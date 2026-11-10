Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026

Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Οι σχέσεις σου αποκτούν ένταση, ζωντάνια και περισσότερο ενδιαφέρον. Ο έρωτας, η δημιουργικότητα και μια προσωπική επιδίωξη μπορούν να σε κινητοποιήσουν δυναμικά. Η γοητεία σου συνδυάζει αυτοπεποίθηση και ζεστασιά, κάνοντας τις επαφές σου πιο ουσιαστικές. Οι συνεργασίες ευνοούνται, αρκεί να μην αφήσεις τον ανταγωνισμό να γίνει σύγκρουση. Διεκδίκησε αυτό που θέλεις, πειραματίσου με τις ιδέες σου και τόλμησε να ξεχωρίσεις. Ένα πρόσωπο μπορεί να σε εμπνεύσει να ξεπεράσεις τα όριά σου και να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό.

Ταύρος

Η ημέρα σε ωθεί να ανανεώσεις την καθημερινότητά σου και να δώσεις διαφορετικό χρώμα στο σπίτι και στις σχέσεις σου. Η ζεστασιά σου γίνεται αισθητή, ενώ μια δημιουργική δραστηριότητα με αγαπημένα πρόσωπα μπορεί να σε γεμίσει χαρά. Μην επιμένεις σε παλιές λύσεις, ειδικά όταν ένα πρακτικό ζήτημα ζητά ευρηματικότητα. Έχεις τη δυνατότητα να βρεις διέξοδο εκεί όπου μέχρι χθες έβλεπες εμπόδια. Άκου το ένστικτό σου, αλλά απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία γίνεται το δυνατό σου χαρτί και μια συζήτηση μπορεί να ανοίξει δρόμο που δεν είχες υπολογίσει. Οι ιδέες σου βρίσκουν ανταπόκριση, ενώ η πειθώ και η ευστροφία σου σε βοηθούν να κερδίσεις εντυπώσεις. Μια δημιουργική πρόκληση θα σε κινητοποιήσει και θα σε κάνει να αναζητήσεις κάτι περισσότερο. Στις προσωπικές σχέσεις υπάρχει χώρος για ανανέωση και ευχάριστες εκπλήξεις. Μην σκορπίσεις την ενέργειά σου παντού· επίλεξε ότι αξίζει πραγματικά.

Καρκίνος

Η ανάγκη σου για ασφάλεια σε οδηγεί σε ουσιαστικές κινήσεις μέσα στο σπίτι και στην οικογένεια. Μπορεί να βρεις λύση σε ένα ζήτημα που σε απασχολεί καιρό ή να προχωρήσεις μια αλλαγή που θα βελτιώσει την καθημερινότητά σου. Η συνεργασία με τους δικούς σου ανθρώπους αποδίδει, αρκεί να εκφράσεις καθαρά όσα χρειάζεσαι. Δεν έχεις λόγο να περιμένεις την έγκριση κανενός. Εμπιστεύσου τις επιθυμίες σου και επένδυσε σε όσα σου προσφέρουν πραγματική σταθερότητα.

Λέων

Η ενέργεια και η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνουν, δίνοντάς σου ώθηση να πάρεις πρωτοβουλίες και να διεκδικήσεις όσα επιθυμείς. Μια επικοινωνία, μια νέα γνωριμία ή μια συνάντηση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Με τη γοητεία και τη γενναιοδωρία σου κερδίζεις ανθρώπους και ανοίγεις νέους δρόμους. Παράλληλα, ξυπνά η δημιουργική και ερωτική σου διάθεση. Μην περιμένεις από τους άλλους να κάνουν το πρώτο βήμα. Δείξε τι αξίζεις, χωρίς υπερβολές.

Παρθένος

Μια ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί διακριτικά, μέσα από παρασκηνιακές επαφές ή μια πληροφορία που μέχρι τώρα σου διέφευγε. Αναγνωρίζεις καλύτερα τις δυνατότητές σου και μπορείς να αξιοποιήσεις ένα ταλέντο ή έναν πόρο που είχες υποτιμήσει. Είναι κατάλληλη στιγμή να κλείσεις εκκρεμότητες και να αντιμετωπίσεις ένα παλιό ζήτημα με θάρρος. Ωστόσο, μην κινηθείς παρορμητικά σε οικονομικές ή προσωπικές αποφάσεις. Ο ανάδρομος Ερμής και η ανάδρομη Αφροδίτη ζητούν ακόμη προσεκτικές κινήσεις.

