Ένα κύκλωμα εξωσωματικών στα Χανιά βρίσκεται στο επίκεντρο σοκαριστικών καταγγελιών από γυναίκες που προσπαθούσαν να αποκτήσουν παιδί. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για αδιανόητη εξαπάτηση, με ορισμένες να υποστηρίζουν ότι υποβλήθηκαν σε εμβρυομεταφορές χωρίς την ύπαρξη εμβρύων, ενώ μία γυναίκα καταγγέλλει ότι της εμφύτευσαν απλώς νερό. Η υπόθεση έχει οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, με 33 κατηγορουμένους να αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο.

Οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας

Οι μαρτυρίες που έγιναν στην ΕΡΤ, σχετικά με την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά, περιγράφουν μία σκοτεινή πλευρά της επιθυμίας για μητρότητα και πατρότητα. Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται ένα φερόμενο κύκλωμα παράνομων πρακτικών, το οποίο φέρεται να εκμεταλλευόταν γυναίκες.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι πρακτικές αυτές περιλάμβαναν εικονικές εξωσωματικές, παράνομες υιοθεσίες και εμπορία γενετικού υλικού. Γυναίκες φέρονται να έχασαν τον έλεγχο του γενετικού τους υλικού, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεσή τους, δημιουργώντας ένα κλίμα αδιανόητης εξαπάτησης.

Η πορεία της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη

Η σοβαρή αυτή υπόθεση έχει πλέον οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, όπου 33 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο για τις φερόμενες παράνομες ενέργειες. Η δίκη ξεκίνησε στα Χανιά, αναδεικνύοντας το μέγεθος των ισχυρισμών που έχουν κατατεθεί.

Ωστόσο, η διαδικασία της δίκης διακόπηκε και έχει μεταφερθεί για τον Δεκέμβριο. Οι μαρτυρίες των γυναικών και των ζευγαριών που δηλώνουν ότι εξαπατήθηκαν αναμένεται να αποκαλύψουν περαιτέρω πτυχές και το πλήρες εύρος της υπόθεσης, καθώς η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται.

Η μαρτυρία για την «εμφύτευση νερού»

Μία από τις πιο συγκλονιστικές καταγγελίες αφορά μια γυναίκα που προσέφυγε στην κλινική με την ελπίδα να αποκτήσει παιδί. Όπως περιέγραψε η ίδια σε μαρτυρία της, υποβλήθηκε σε διαδικασίες που της παρουσιάστηκαν ως εμβρυομεταφορές, χωρίς όμως, όπως υποστηρίζει, να έχει προηγηθεί η απαραίτητη λήψη ωαρίων ή η χρήση γενετικού υλικού.

Η γυναίκα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έκαναν εμβρυομεταφορές χωρίς να μου έχουν καν πάρει ωάρια δικά μου ή να έχουν χρησιμοποιήσει γενετικό υλικό. Σκέτο νερό». Η εμπειρία αυτή της προκάλεσε σημαντικό οικονομικό και ψυχολογικό κόστος, το οποίο, όπως δήλωσε, εξακολουθεί να κουβαλάει μέχρι σήμερα.

Παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια απέκτησε δύο παιδιά, η ίδια δήλωσε ότι δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει την τραυματική αυτή εμπειρία. Η καταγγελία της αναδεικνύει το μέγεθος της ψυχικής επιβάρυνσης που μπορεί να προκαλέσει μία τέτοια εξαπάτηση σε ανθρώπους που έχουν επενδύσει συναισθηματικά, σωματικά και οικονομικά στην προσπάθεια να γίνουν γονείς.

Η περίπτωση του ζευγαριού από τα Χανιά

Μία άλλη υπόθεση που έρχεται στο φως αφορά ένα ζευγάρι από τα Χανιά, το οποίο είχε ενημερωθεί ότι τα ωάρια που είχαν ληφθεί κατά τη διαδικασία της εξωσωματικής ήταν νεκρά. Ωστόσο, μετά από σχετικές έρευνες, το ζευγάρι διαπίστωσε ότι τα ωάρια αυτά είχαν χρησιμοποιηθεί χωρίς την εν γνώσει και τη συγκατάθεσή τους.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, ένα από τα ωάρια εντοπίστηκε στη Γερμανία. Εκεί, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε γενετικό υλικό άνδρα από τη χώρα, με αποτέλεσμα να γεννηθεί ένα παιδί με βιολογική μητέρα τη σύζυγο του ζευγαριού. Όλα αυτά συνέβησαν χωρίς οι ίδιοι να έχουν καμία γνώση για το τι είχε συμβεί.

Παράλληλα, ένα άλλο ωάριο, από εκείνα που τους είχαν παρουσιαστεί ως μη βιώσιμα, εντοπίστηκε επίσης. Οι αποκαλύψεις αυτές προσθέτουν ακόμη μία διάσταση στις σοβαρές καταγγελίες που βαραίνουν το φερόμενο κύκλωμα των εξωσωματικών στα Χανιά.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis