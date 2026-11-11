Θεσσαλονίκη: Σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας ο δικηγόρος που φέρεται να κατείχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης με τις εταιρείες-«φαντάσματα». Η υπόθεση, γνωστή ως επιχείρηση «Αχυράνθρωποι», έχει οδηγήσει ήδη στην προφυλάκιση ενός 34χρονου λογιστή, ο οποίος απολογήθηκε χθες. Παράλληλα, έξι ακόμη κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ο ηθοποιός Ερρίκος Πετιλόν, αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Η απολογία του φερόμενου ως εγκεφάλου του κυκλώματος

Ο δικηγόρος, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας φέρεται να είχε τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση του κυκλώματος, θα βρεθεί σήμερα ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας για να δώσει τη δική του εκδοχή. Η κατηγορία τον θέλει να συνεργαζόταν στενά με λογιστές, με σκοπό τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για την παράνομη δραστηριότητα.

Οι αρχές, συγκεκριμένα η ΕΛ.ΑΣ. και η ΑΑΔΕ, έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό δύο επιχειρηματιών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Η δράση του κυκλώματος εκτεινόταν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργούσαν οι συγκεκριμένες εταιρείες-«φαντάσματα».

Η προφυλάκιση του 34χρονου λογιστή

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, ο 34χρονος λογιστής απολογήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και κρίθηκε προφυλακιστέος, έπειτα από την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο λογιστής φέρεται να είχε αναλάβει ένα λογιστικό γραφείο από άλλον λογιστή, ο οποίος, σε συνεργασία με τον δικηγόρο που απολογείται σήμερα, είχε οργανώσει τη σύσταση των εταιρειών-«φαντασμάτων» και την προσέλκυση αχυρανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 34χρονος υποστήριξε ότι η δραστηριότητά του ήταν αυτή του συμβούλου επιχειρήσεων και ότι ανέλαβε το γραφείο με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας για περίπου 20 υπαλλήλους. Επικαλέστηκε επίσης σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, αναφέροντας ότι δύο από τα τρία παιδιά του αντιμετωπίζουν αναπηρία σε ποσοστό 70% και ότι η σύζυγός του δεν εργάζεται λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, οδηγώντας στην προφυλάκισή του.

Οι έξι κατηγορούμενοι που αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους

Από τους συνολικά επτά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες, Τρίτη, ενώπιον της ανακρίτριας, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Σε όλους επιβλήθηκαν δύο βασικοί όροι: η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Μεταξύ των προσώπων που αφέθηκαν ελεύθερα ήταν και ο ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν. Ο ίδιος, μαζί με ένα ακόμα πρόσωπο, φέρονται ως αχυράνθρωποι στο πλαίσιο του κυκλώματος. Επιπλέον, τέσσερις επιχειρηματίες που επίσης απολογήθηκαν, αφέθηκαν ελεύθεροι. Σε τρεις από αυτούς επιβλήθηκε εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ, ενώ στον τέταρτο επιχειρηματία ορίστηκε εγγύηση 20.000 ευρώ.

Ο μηχανισμός των εταιρειών-«φαντασμάτων»

Η επιχείρηση «Αχυράνθρωποι» αφορά ένα εκτεταμένο κύκλωμα που φέρεται να είχε συστήσει και να λειτουργούσε 917 εταιρείες-«φαντάσματα» στη Θεσσαλονίκη. Ο βασικός μηχανισμός της απάτης, σύμφωνα με τις κατηγορίες, περιελάμβανε τη μεταφορά οφειλών διαφόρων επιχειρήσεων στους ΑΦΜ των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές αυτών των εικονικών εταιρειών. Με αυτό τον τρόπο, οι πραγματικές οφειλές μετακυλίονταν σε «αχυρανθρώπους», οι οποίοι συχνά δεν είχαν καμία πραγματική σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η δράση του κυκλώματος είχε ως στόχο τη φοροδιαφυγή και την ασφαλιστική απάτη, εκμεταλλευόμενη τη σύσταση αυτών των εικονικών νομικών οντοτήτων. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, με την ΕΛ.ΑΣ. και την ΑΑΔΕ να βρίσκονται σε αναζήτηση των δύο επιχειρηματιών που ακόμα διαφεύγουν της σύλληψης και φέρονται να έχουν εμπλοκή στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Enikos