικό στην Κολομβία

Αρχικά, ο πατέρας του, Γκρεγκ, έδειχνε να προτιμά τις ΗΠΑ ως χώρα εκπροσώπησης για τον γιο του. Αντίθετα, η σύζυγός του, Έλενα, επιθυμούσε ο Μόντο να εκπροσωπήσει τη Σουηδία. Τελικά, η επίμονη προσπάθεια του προπονητή Άνσελμ, σε συνδυασμό με τη θετική εμπειρία που είχε ο αδελφός του Μόντο, Αντρέας, από την εθνική ομάδα, έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της Σουηδίας.

Ένα συγκεκριμένο περιστατικό, που συνέβη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U18 του 2015 στην Κάλι της Κολομβίας, ενίσχυσε περαιτέρω την εμπιστοσύνη της οικογένειας προς τη σουηδική πλευρά. Ο προπονητής Άνσελμ είχε φροντίσει να εξασφαλίσει ένα ειδικό έγγραφο από τις κολομβιανές αρχές, το οποίο αφορούσε τη μεταφορά των κονταριών των αθλητών.

Όταν ο Ντουπλάντις και ο πατέρας του αντιμετώπισαν πρόβλημα στο αεροδρόμιο σχετικά με τον εξοπλισμό, το έγγραφο αυτό αποδείχθηκε σωτήριο και έδωσε τη λύση. Αντιθέτως, η αμερικανική αποστολή δεν είχε καταφέρει να μεταφέρει εγκαίρως τον δικό της εξοπλισμό, κάτι που υπογράμμισε την αποτελεσματικότητα και την οργάνωση της σουηδικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko