Ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται ως «αχυράνθρωπος» σε ένα μεγάλο κύκλωμα απάτης και φοροδιαφυγής, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του. Ο ίδιος μίλησε για τις συνθήκες που τον οδήγησαν στην εμπλοκή του, περιγράφοντας τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε την περίοδο εκείνη.

Η απελευθέρωση με περιοριστικούς όρους

Ο Ερρίκος Πετιλόν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκβαση της υπόθεσης, δηλώνοντας: «Νιώθω λες και ήμουν φυλακή έναν χρόνο. Αλλά και ευχαριστημένος για το αποτέλεσμα, όπως έληξε. Είμαι ελεύθερος, βέβαια με περιοριστικούς όρους, που είναι φυσιολογικό». Μεταξύ των όρων που του επιβλήθηκαν είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, όπως ο ίδιος ανέφερε.

Η απελευθέρωσή του με περιοριστικούς όρους αποτελεί το αποτέλεσμα της διαδικασίας που ακολούθησε μετά την εμπλοκή του στο κύκλωμα. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι περιορισμοί αυτοί είναι αναμενόμενοι και αποδεκτοί δεδομένων των συνθηκών.

Οι δύσκολες προσωπικές συνθήκες του 2023

Ο Ερρίκος Πετιλόν περιέγραψε λεπτομερώς τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπιζε το 2023. Εκείνη την περίοδο, βρισκόταν σε μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική και οικονομική κατάσταση, η οποία τον καθιστούσε ευάλωτο σε πιέσεις.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι πάλευε με τον εθισμό και τη διπολική διαταραχή, ενώ αντιμετώπιζε και σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς υπέστη ένα έμφραγμα. Όλα αυτά τα γεγονότα, όπως δήλωσε, λειτουργούσαν εναντίον του ψυχολογικά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια του οικονομικά.

Η προσέγγιση και η μηνιαία αμοιβή

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο των προσωπικών δυσκολιών, ο Ερρίκος Πετιλόν δέχθηκε μια προσέγγιση από ένα άτομο από το περιβάλλον του, το οποίο περιέγραψε ως «λίγο του δρόμου». Αυτό το άτομο τον έφερε σε επαφή με ένα συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο του πρότεινε την εμπλοκή του στο «εταιρικό κομμάτι» του κυκλώματος.

Αρχικά, ο ίδιος δήλωσε ότι ήταν διστακτικός απέναντι στην πρόταση. Ωστόσο, όπως ανέφερε, καθησυχάστηκε ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Έτσι, ξεκίνησε να λαμβάνει ένα ποσό της τάξης των 500 ευρώ τον μήνα, το οποίο χαρακτήρισε ως «όχι μεγάλο».

Άγνοια για το ύψος των χρεών

Στην κατάθεσή του, ο Ερρίκος Πετιλόν διαβεβαίωσε ότι δεν είχε υπόψη του το πραγματικό ύψος των χρεών που συσσωρεύονταν στο όνομά του. Αρχικά, είχε γίνει λόγος για χρέος 550.000 ευρώ, αλλά αργότερα, όπως ενημερώθηκε από τον δικηγόρο του, κ. Παπαδόπουλο, το νούμερο άλλαξε και διαμορφώθηκε στις 300.000 ευρώ.

Ο ίδιος γνώριζε για μια οφειλή ύψους 70.000 ευρώ, η οποία προέκυπτε από μια επιχείρηση που είχε το 2002 και την οποία έκλεισε ή πούλησε. Μέρος των φορολογικών υποχρεώσεων είχε πληρωθεί από την καινούρια επιχείρηση που ανέλαβε τότε την δραστηριότητα. Ωστόσο, τα 70.000 ευρώ παρέμειναν στο όνομά του και με τις προσαυξήσεις, καθώς και με τα χρέη από τις εταιρείες που τον χρέωναν σε αυτό το επίπεδο, το συνολικό ποσό έφτασε τις 300.000 ευρώ.

Η εκμετάλλευση των ευάλωτων ατόμων

Ο Ερρίκος Πετιλόν τόνισε ότι υπάρχει εκμετάλλευση σε τέτοιες υποθέσεις. Όπως δήλωσε, κάποιοι αναζητούν υποψήφια θύματα που έχουν ανάγκες, προσφέροντας μικρά ποσά, όπως 100, 200 ή 500 ευρώ, και όχι εκατομμύρια, προκειμένου να στήσουν αυτές τις «δουλειές».

Αυτή είναι η εμπειρία που αποκόμισε ο ίδιος από την εμπλοκή του στο κύκλωμα, υπογραμμίζοντας την ευπάθεια ατόμων που βρίσκονται σε δύσκολη θέση και γίνονται στόχοι τέτοιων πρακτικών.

Με πληροφορίες από: Enikos