Ζυγός

Οι κοινωνικές επαφές αποκτούν ζεστασιά και μπορεί να βρεθείς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Μια φιλία, μια γνωριμία ή μια συνεργασία μπορεί να σου προσφέρει έμπνευση και ουσιαστική υποστήριξη. Η γοητεία σου λειτουργεί υπέρ σου, ενώ η διάθεσή σου να συμφιλιώσεις αντίθετες πλευρές βοηθά να λυθούν παρεξηγήσεις. Μπορείς να μοιραστείς ένα σχέδιο και να κερδίσεις συμμάχους. Απόφυγε, όμως, να προωθήσεις βιαστικά σημαντικές συμφωνίες όσο ο Ερμής και η Αφροδίτη παραμένουν ανάδρομοι.

Σκορπιός

Ο προσωπικός σου μαγνητισμός δύσκολα περνά απαρατήρητος και οι επαφές σου μπορούν να αποδώσουν σημαντικά. Μια ευκαιρία ίσως προκύψει από εκεί που δεν την περιμένεις, ενώ η διαίσθησή σου σε βοηθά να αντιληφθείς τις πραγματικές προθέσεις των άλλων. Στα επαγγελματικά, έχεις κίνητρο να πετύχεις και να ξεχωρίσεις, όμως δεν χρειάζεται να αποκαλύψεις όλα τα σχέδιά σου. Ο ανάδρομος Ερμής και η Αφροδίτη επιβάλλουν υπομονή. Αξιοποίησε τη μέρα για σκέψη και προετοιμασία.

Τοξότης

Οι φίλοι και οι κοινωνικές επαφές μπορούν να σου προσφέρουν μια ευχάριστη έκπληξη ή μια νέα προοπτική. Μια γνωριμία ίσως εξελιχθεί σε κάτι ξεχωριστό, ενώ ένα πρόσωπο σε παρακινεί να κυνηγήσεις πιο φιλόδοξους στόχους. Η διάθεσή σου ανεβαίνει και βρίσκεις ενέργεια για ένα δημιουργικό σχέδιο ή μια διαφορετική δραστηριότητα. Η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και ενισχύει την ανάγκη να εκφραστείς, να κινηθείς και να πάρεις πρωτοβουλίες. Μην αναβάλλεις ότι σε αναζωογονεί.

Αιγόκερως

Μια εσωτερική ώθηση σε βοηθά να δεις διαφορετικά ένα πρόβλημα και να ανακαλύψεις λύσεις που προηγουμένως δεν εξέταζες. Η δημιουργικότητα και η πρακτική σου σκέψη συνδυάζονται αποτελεσματικά, ενώ μια βοήθεια που προσφέρεις μπορεί να δυναμώσει έναν δεσμό. Ίσως ανακαλύψεις έναν χρήσιμο πόρο ή μια δυνατότητα που είχες παραβλέψει. Μην πιέσεις, όμως, καταστάσεις για άμεσο αποτέλεσμα. Με τον Ερμή και την Αφροδίτη ανάδρομους, κράτησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξεις γνώμη.

Υδροχόος

Μια συζήτηση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς κάποιος δείχνει ενδιαφέρον για τις ιδέες και τις απόψεις σου. Οι σχέσεις αποκτούν ένταση και ζωντάνια, ενώ μια παλιά γνωριμία ενδέχεται να επιστρέψει στο προσκήνιο. Έχεις τη δυνατότητα να συνεργαστείς, να διεκδικήσεις και να εμπνεύσεις τους άλλους. Παράλληλα, μια προσωπική σύνδεση μπορεί να ανανεώσει τον ενθουσιασμό σου και να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σου. Μην υποτιμάς τη δύναμη μιας ειλικρινούς ανταλλαγής.

Ιχθύες

Η καθημερινότητά σου μπορεί να γίνει πιο δημιουργική, αρκεί να οργανώσεις σωστά τον χρόνο και τις δυνάμεις σου. Έχεις κίνητρο να βελτιώσεις τη δουλειά, τις συνήθειες και τη φυσική σου κατάσταση, χωρίς να πιέζεις υπερβολικά τον εαυτό σου. Μια μικρή πρόκληση μπορεί να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις τα συνηθισμένα σου όρια. Ωστόσο, με τον Ερμή και την Αφροδίτη ανάδρομους, μην οριστικοποιήσεις βιαστικά σχέδια. Προετοιμάσου τώρα και δράσε όταν ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες.

Με πληροφορίες από: tlife.gr