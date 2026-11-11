Εμπρηστική επίθεση με αυτοσχέδιο μηχανισμό σε είσοδο πολυκατοικίας στο Πολύγωνο

Μια εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης σε πολυκατοικία στην περιοχή του Πολυγώνου, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου. Άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο μηχανισμό, ο οποίος εξερράγη λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα. Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί μικρής έκτασης πυρκαγιά και να σπάσει η γυάλινη πρόσοψη της εισόδου, ενώ τμήματα του τοίχου μαυρίστηκαν.

Ο μηχανισμός και το σημείο της επίθεσης

Η επίθεση έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Βραΐλα και Λεωφόρου Αλεξάνδρας, σε μια κεντρική περιοχή του Πολυγώνου. Οι άγνωστοι δράστες επέλεξαν την είσοδο της πολυκατοικίας για να τοποθετήσουν τον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος στη συνέχεια εξερράγη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τις αρχές, ο μηχανισμός αυτός αποτελούνταν από συγκεκριμένα υλικά. Πιο αναλυτικά, περιείχε γκαζάκια, τα οποία είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται σε τέτοιες ενέργειες, καθώς και μονωτική ταινία για τη σταθεροποίηση και τη σύνδεση των υλικών. Επιπλέον, βρέθηκε και ένα πλαστικό μπουκάλι, το οποίο πιθανότατα περιείχε εύφλεκτο υγρό ή χρησιμοποιήθηκε ως μέρος της κατασκευής του μηχανισμού.

Εκτεταμένες υλικές ζημιές στην πολυκατοικία

Η έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα, είχε σημαντικές επιπτώσεις στην είσοδο της πολυκατοικίας. Το πιο εμφανές αποτέλεσμα ήταν η θραύση της γυάλινης πρόσοψης που κάλυπτε την είσοδο του κτιρίου. Τα θραύσματα διασκορπίστηκαν, δείχνοντας την ένταση της έκρηξης και την καταστροφική της δύναμη.

Πέρα από την καταστροφή της γυάλινης επιφάνειας, η έκρηξη προκάλεσε και άλλες ζημιές στο κτίριο. Τμήματα του τοίχου της εισόδου, καθώς και γύρω περιοχές, μαυρίστηκαν από την πυρκαγιά που ακολούθησε την έκρηξη. Η πυρκαγιά αυτή ήταν μικρής έκτασης, ωστόσο άφησε τα σημάδια της στην πρόσοψη του κτιρίου, επιβεβαιώνοντας την εμπρηστική φύση της επίθεσης.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά το συμβάν, οι αρμόδιες αρχές ειδοποιήθηκαν και έφτασαν στο σημείο της επίθεσης. Συγκεκριμένα, κλήθηκε όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο έσπευσε στην οδό Βραΐλα. Ωστόσο, η παρέμβαση των πυροσβεστών δεν κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η μικρής έκτασης πυρκαγιά είχε ήδη σβήσει ή δεν απαιτούσε περαιτέρω ενέργειες από μέρους τους.

Παράλληλα, αστυνομικοί της Ασφάλειας έφτασαν στον τόπο της έκρηξης για να ξεκινήσουν την προανάκριση. Η παρουσία τους ήταν καθοριστική για την έναρξη της συλλογής στοιχείων. Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν προσεκτικά όλα τα υπολείμματα του αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού, τα οποία αποτελούν κρίσιμα πειστήρια για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών

Η προανάκριση για την εμπρηστική επίθεση έχει ανατεθεί στην Ασφάλεια, η οποία εργάζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Βασικό κομμάτι της έρευνας αποτελεί η αναζήτηση και αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Πολυγώνου.

Μέσω της ανάλυσης αυτού του υλικού, οι αρχές ελπίζουν να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν τους άγνωστους δράστες που προκάλεσαν την έκρηξη. Στόχος είναι επίσης να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, καθώς και τα κίνητρα πίσω από αυτήν την ενέργεια. Η συλλογή στοιχείων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να οδηγηθούν οι υπαίτιοι ενώπιον της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Topontiki