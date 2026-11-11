Οι πολίτες στους δρόμους για το δικαίωμα στη στέγη

Πολίτες, εργατικά σωματεία και διάφορες συλλογικότητες βγαίνουν σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στους δρόμους, διαδηλώνοντας για το δικαίωμα στη στέγη και την αντιμετώπιση της οξυμένης στεγαστικής κρίσης. Οι κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τους συμμετέχοντες να ζητούν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα από την πολιτεία. Το κεντρικό σύνθημα που κυριαρχεί είναι «Τα σπίτια είναι για να ζούμε, όχι για να πλουτίζουν».

Συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα, το κάλεσμα για τη συγκέντρωση έχει δοθεί για τις 18:00 το απόγευμα στην πλατεία Κλαυθμώνος. Οι διαδηλωτές θα εκφράσουν τις απαιτήσεις τους για την προστασία της πρώτης κατοικίας και των ενοικιαστών, καθώς και για την ανάγκη περιορισμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Αντίστοιχη κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, οι πολίτες θα συγκεντρωθούν στις 18:30 το απόγευμα στην πλατεία Νίκου Παπάζογλου, στην περιοχή της Κάτω Τούμπας. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεκδικήσεων για δημόσιες πολιτικές κοινωνικής κατοικίας.

Οι διεκδικήσεις των κινητοποιήσεων

Οι συμμετέχοντες στις σημερινές συγκεντρώσεις εστιάζουν σε συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν τη στεγαστική πολιτική. Ζητούν την εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Ένα από τα βασικά σημεία είναι η πλήρης προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ενοικιαστών.

Επιπλέον, τίθεται επιτακτικά το ζήτημα του περιορισμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η οποία θεωρείται ότι συμβάλλει στην αύξηση των ενοικίων και τη δυσκολία εύρεσης στέγης για τους μόνιμους κατοίκους. Οι διαδηλωτές ζητούν επίσης την ανάπτυξη και υλοποίηση δημόσιων πολιτικών κοινωνικής κατοικίας, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγη για όλους τους πολίτες.

Ευρωπαϊκός συντονισμός και συμμετοχές φορέων

Η σημερινή κινητοποίηση στην Ελλάδα πραγματοποιείται σε συντονισμό με πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ιδιαίτερα έντονη είναι η δράση στην Ισπανία, όπου οργανώσεις και εργατικά συνδικάτα έχουν καλέσει σε γενική απεργία για την κατοικία την ίδια ημέρα, υπογραμμίζοντας τον πανευρωπαϊκό χαρακτήρα του προβλήματος.

Στην κινητοποίηση της Αθήνας έχουν απευθύνει καλέσματα δεκάδες συλλογικότητες, εργατικά σωματεία, κοινωνικοί φορείς και πολιτικές οργανώσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ΑΔΕΔΥ, ο ΣΑΔΑΣ Τμήμα Αττικής, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, καθώς και εργατικά σωματεία νοσοκομείων. Συμμετέχουν επίσης η Β΄ ΕΛΜΕ Αθήνας και η ΕΤΕΡ, μαζί με οργανώσεις εργαζομένων της ΔΥΠΑ.

Ποιοι στηρίζουν την Ημέρα Δράσης

Η λίστα των φορέων που στηρίζουν και συμμετέχουν στην Ημέρα Δράσης για το δικαίωμα στη στέγη είναι εκτεταμένη. Έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης, οι Γειτονιές για το Δικαίωμα στη Στέγη, η Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των Πλειστηριασμών, η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών, το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία, καθώς και η Πρωτοβουλία Αγώνα «Κατοικία για Όλους».

Στα καλέσματα περιλαμβάνονται ακόμη το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», αναδεικνύοντας τον ευρύ κοινωνικό χαρακτήρα των κινητοποιήσεων. Φοιτητικοί σύλλογοι και δημοτικές κινήσεις έχουν επίσης δηλώσει την παρουσία τους, ενισχύοντας το μήνυμα για την ανάγκη επίλυσης της στεγαστικής κρίσης.

Πολιτική στήριξη και συζήτηση στο Δήμο Αθηναίων

Τη στήριξή της στην κινητοποίηση έχει εκφράσει και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, δηλώνοντας ότι «Ενώνουμε τη φωνή μας με τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις ενώσεις ενοικιαστών και τις συλλογικότητες που υπερασπίζονται το δικαίωμα στην κατοικία». Η πολιτική αυτή στήριξη υπογραμμίζει τη σημασία του ζητήματος για ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων.

Η Ημέρα Δράσης για τη στέγη έφτασε ακόμη και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αθήνας. Το θέμα τέθηκε στην ημερήσια διάταξη της τελευταίας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν πρωτοβουλίας των παρατάξεων Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα και Ανοιχτή Πόλη. Αυτό δείχνει ότι το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki