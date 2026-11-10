Κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης κατά του Ντέιβιντ Γουάλιαμς

Ο διάσημος Βρετανός κωμικός και επιτυχημένος συγγραφέας παιδικών βιβλίων, Ντέιβιντ Γουάλιαμς, κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση από πολλές γυναίκες. Οι κατηγορίες αυτές προέκυψαν από μια εκτεταμένη έρευνα του Guardian και του τηλεοπτικού δικτύου ITV, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Ως άμεση συνέπεια, ο λογοτεχνικός του εκπρόσωπος διέκοψε τη συνεργασία τους, ενώ το BBC ανακοίνωσε την απόσυρση ορισμένων προγραμμάτων του συγγραφέα από τις πλατφόρμες του.

Η κοινή έρευνα και οι σοβαρές κατηγορίες

Η κοινή, τριετής έρευνα που διεξήχθη από τον Guardian και το ITV News αποκάλυψε τις κατηγορίες σε βάρος του Ντέιβιντ Γουάλιαμς. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες από 30 διαφορετικές πηγές, οι οποίες αφορούν τη συμπεριφορά του συγγραφέα με γεγονότα που χρονολογούνται από το 2003.

Πολλές γυναίκες κατηγορούν τον 55χρονο Γουάλιαμς πως χρησιμοποίησε τη διασημότητά του προκειμένου να συνάψει σεξουαλικές σχέσεις με εκείνες, ενώ ήταν σε νεαρή ηλικία ή ακόμα και ανήλικες. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν περιστατικά με έφηβες κοπέλες, κάποιες εκ των οποίων ήταν μόλις 15 ετών.

Η αντίδραση του Ντέιβιντ Γουάλιαμς και η δικαστική προσφυγή

Ο Ντέιβιντ Γουάλιαμς διαψεύδει κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εγκληματικής δραστηριότητας, και αρνείται κάθε παράνομη συμπεριφορά. Σε δηλώσεις του που επικαλείται η εφημερίδα Guardian, ο συγγραφέας αναγνωρίζει ότι επέδειξε «απερίσκεπτη συμπεριφορά».

Ο Βρετανός συγγραφέας επιχείρησε να εμποδίσει τη δημοσιοποίηση του ονόματός του σε αυτήν την έρευνα μέσω της δικαστικής οδού. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του, με αποτέλεσμα την αποκάλυψη της ταυτότητάς του ως του προσώπου που είχε ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα για να αποτρέψει τη δημοσίευση των κατηγοριών εναντίον του.

Άμεσες επιπτώσεις στην επαγγελματική του πορεία

Οι κατηγορίες είχαν άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις στην επαγγελματική του συνεργασία. Ο λογοτεχνικός εκπρόσωπός του ανακοίνωσε τη διακοπή της επαγγελματικής τους σχέσης. Παράλληλα, το BBC έκανε γνωστό πως θα αποσύρει από τις πλατφόρμες του ορισμένα προγράμματα που συνδέονται με τον συγγραφέα.

Μεταξύ των προγραμμάτων που θα αποσυρθούν είναι και η τηλεοπτική σειρά «Little Britain», με την οποία ο Ντέιβιντ Γουάλιαμς έγινε ευρέως γνωστός. Η κίνηση αυτή του BBC υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των κατηγοριών και την αντίδραση των φορέων με τους οποίους συνεργαζόταν.

Η στάση του εκδοτικού οίκου HarperCollins

Ο εκδοτικός οίκος HarperCollins, ο οποίος εδρεύει στη Βρετανία και εξέδιδε τα βιβλία του Ντέιβιντ Γουάλιαμς, είχε ήδη ανακοινώσει τον Δεκέμβριο του 2025 ότι δεν θα εξέδιδε πλέον νέα βιβλία του συγγραφέα. Αυτή η απόφαση είχε ληφθεί σε μια περίοδο που ο Γουάλιαμς είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση στους κόλπους της εκδοτικής εταιρείας.

Η προηγούμενη αυτή κατάσταση εντός του εκδοτικού οίκου δείχνει ότι οι τωρινές κατηγορίες δεν είναι οι πρώτες που αντιμετωπίζει ο συγγραφέας, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο στις τρέχουσες εξελίξεις.

Το συγγραφικό έργο του Ντέιβιντ Γουάλιαμς

Πριν από αυτές τις εξελίξεις, ο Ντέιβιντ Γουάλιαμς ήταν γνωστός ως ένας από τους συγγραφείς παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο του περιλαμβάνει δημοφιλή βιβλία όπως το “The Boy in the Dress” και το “Mr Stink”, τα οποία έχουν αγαπηθεί από το αναγνωστικό κοινό.

Η επιτυχία του στον χώρο της παιδικής λογοτεχνίας τον είχε καθιερώσει ως μία σημαντική προσωπικότητα, γεγονός που καθιστά τις τρέχουσες κατηγορίες και τις επακόλουθες αντιδράσεις ακόμα πιο έντονες στον δημόσιο διάλογο.

Με πληροφορίες από: Topontiki