Η υπόθεση του κυκλώματος της Θεσσαλονίκης: Πώς διέφυγαν τα «αφεντικά»

Πέντε επιχειρηματίες, που χαρακτηρίζονται ως «βαριά» ονόματα στον κόσμο της νυχτερινής διασκέδασης της Θεσσαλονίκης, ζουν πλέον με το φόβο της σύλληψης. Το επόμενο διάστημα δεν αποκλείεται να εκδοθούν σε βάρος τους εντάλματα σύλληψης από τον Ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση για το κύκλωμα της απάτης με τα νυχτερινά κέντρα. Παρά τις 16 συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί, μόνο ένα «βαρύ» όνομα από τον κόσμο του επιχειρείν περιλαμβάνεται μεταξύ των συλληφθέντων, ενώ τα υπόλοιπα «μεγάλα» ονόματα δεν συνελήφθησαν.

Τα «βαριά» ονόματα της νυχτερινής διασκέδασης στο στόχαστρο

Οι επιχειρηματίες που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας φέρονται από την ΑΑΔΕ ως αφανείς ιδιοκτήτες ή «κρυπτόμενοι» διαχειριστές γνωστών νυχτερινών καταστημάτων της Θεσσαλονίκης. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται δύο επιχειρηματίες που συνεργάζονται από το 2017 και φέρονται ως αφανείς ιδιοκτήτες δύο εμβληματικών μαγαζιών στην πόλη.

Επίσης, στην υπόθεση εμπλέκεται ένας επιχειρηματίας με εταιρία real estate, ο οποίος φέρεται ως αφανής ιδιοκτήτης τεσσάρων γνωστών νυχτερινών καταστημάτων. Τέλος, δύο αδέρφια, που διαθέτουν μία σειρά από ακίνητα-«φιλέτα» στη Θεσσαλονίκη, φέρονται και αυτοί ως «κρυπτόμενοι» διαχειριστές δημοφιλών μαγαζιών της νυχτερινής διασκέδασης.

Οι διαφυγόντες στο εξωτερικό και τα ερωτήματα

Αρμόδιες πηγές με γνώση της υπόθεσης σημειώνουν ότι, εκτός από το ένα «βαρύ» όνομα που συνελήφθη, τα υπόλοιπα «μεγάλα» ονόματα δεν βρέθηκαν. Ένα μάλιστα εξ αυτών διέφυγε στο εξωτερικό πριν την επιχείρηση της ΑΑΔΕ. Παρά τις αναζητήσεις που έγιναν σε όλα τα πιθανά σημεία όπου θα μπορούσε να βρίσκεται, η έρευνα απέβη άκαρπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ ζήτησε από την Ελληνική Αστυνομία να ερευνήσει εάν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχε ταξιδέψει εκτός Ελλάδος αεροπορικώς πριν την έναρξη της επιχείρησης.

Στο εξωτερικό βρίσκεται, κατά πληροφορίες, ακόμα ένας πρωταγωνιστής της υπόθεσης, ο οποίος φέρεται να είχε σημαντικό ρόλο στη σύσταση των εμπλεκόμενων εταιριών. Ο άντρας αυτός φέρεται να είπε σε οικεία του πρόσωπα ότι θα ταξιδέψει στο εξωτερικό για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Το γεγονός ότι δύο από τους βασικούς εμπλεκόμενους διέφυγαν εγείρει ερωτήματα για το πώς γνώριζαν για την επικείμενη επιχείρηση της ΑΑΔΕ.

Η διαπίστωση από την Αστυνομία ότι οι δύο αυτοί άντρες έχουν φύγει από την Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα να εκδοθούν, πλην απροόπτου, διεθνή εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πρόθεση των αρχών να τους εντοπίσουν και να τους προσαγάγουν, ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία βρίσκονται.

Η περίπτωση του επιχειρηματία που δεν εμφανίστηκε

Σε μία άλλη περίπτωση που αφορά σε έναν από τους επιχειρηματίες που χαρακτηρίζονται ως «βαριά» ονόματα, κλιμάκιο των αρχών μετέβη στην οικία του με σκοπό τη σύλληψή του. Εκεί, οι αστυνομικοί βρήκαν τη σύζυγό του, η οποία ενημέρωσε τον επιχειρηματία για την παρουσία του κλιμακίου στο σπίτι τους.

Ο επιχειρηματίας, μετά την ενημέρωση από τη σύζυγό του, φέρεται να επικοινώνησε με δικηγόρο. Ο δικηγόρος τον «συμβούλευσε» να μην εμφανιστεί στις Αρχές, μια κίνηση που προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο πολυπλοκότητας στην υπόθεση και στις προσπάθειες των αρχών να προχωρήσουν στις συλλήψεις.

Η εξέλιξη της έρευνας και τα εντάλματα

Η έρευνα για το κύκλωμα της απάτης με τα νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν τις ενέργειές τους για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων. Οι αρμόδιες πηγές τονίζουν ότι οι ενέργειες είναι συνεχείς και εντατικές.

Δεν αποκλείεται οι εμπλεκόμενοι, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν συνελήφθησαν αρχικά ή δεν εμφανίστηκαν, να εμφανιστούν τελικά με τον δικηγόρο τους ενώπιον του αρμόδιου Ανακριτή. Ωστόσο, η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, τόσο εθνικών όσο και διεθνών, παραμένει μια ισχυρή πιθανότητα, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να προχωρήσουν στην απονομή δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis