Η γρίπη των πτηνών εντοπίστηκε σε φάρμα του Βρανδεμβούργου

Κρούσμα γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε σε φάρμα που βρίσκεται στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, στη Γερμανία. Η επιβεβαίωση του περιστατικού, το οποίο καταγράφεται για πρώτη φορά αυτό το φθινόπωρο στην περιοχή, ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου. Η φάρμα βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα, το Βερολίνο, και οι αρχές έχουν ήδη λάβει μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης.

Επιβεβαίωση στελέχους H5N1

Το εργαστήριο επιβεβαίωσε την παρουσία του εξαιρετικά παθογόνου στελέχους H5N1 της γρίπης των πτηνών. Το κρούσμα εντοπίστηκε σε μια φάρμα που φιλοξενούσε συνολικά 160 πτηνά, συμπεριλαμβανομένων παπιών, χηνών και κοτόπουλων. Η συγκεκριμένη φάρμα βρίσκεται στην περιοχή Χάβελαντ, εντός του κρατιδίου του Βρανδεμβούργου.

Η εργαστηριακή επιβεβαίωση του στελέχους H5N1 ήταν καθοριστική για τις επόμενες ενέργειες των αρμόδιων αρχών. Η φύση του ιού, που χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά παθογόνος, οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση με στόχο την αποτροπή περαιτέρω διασποράς τόσο στα εκτρεφόμενα όσο και στα άγρια πτηνά της περιοχής.

Άμεσα μέτρα και ζώνες προστασίας

Μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος στην περιοχή Χάβελαντ, οι τοπικές αρχές προχώρησαν στην έκδοση εντολής για τη θανάτωση όλων των πτηνών που βρίσκονταν στη φάρμα. Αυτή η ενέργεια αποτελεί ένα τυπικό πρωτόκολλο σε περιπτώσεις εξαιρετικά παθογόνων στελεχών γρίπης των πτηνών, με σκοπό την άμεση εξάλειψη της πηγής μόλυνσης.

Παράλληλα με τη θανάτωση των πτηνών, οι αρχές προχώρησαν στον καθορισμό συγκεκριμένων ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από την τοποθεσία της φάρμας. Οι ζώνες αυτές έχουν ως στόχο την παρακολούθηση της κατάστασης και την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν νέων κρουσμάτων, καθώς και τον περιορισμό της κίνησης πτηνών και ανθρώπων στην ευρύτερη περιοχή του Βρανδεμβούργου, κοντά στο Βερολίνο.

Προειδοποίηση από το Ινστιτούτο Φρίντριχ Λέφλερ

Το Ινστιτούτο Φρίντριχ Λέφλερ, ένας αρμόδιος φορέας για την υγεία των ζώων, εξέδωσε προειδοποίηση σχετικά με τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου, ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού στα άγρια πτηνά είναι ιδιαίτερα υψηλός αυτή την περίοδο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι συνεχίζεται η φθινοπωρινή μετανάστευση των άγριων πτηνών, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην ταχύτερη διασπορά του ιού σε μεγαλύτερες γεωγραφικές εκτάσεις.

Η προειδοποίηση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και την τήρηση των μέτρων προστασίας, όχι μόνο στις φάρμες αλλά και στην παρακολούθηση των πληθυσμών των άγριων πτηνών. Η φθινοπωρινή περίοδος θεωρείται κρίσιμη για την εξάπλωση της γρίπης των πτηνών λόγω των μετακινήσεων των μεταναστευτικών ειδών.

Προηγούμενο περιστατικό στην περιοχή

Το πρόσφατο κρούσμα στη φάρμα του Χάβελαντ δεν είναι το μοναδικό περιστατικό γρίπης των πτηνών που έχει καταγραφεί στο Βρανδεμβούργο αυτόν τον μήνα. Νωρίτερα, μέσα στον ίδιο μήνα, είχε εντοπιστεί ένα άλλο κρούσμα του ιού σε μία άγρια χήνα. Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε σημειωθεί στην περιοχή Όντερ-Σπρέε, η οποία ανήκει επίσης στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου.

Η ανίχνευση του ιού σε άγρια χήνα στην περιοχή Όντερ-Σπρέε, πριν από το κρούσμα στη φάρμα του Χάβελαντ, υποδηλώνει την παρουσία του ιού στην άγρια πανίδα του κρατιδίου. Αυτό ενισχύει τις ανησυχίες για την πιθανότητα ευρύτερης εξάπλωσης και καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την εφαρμογή των μέτρων που έχουν αποφασιστεί από τις τοπικές αρχές για την προστασία των εκτρεφόμενων πτηνών και την παρακολούθηση της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit