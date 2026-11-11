Νέα μελέτη αναδεικνύει τη σχέση διαφορετικών ειδών ψαριών με τον κίνδυνο θνησιμότητας

Μια νέα επιστημονική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό The Journal of Nutrition, έρχεται να ρίξει φως στη σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης διαφορετικών ειδών ψαριών και του κινδύνου θνησιμότητας. Η έρευνα αυτή υπογραμμίζει ότι τα οφέλη για την υγεία από την κατανάλωση ψαριών ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το είδος τους. Παράλληλα, τα ευρήματα παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις στις συσχετίσεις αυτές, τόσο μεταξύ ανδρών και γυναικών όσο και αναφορικά με τις αιτίες θανάτου.

Η διατροφική αξία των ψαριών

Τα ψάρια αποτελούν ένα θεμελιώδες συστατικό μιας ισορροπημένης διατροφής, προσφέροντας πληθώρα πολύτιμων θρεπτικών συστατικών. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του οργανισμού. Επιπλέον, περιέχουν σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα, που συμβάλλουν στη συνολική υγεία.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, για τα οποία τα ψάρια αποτελούν εξαιρετική πηγή. Η τακτική κατανάλωση ψαριών έχει συνδεθεί εδώ και καιρό με πολλαπλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της καρδιαγγειακής υγείας και της υποστήριξης της ομαλής λειτουργίας του εγκεφάλου.

Η επιστημονική έρευνα και η μεθοδολογία της

Η νέα επιστημονική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Journal of Nutrition, είχε ως στόχο να διερευνήσει κατά πόσο η κατανάλωση διαφορετικών ψαριών και θαλασσινών σχετίζεται με τον κίνδυνο θνησιμότητας. Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν τόσο στα ψάρια που είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα όσο και στα ανάλατα ψάρια και οστρακοειδή.

Για την ανάλυσή τους, οι επιστήμονες αξιοποίησαν δεδομένα από την Προοπτική Μελέτη του Κέντρου Δημόσιας Υγείας της Ιαπωνίας (Japan Public Health Center-based Prospective Study), ένα εκτεταμένο ερευνητικό πρόγραμμα που παρακολουθεί την υγεία ενηλίκων στην Ιαπωνία. Στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν περισσότεροι από 90.000 ενήλικες, οι οποίοι συμπλήρωσαν αναλυτικά ερωτηματολόγια διατροφής κατά την περίοδο 1995-1998. Μέσω αυτών των ερωτηματολογίων καταγράφηκαν οι διατροφικές τους συνήθειες του προηγούμενου έτους, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα κατανάλωσης και τη συνήθη ποσότητα κάθε τροφίμου.

Οι κατηγορίες ψαριών που αναλύθηκαν

Το ερωτηματολόγιο διατροφής που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη ήταν ιδιαίτερα λεπτομερές, περιλαμβάνοντας συνολικά 138 διαφορετικά είδη τροφίμων και ποτών. Μεταξύ αυτών, υπήρχαν 19 διαφορετικά είδη ψαριών και θαλασσινών, τα οποία αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες. Στα είδη αυτά περιλαμβάνονταν ο σολομός, ο τόνος σε κονσέρβα, οι σαρδέλες και τα παστά ψάρια, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα διατροφικών επιλογών.

Για τις ανάγκες της επιστημονικής ανάλυσης, οι ερευνητές προχώρησαν σε διαχωρισμό των ψαριών σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορούσε τέσσερα είδη αλατισμένων ψαριών, ενώ η δεύτερη περιλάμβανε 15 είδη ανάλατων ψαριών και θαλασσινών. Από τη δεύτερη αυτή κατηγορία, οι επιστήμονες ξεχώρισαν επιπλέον τα ψάρια που είναι γνωστά για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.

Στα ψάρια που αναγνωρίστηκαν ως πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και εξετάστηκαν ειδικότερα, περιλαμβάνονται ο σολομός, η πέστροφα, η τσιπούρα, το σαυρίδι, οι σαρδέλες και το χέλι. Η συγκεκριμένη διάκριση επέτρεψε στους ερευνητές να αξιολογήσουν τις επιδράσεις κάθε κατηγορίας ξεχωριστά στον κίνδυνο θνησιμότητας.

Διαφοροποιήσεις στα ευρήματα

Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσίασαν ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις, υποδεικνύοντας ότι οι συσχετίσεις μεταξύ της κατανάλωσης ψαριών και της θνησιμότητας δεν ήταν ομοιόμορφες. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι συσχετίσεις αυτές διέφεραν τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, αναδεικνύοντας πιθανές βιολογικές ή διατροφικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων.

Επιπλέον, οι συσχετίσεις δεν ήταν ίδιες για όλες τις αιτίες θανάτου. Η έρευνα ανέδειξε ότι ορισμένες κατηγορίες ψαριών συνδέονταν με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από συγκεκριμένες αιτίες, γεγονός που υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της σχέσης μεταξύ διατροφής και μακροζωίας.

Με πληροφορίες από: Enikos