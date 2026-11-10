Απόδραση κρατουμένου από Αστυνομικό Τμήμα στον Πειραιά – Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου 2026, στο κέντρο του Πειραιά, όταν ένας 18χρονος κρατούμενος κατάφερε να αποδράσει από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου. Ο νεαρός άνδρας, ο οποίος φορούσε χειροπέδες, διέφυγε κατά την επιστροφή του στην αστυνομική υπηρεσία από τα δικαστήρια, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στις αστυνομικές αρχές, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί.

Η απόδραση από το Αστυνομικό Τμήμα Πειραιά

Η απόδραση του 18χρονου κρατουμένου σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου 2026, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά. Ο νεαρός, παρότι φορούσε χειροπέδες, κατάφερε να διαφύγει, προκαλώντας συναγερμό στις αστυνομικές αρχές. Το περιστατικό έλαβε χώρα την ώρα που όχημα της Ασφάλειας επέστρεφε από τα δικαστήρια, μεταφέροντας τον κρατούμενο στην αστυνομική υπηρεσία που στεγάζεται απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η απόδραση συνέβη κατά τη διαδικασία αποβίβασης του 18χρονου από το υπηρεσιακό όχημα. Τη στιγμή που ένας αστυνομικός άνοιξε την πόρτα για να βγει ο κρατούμενος, εκείνος φέρεται να αιφνιδίασε τους αστυνομικούς και να άρχισε να τρέχει. Παρά το γεγονός ότι είχε τα χέρια του δεμένα με χειροπέδες, ο νεαρός κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και να διαφύγει. Οι συνθήκες υπό τις οποίες ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει ενώ φορούσε χειροπέδες, κατά την επιστροφή του στο αστυνομικό τμήμα από τα δικαστήρια, δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως μέχρι στιγμής.

Το ιστορικό του δραπέτη και οι κατηγορίες

Ο 18χρονος κρατούμενος, ο οποίος απέδρασε από το Αστυνομικό Τμήμα Πειραιά, είχε συλληφθεί για σοβαρές υποθέσεις. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε συλληφθεί για αρπαγές αλυσίδων. Επιπλέον, σύμφωνα με άλλες πηγές, η σύλληψή του αφορούσε υπόθεση ληστείας. Ο νεαρός είχε μεταφερθεί νωρίτερα στα δικαστήρια, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας για την υπόθεσή του, και βρισκόταν καθ' οδόν προς την αστυνομική υπηρεσία όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Είναι σημαντικό ότι ο 18χρονος φέρεται να ήταν ήδη γνωστός στις αστυνομικές αρχές από προηγούμενες υποθέσεις. Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει ότι δεν επρόκειτο για την πρώτη του επαφή με το σύστημα δικαιοσύνης, γεγονός που ενδεχομένως να εξηγεί την αποφασιστικότητά του να διαφύγει, παρά τις χειροπέδες.

Η κινητοποίηση των αρχών και οι συλλήψεις αστυνομικών

Αμέσως μετά την απόδραση του 18χρονου, σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές του Πειραιά. Ξεκίνησε άμεσα εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δραπέτη. Οι δυνάμεις της αστυνομίας έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή, προσπαθώντας να εντοπίσουν τον νεαρό που κατάφερε να διαφύγει ενώ φορούσε χειροπέδες.

Παράλληλα με την επιχείρηση εντοπισμού, για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί. Η σύλληψη των δύο ένστολων υποδεικνύει ότι διερευνώνται τυχόν ευθύνες ή παραλείψεις που οδήγησαν στην απόδραση του κρατουμένου. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες κατάφερε ο κρατούμενος να διαφύγει, ούτε για τους λόγους της σύλληψης των δύο αστυνομικών, πέραν του ότι σχετίζονται με το περιστατικό της απόδρασης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit