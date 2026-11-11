Ξαφνική μπόρα στην Αθήνα: Μέχρι πότε θα βρέχει σήμερα

Με μία ξαφνική μπόρα και πολύ νερό ξύπνησε σήμερα η Αθήνα, με τα φαινόμενα να είναι έντονα σε όλο τον νομό, επηρεάζοντας τόσο τις βόρειες όσο και τις νότιες περιοχές. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, στην σημερινή του πρόγνωση, ανέφερε ότι επρόκειτο για ένα ξαφνικό γεγονός για την Αττική, ωστόσο τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να υποχωρήσουν σύντομα.

Η ξαφνική μπόρα στην πρωτεύουσα

Η πρωτεύουσα βρέθηκε αντιμέτωπη με μία απρόσμενη και ισχυρή βροχόπτωση νωρίς το πρωί, η οποία χαρακτηρίστηκε από μεγάλη ποσότητα νερού. Η μπόρα αυτή επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον νομό Αττικής, με τις επιπτώσεις της να είναι αισθητές τόσο στις βόρειες όσο και στις νότιες περιοχές.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, κατά την πρωινή του ενημέρωση για τον καιρό, τόνισε τον ξαφνικό χαρακτήρα αυτών των φαινομένων για την περιοχή της Αθήνας. Παρά την έντασή τους, η διάρκειά τους προβλέπεται να είναι περιορισμένη.

Πότε θα λήξουν τα φαινόμενα στην Αττική

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του μετεωρολόγου, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Αθήνα σήμερα το πρωί θα λήξουν μετά τις 8:00 π.μ. Αυτό σημαίνει ότι η ξαφνική μπόρα ήταν παροδική και δεν αναμένεται να συνεχιστεί για πολλές ώρες.

Για τις επόμενες ώρες, μετά τη λήξη των φαινομένων, δεν προβλέπονται άλλες βροχές στην Αττική. Επιπλέον, μετά τις 11:00 π.μ., ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά, με τον ήλιο να κάνει την εμφάνισή του, διαλύοντας τις πρωινές νεφώσεις.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα: Νεφώσεις και τοπικές βροχές

Σε γενικότερο πλαίσιο για την υπόλοιπη χώρα, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Αυτές οι νεφώσεις θα συνοδεύονται από τοπικές βροχές, οι οποίες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, σποραδικές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν στο Ιόνιο Πέλαγος, στα δυτικά ηπειρωτικά εδάφη και πιθανόν στην περιοχή των Δωδεκανήσων. Τα φαινόμενα αυτά ενδέχεται να είναι πρόσκαιρα ισχυρά μέχρι το πρωί στο βόρειο Ιόνιο, ειδικά στην περιοχή της Κέρκυρας και των Παξών, καθώς και στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Περιορισμένη ορατότητα και άνεμοι

Κατά τις πρωινές ώρες, προβλέπεται τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Σε αυτές τις περιοχές, υπάρχει πιθανότητα να σχηματιστούν ομίχλες, γεγονός που απαιτεί προσοχή από τους οδηγούς και τους πολίτες.

Όσον αφορά τους ανέμους, αυτοί θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις. Η έντασή τους θα κυμαίνεται μεταξύ 3 και 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη, τοπικά, είναι πιθανό να φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές θα επηρεάσουν κυρίως τις θαλάσσιες μετακινήσεις και τις παράκτιες περιοχές.

Η πορεία της θερμοκρασίας σε όλη την Ελλάδα

Η θερμοκρασία σε ολόκληρη την Ελλάδα αναμένεται να σημειώσει μια περαιτέρω μικρή άνοδο. Στα βόρεια τμήματα της χώρας, οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 18 και 20 βαθμών Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τόπους στα νότια, οι τιμές ενδέχεται να αγγίξουν τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα για τις δύο μεγάλες πόλεις, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος θα δείξει από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας ένα πιο ήπιο κλίμα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis