Ο Βλαχόπουλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Ραντνίτσκι επί της Προ Ρέκο

Ο Άγγελος Βλαχόπουλος αναδείχθηκε πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση της Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς με την Προ Ρέκο, οδηγώντας την ομάδα του σε νίκη με 16-14. Ο Έλληνας περιφερειακός σημείωσε πέντε γκολ στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής του Β' Ομίλου της φάσης των «16» του Champions League.

Αυτό το αποτέλεσμα έφερε τη Ραντνίτσκι μόνη πρώτη στον όμιλο, ενώ η Προ Ρέκο γνώρισε την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση. Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε εντός έδρας για τη σερβική ομάδα, με την ιταλική πρωταθλήτρια να δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την επιθετική της γραμμή.

Η καθοριστική συμβολή του Άγγελου Βλαχόπουλου

Ο Άγγελος Βλαχόπουλος, ο 35χρονος Έλληνας περιφερειακός, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς. Με την εντυπωσιακή του επίδοση των πέντε γκολ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση της ομάδας του.

Η συνεισφορά του Βλαχόπουλου ήταν ζωτικής σημασίας για την πρωταθλήτρια Σερβίας, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη απέναντι στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, Προ Ρέκο. Η νίκη αυτή τοποθετεί τη Ραντνίτσκι στην κορυφή του ομίλου.

Η συναρπαστική εξέλιξη του ντέρμπι

Η Ραντνίτσκι είχε το προβάδισμα από την αρχή της αναμέτρησης. Μετά το αρχικό 2-2, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 5-3 στις αρχές της 3ης περιόδου. Η Προ Ρέκο κατάφερε να ισοφαρίσει σε 5-5, αλλά ο Βλαχόπουλος διαμόρφωσε το 6-5 υπέρ της σερβικής ομάδας, δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα.

Οι γηπεδούχοι, με τους Βλαχόπουλο, Πρλαΐνοβιτς και Νίκολα Γιάκσιτς, ξέφυγαν με 9-6 στα μέσα της 3ης περιόδου. Ο Έλληνας περιφερειακός ανέβασε το σκορ στο 10-8, όμως ο Κοντέμι της Προ Ρέκο απάντησε με δύο γκολ, φέρνοντας το παιχνίδι ξανά στα ίσα, στο 10-10.

Οι Ιόκι Γκράτα και Ζάλανκι ισοφάρισαν εκ νέου για την Προ Ρέκο σε 12-12, περίπου 6:48 πριν από το τέλος. Ωστόσο, η Ραντνίτσκι είχε μια νέα και τελειωτική απάντηση, καθώς οι Βλαχόπουλος, Λούκιτς, Στραχίνια Ράσοβιτς και Νίκολα Γιάκσιτς διαμόρφωσαν το 16-12 στα 2:01 πριν από τη λήξη. Οι Ίρβινγκ και Γρανάδος μείωσαν τη διαφορά της ήττας στο τελικό 16-14, μια διαφορά που κρίθηκε περισσότερο διαχειρίσιμη για τον αγώνα του 2ου γύρου και τη μονομαχία τους για την πρωτιά στον όμιλο.

Τα οκτάλεπτα και οι προπονητές

Τα επιμέρους οκτάλεπτα της αναμέτρησης ήταν: 4-3, 2-2, 5-5, 5-4, αντικατοπτρίζοντας την ένταση και τις εναλλαγές στο σκορ.

Στον πάγκο της Ραντνίτσκι βρισκόταν ο προπονητής Ούρος Στεβάνοβιτς, ενώ την Προ Ρέκο καθοδηγούσε ο Σάντρο Σούκνο.

Οι σκόρερ των δύο ομάδων

Για τη Ραντνίτσκι, οι σκόρερ ήταν οι εξής: Στραχίνια Ράσοβιτς με 2 γκολ, Ντέντοβιτς με 1, Πρλαΐνοβιτς με 2, Νίκολα Γιάκσιτς με 3, Βαπένσκι με 1, ο Άγγελος Βλαχόπουλος με 5 και ο Λούκιτς με 2 γκολ. Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης οι Φιλίποβιτς, Ραντζγιέλοβιτς, Πέταρ Γιάκσιτς, Πιγιέτλοβιτς, Βρίλιτς, Βίκτορ Ράσοβιτς και Μάρτσελιτς.

Από την πλευρά της Προ Ρέκο, τα γκολ πέτυχαν οι: Γρανάδος με 2, Κανέλα με 1, Τζανάτσα με 1, Ζάλανκι με 4, Ιόκι Γκράτα με 2, Κοντέμι με 3 και Ίρβινγκ με 1 γκολ. Στην αποστολή της ομάδας ήταν και οι Νικόζια, Καρνεζέκι, Πατσαλίεφ, Πρεσιούτι, Μπούριτς, Μπίγιατς και Κάσια.

Το άλλο αποτέλεσμα του ομίλου

Στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής και του ίδιου ομίλου, η Μπρέσια επικράτησε εκτός έδρας της ρουμανικής Οραντέα με σκορ 17-15, σε ένα ακόμα παιχνίδι με υψηλή βαθμολογία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta