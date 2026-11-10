Σοβαρές καταγγελίες έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, αφορώντας υπόθεση εικονικής συμμετοχής της κόρης υφυπουργού της κυβέρνησης σε ομάδα χάντμπολ στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν γονείς αθλητριών και ο προπονητής της ομάδας, η 17χρονη φέρεται να εμφανιζόταν ως ενεργό μέλος του συλλόγου, χωρίς ωστόσο να συμμετέχει σε προπονήσεις ή αγώνες. Ο βασικός στόχος αυτής της φερόμενης εικονικής εγγραφής ήταν η εξασφάλιση μοριοδότησης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Οι καταγγελίες για την εικονική συμμετοχή

Οι καταγγελίες, που φέρνει στο φως το MEGA, κάνουν λόγο για μία 17χρονη κοπέλα που εμφανίστηκε ξαφνικά σε ομάδα χάντμπολ της Βορείου Ελλάδας. Τα μέλη της ομάδας, όπως αναφέρουν, δεν την γνώριζαν, δεν φορούσε αθλητικά ρούχα και δεν φαινόταν να έχει την παραμικρή σχέση με το άθλημα. Επιπλέον, δεν διαμένει καν στην πόλη όπου εδρεύει ο σύλλογος.

Στην πορεία, τα μέλη της ομάδας πληροφορήθηκαν ότι πρόκειται για μία εικονική εγγραφή στον σύλλογο, στην οποία εμπλέκεται άμεσα γνωστός υφυπουργός της κυβέρνησης. Ο σκοπός της εγγραφής αυτής, όπως καταγγέλλεται, ήταν η εξασφάλιση μοριοδότησης για μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ο στόχος της μοριοδότησης στις Πανελλαδικές

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η εγγραφή της 17χρονης φέρεται να έγινε με σκοπό να συγκεντρώσει τα απαραίτητα αγωνιστικά δικαιολογητικά. Αυτά τα δικαιολογητικά θα της επέτρεπαν την εξασφάλιση πρόσθετων μορίων για την εισαγωγή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ένα σύστημα που επιβραβεύει τους αθλητές με διακρίσεις.

Ένας καταγγέλλων ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κοπέλα «δεν έχει καμία σχέση με το άθλημα». Πρόσθεσε ότι «η ομάδα είναι του προέδρου και θέλει να κάνει μία κίνηση επειδή ήταν θέμα χρημάτων. Έπρεπε να πάρει και την αθλήτρια αυτή την δηλωμένη στον πάγκο». Η πληροφορία που κυκλοφόρησε ήταν ότι πρόκειται για την κόρη ενός βουλευτή, η οποία ήρθε στην ομάδα για τη μοριοδότηση στο πανεπιστήμιο, χωρίς να έχει καμία σχέση με την ομάδα.

Η εμφάνιση στο γήπεδο και οι αντιδράσεις

Όλα φέρεται να ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2025, όταν η 17χρονη κόρη νυν υφυπουργού της κυβέρνησης πρωτοεμφανίστηκε σε γήπεδο. Το όνομά της γράφτηκε στο φύλλο αγώνα, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση γονέων άλλων παιδιών. Αυτοί οι γονείς είχαν μείνει εκτός ομάδας για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Οι αντιδράσεις ήταν έντονες, με «μεγάλη φασαρία στο γήπεδο». Οι γονείς αντέδρασαν λεκτικά, ενώ ο πρόεδρος της ομάδας φέρεται να ήταν «λίγο προκλητικός στις δηλώσεις του», λέγοντας ότι «δικό μου είναι το σωματείο και όποιον θέλω φέρνω».

Η κατηγορηματική θέση του προπονητή

Ο προπονητής της ομάδας, μιλώντας στο MEGA, ήταν κατηγορηματικός ως προς την έλλειψη πραγματικής συμμετοχής της 17χρονης. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το παιδί δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια του, δεν προπονήθηκε ποτέ, δεν έπαιξε σε αγώνα, δεν ξέρω εάν έπαιζε ποτέ χάντμπολ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την εμφάνισή της, η κοπέλα «εξαφανίστηκε, έφυγε», επιβεβαιώνοντας έτσι την έλλειψη οποιασδήποτε ουσιαστικής σύνδεσης με τον αθλητικό σύλλογο και τις δραστηριότητές του.

Με πληροφορίες από: Newsit