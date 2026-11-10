Στο εδώλιο της δικαιοσύνης κάθονται τριάντα τρεις κατηγορούμενοι για υποθέσεις που αφορούν κλινική εξωσωματικής στα Χανιά. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εγκληματικών πράξεων, από εικονικές εξωσωματικές και κλοπές ωαρίων, μέχρι την εκμετάλλευση της επιθυμίας ζευγαριών να αποκτήσουν παιδί. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούνταν στην εν λόγω κλινική.

Οι κατηγορούμενοι και οι πράξεις τους

Ανάμεσα στους τριάντα τρεις κατηγορούμενους βρίσκονται γιατροί, εμβρυολόγοι, μαίες, καθώς και άλλοι εργαζόμενοι της κλινικής. Στο κύκλωμα φέρονται να συμμετείχαν επίσης μεσίτριες, δικηγόροι, αλλά και πρόσωπα που είχαν ως ρόλο να εντοπίζουν ζευγάρια τα οποία αναζητούσαν ωάρια στην μαύρη αγορά. Οι κατηγορίες εναντίον τους είναι σοβαρές και αφορούν την εκμετάλλευση ανθρώπων που επιθυμούσαν διακαώς να γίνουν γονείς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι επιδίδονταν σε εικονικές εξωσωματικές διαδικασίες, με σκοπό την απομύζηση χρημάτων από ζευγάρια. Παράλληλα, τους αποδίδονται πράξεις κλοπής ωαρίων, οι οποίες αποκαλύφθηκαν μετά από ενδελεχείς έρευνες των αρχών. Οι πρακτικές αυτές φέρονται να προκάλεσαν σημαντική οικονομική και ψυχική βλάβη στα θύματα.

Η περίπτωση του ωαρίου που βρέθηκε στη Γερμανία

Μία από τις πιο συγκλονιστικές πτυχές της υπόθεσης αφορά ένα ζευγάρι στο οποίο οι γιατροί της κλινικής είχαν ανακοινώσει ότι τα ωάρια τους ήταν νεκρά, μετά από δύο αποτυχημένες εμβρυομεταφορές. Ωστόσο, οι έρευνες της αστυνομίας αποκάλυψαν μια διαφορετική πραγματικότητα. Διαπιστώθηκε ότι ένα από αυτά τα ωάρια είχε πωληθεί σε ζευγάρι στη Γερμανία.

Όπως δήλωσαν στο ΕΡΤnews, από τις αστυνομικές έρευνες «διαπιστώθηκε ότι ένα ωάριο βρέθηκε στη Γερμανία. Χρησιμοποιήθηκε γενετικό υλικού Γερμανού και πλέον υπάρχει ένα παιδί εκεί, με φυσική μητέρα τη σύζυγο, χωρίς να έχουμε γνώση». Η αποκάλυψη αυτή αναδεικνύει την έκταση των παράνομων ενεργειών και τις συνέπειες που είχαν για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Άλλα ωάρια και οι μαρτυρίες των θυμάτων

Πέρα από την περίπτωση της Γερμανίας, άλλο ένα ωάριο εντοπίστηκε κρυοσυντηρημένο σε νοσοκομείο, παρόλο που είχε δηλωθεί ως νεκρό από τους κατηγορούμενους. Το γεγονός αυτό ενισχύει τις υποψίες για συστηματικές παράνομες πρακτικές. Ένα από τα θύματα, αναφερόμενο σε αυτή την αποκάλυψη, δήλωσε: «Από τα ωάρια που είχαν ληφθεί και μας δηλώθηκαν από τους κατηγορούμενους ως νεκρά, βρέθηκαν κρυοσυντηρημένα σε νοσοκομείο. Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μπουν στη φυλακή όσοι έδρασαν εγκληματικά σε βάρος μας και εν αγνοία μας».

Η επιθυμία για δικαιοσύνη είναι διάχυτη μεταξύ των θυμάτων, τα οποία βίωσαν την εκμετάλλευση της ευαίσθητης κατάστασης στην οποία βρίσκονταν. Οι μαρτυρίες τους αποτελούν κεντρικό στοιχείο στην προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους.

Εμφυτεύσεις «νερού» και ανύπαρκτες ωοληψίες

Οι πρακτικές της κλινικής φέρονται να έφτασαν σε ακραία σημεία, εκμεταλλευόμενες την απόγνωση των ζευγαριών. Σε μία περίπτωση, σε γυναίκα εμφυτεύτηκε «νερό» αντί για γενετικό υλικό. Η ίδια η γυναίκα περιέγραψε την εμπειρία της, δηλώνοντας: «Έκαναν εμβρυομεταφορές χωρίς να μου έχουν καν πάρει ωάρια δικά μου ή να έχουν χρησιμοποιήσει γενετικό υλικό. Σκέτο νερό. Είναι και οικονομικά και ψυχικά μεγάλο το κόστος στη ζωή μου. Δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα, παρότι έχω κάνει δύο παιδιά μετά από αυτά.»

Μία άλλη γυναίκα πίστευε ότι είχε υποβληθεί δύο φορές σε ωοληψία για την πραγματοποίηση εξωσωματικής με σπέρμα δότη. Ωστόσο, οι έρεβυνες αποκάλυψαν ότι δεν είχε ληφθεί κανένα ωάριο για να γίνει εμβρυομεταφορά. Η αντίδρασή της ήταν έντονη: «Μου φαίνεται τραγικό, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Είναι απάνθρωπο. Εμένα εκείνη την ημέρα μου είπαν ότι μου πήραν δύο ωάρια», σημείωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απογοήτευση και τον θυμό της για την εξαπάτηση που υπέστη.

Με πληροφορίες από: Topontiki