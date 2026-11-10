Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν και ποιοι όχι

Μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, οι οποίες αναμένονται από τις 27 έως τις 30 Νοεμβρίου, θα καταβληθεί το επίδομα των 400 ευρώ στους δικαιούχους συνταξιούχους. Η οικονομική ενίσχυση έχει αυξηθεί από τα 300 στα 400 ευρώ, ενώ παράλληλα καταργήθηκαν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ίσχυαν μέχρι πρότινος.

Η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων είναι σημαντική, ωστόσο η συμπλήρωση συγκεκριμένου ηλικιακού ορίου παραμένει βασική προϋπόθεση. Για τους συνταξιοδοτηθέντες πρόσφατα, εξετάζεται επιπλέον και ο χρόνος απονομής της οριστικής σύνταξης.

Η νέα ενίσχυση και οι πληρωμές

Το ποσό της ετήσιας ενίσχυσης διαμορφώνεται πλέον στα 400 ευρώ καθαρά, έναντι των 300 ευρώ που ίσχυαν. Η καταβολή θα γίνει με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, με τις πληρωμές να έχουν προγραμματιστεί μεταξύ 27 και 30 Νοεμβρίου.

Για τους περισσότερους συνταξιούχους, η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Υπάρχει όμως και ειδική πρόβλεψη για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας.

Το κριτήριο ηλικίας και οι εξαιρέσεις

Για τις συντάξεις γήρατος, αλλά και για τις περιπτώσεις διπλής σύνταξης, βασικό κριτήριο αποτελεί η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας έως τον Δεκέμβριο του 2025. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έγιναν 65 ετών μέσα στο 2026 δεν θα λάβουν το επίδομα των 400 ευρώ στην πληρωμή του Νοεμβρίου, αλλά θα ενταχθούν στους δικαιούχους τον Νοέμβριο του 2027.

Με την ίδια διαδικασία, όσοι συμπληρώσουν τα 65 έτη μέσα στο 2027 θα λάβουν την ενίσχυση το 2028. Επομένως, η χρονιά κατά την οποία ο συνταξιούχος συμπληρώνει το απαιτούμενο ηλικιακό όριο καθορίζει και τον χρόνο καταβολής του ποσού.

Ειδικές περιπτώσεις: νέοι συνταξιούχοι και διπλές συντάξεις

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για όσους είχαν ήδη συμπληρώσει τα 65 έτη έως το τέλος του 2025, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν μέσα στο 2026. Για να δικαιούνται την ενίσχυση, θα πρέπει η οριστική σύνταξή τους να έχει απονεμηθεί και να καταβάλλεται έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Εξαίρεση από το γενικό όριο των 65 ετών προβλέπεται για τους δικαιούχους που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας. Σε αυτή την περίπτωση, το ηλικιακό κατώφλι μειώνεται στα 60 έτη, με την προϋπόθεση ότι δεν καταβάλλεται παράλληλα και σύνταξη γήρατος. Αντίθετα, όταν κάποιος εισπράττει τόσο σύνταξη χηρείας όσο και σύνταξη γήρατος, εφαρμόζεται το γενικό όριο των 65 ετών.

Κατάργηση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων

Σημαντική αλλαγή για το επίδομα των 400 ευρώ αποτελεί η κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών περιορισμών. Με το προηγούμενο καθεστώς, δικαιούχοι ήταν όσοι είχαν ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ για μεμονωμένους συνταξιούχους, και έως 35.000 ευρώ για τα ζευγάρια.

Παράλληλα, ίσχυαν ανώτατα όρια ακίνητης περιουσίας ύψους 300.000 ευρώ για τους μεμονωμένους δικαιούχους και 400.000 ευρώ για τα ζευγάρια. Πλέον, τα συγκεκριμένα κριτήρια δεν αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr