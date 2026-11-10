Το μυστήριο της εξαφάνισης πρώην ποδοσφαιριστή: Κατηγορίες για δολοφονία σε κόρη και δύο φίλους

Πέντε χρόνια μετά την εξαφάνιση του πρώην ποδοσφαιριστή Ντομένικο Μάντσο, η υπόθεση στην Ιταλία παίρνει νέα τροπή, καθώς η κόρη του και δύο φίλοι της βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές κατηγορίες. Ο Μάντσο, ο οποίος είχε αγωνιστεί στην Τερνάνα, εξαφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2021, και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται. Οι ιταλικές αρχές έχουν προχωρήσει σε κατηγορίες για δολοφονία και εξαφάνιση σορού, προσπαθώντας να ρίξουν φως σε ένα από τα πιο μυστηριώδη περιστατικά των τελευταίων ετών.

Η εξαφάνιση του Ντομένικο Μάντσο

Ο Ντομένικο Μάντσο, σε ηλικία 59 ετών, εξαφανίστηκε το βράδυ της 8ης Ιανουαρίου 2021 από την Πράτα Πριντσιπάτο Ούλτρα, μια περιοχή στην επαρχία του Αβελίνο. Ο πρώην ποδοσφαιριστής, έχοντας αποσυρθεί από την ενεργό δράση, εργαζόταν ως οικοδόμος. Η εξαφάνισή του αποτέλεσε ένα από τα πιο δυσεπίλυτα μυστήρια για τις ιταλικές αρχές, καθώς από εκείνη τη νύχτα και μετά δεν υπήρξε κανένα ίχνος του.

Η υπόθεση απασχόλησε επανειλημμένα την ιταλική τηλεοπτική εκπομπή «Chi l'ha visto?», η οποία ασχολείται με εξαφανίσεις προσώπων, χωρίς ωστόσο να φέρει κάποιο αποτέλεσμα ως προς τον εντοπισμό του Μάντσο. Το μυστήριο γύρω από την τύχη του παρέμενε άλυτο για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι τις πρόσφατες εξελίξεις.

Οι κατηγορίες και οι εμπλεκόμενοι

Στο επίκεντρο των ερευνών και των κατηγοριών βρίσκονται τρία πρόσωπα: η κόρη του Ντομένικο Μάντσο, Ρομίνα Μάντσο, και δύο φίλοι της, ο Αλφόνσο Ρούσο και η Λορεδάνα Σκανέλι. Η Ρομίνα Μάντσο κατηγορείται για υπόθαλψη, ενώ οι Αλφόνσο Ρούσο και Λορεδάνα Σκανέλι αντιμετωπίζουν βαρύτερες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις και εξαφάνιση της σορού του πρώην ποδοσφαιριστή.

Οι τρεις εμπλεκόμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, διατηρώντας την αρχική τους στάση απέναντι στις αρχές. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την έρευνα οδήγησαν τον ανακριτή στην απόδοση αυτών των κατηγοριών, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πολύπλοκη αυτή υπόθεση.

Ο έντονος καβγάς και τα γενέθλια

Το βράδυ της εξαφάνισης του Ντομένικο Μάντσο, στις 8 Ιανουαρίου 2021, προηγήθηκε ένας έντονος καβγάς με την κόρη του, Ρομίνα. Η Ρομίνα γιόρταζε τα 20ά γενέθλιά της στο σπίτι, έχοντας καλέσει φίλους, παρά τους περιορισμούς που ίσχυαν εκείνη την περίοδο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ο πατέρας της φέρεται να διαφωνούσε έντονα με αυτές τις συναναστροφές.

Επιπλέον, ο Ντομένικο Μάντσο είχε εκφράσει ανησυχίες για τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στην κόρη του, γεγονός που πιθανόν να συνέβαλε στην ένταση της διαφωνίας. Αυτός ο καβγάς θεωρείται κεντρικό σημείο στην υπόθεση, καθώς συνέβη λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του πρώην ποδοσφαιριστή.

Τα στοιχεία της έρευνας

Η έρευνα των αρχών, όπως αναφέρει ο ανακριτής, αξιοποίησε πλήθος στοιχείων για να φτάσει στις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και δεδομένα από κινητά τηλέφωνα. Από την ανάλυση αυτών των δεδομένων, προέκυψε ότι ο Αλφόνσο Ρούσο φέρεται να ακολούθησε με αυτοκίνητο τον Ντομένικο Μάντσο το βράδυ της εξαφάνισής του.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που εντοπίστηκε ήταν ότι το κινητό τηλέφωνο του εξαφανισμένου έχασε το σήμα του σε μια περιοχή κοντά σε ορισμένα φρεάτια αποχέτευσης. Ο Αλφόνσο Ρούσο εργαζόταν τότε σε εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, του παρείχε γνώση του δικτύου των φρεατίων, καθώς και του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης της συγκεκριμένης περιοχής. Αυτή η γνώση θεωρείται κρίσιμη για την πορεία της έρευνας.

Οι επίμαχες δηλώσεις και η εξαφάνιση της σορού

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Αλφόνσο Ρούσο φέρεται να προέβη σε δύο επίμαχες δηλώσεις. Η πρώτη φράση φέρεται να ειπώθηκε στη Ρομίνα Μάντσο στις 3 τα ξημερώματα, λίγο μετά την εξαφάνιση του πατέρα της: «Δεν έχει νόημα να συνεχίζεις να τον ψάχνεις. Είναι ήδη νεκρός και δεν μπορεί να γίνει τίποτα». Λίγες ημέρες αργότερα, ο Ρούσο φέρεται να είπε στην τότε σύντροφό του, Λορεδάνα Σκανέλι: «Έχεις καταλάβει ότι κινδυνεύω με 30 χρόνια φυλακή;».

Το κατηγορητήριο υποστηρίζει ότι ο Ρούσο φέρεται να εξαφάνισε τη σορό του πρώην ποδοσφαιριστή. Η μεταφορά της σορού φέρεται να έγινε στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, το οποίο είχε νοικιάσει η Λορεδάνα Σκανέλι. Κατά την επιστροφή του οχήματος, οι αρχές εντόπισαν στο πορτμπαγκάζ χώματα και φύλλα, στοιχεία που εξετάζονται ως ενδείξεις για την υποτιθέμενη εξαφάνιση της σορού.

Με πληροφορίες από: Athletiko