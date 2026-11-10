Ο ΟΦΗ στην Ογκολογική Κλινική Παίδων του ΠΑΓΝΗ: Χαμόγελα με τα τρόπαια του κυπέλλου και του σούπερ καπ

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό και κοινωνική ευαισθησία, ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ επισκέφθηκαν την Ογκολογική Κλινική Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (10/11) και είχε ως στόχο να φέρει χαρά στα παιδιά που νοσηλεύονται, καθώς οι παίκτες μετέφεραν τα τρόπαια του Κυπέλλου Ελλάδας και του Σούπερ Καπ.

Μια υπόσχεση που έγινε πράξη

Η ομάδα του ΟΦΗ είχε δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο και τον περασμένο Ιούλιο, όταν είχε επισκεφθεί την ίδια κλινική. Τότε, οι Κρητικοί είχαν μεταφέρει το Κύπελλο Ελλάδας και είχαν δώσει μια υπόσχεση στα παιδιά. Η υπόσχεση αυτή αφορούσε την κατάκτηση και του Σούπερ Καπ, με τη δέσμευση να επιστρέψουν και να φωτογραφηθούν τα παιδιά αγκαλιά με τα δύο τρόπαια του συλλόγου.

Αυτή η υπόσχεση τηρήθηκε με συνέπεια, καθώς οι ποδοσφαιριστές επέστρεψαν στην Ογκολογική Κλινική Παίδων, φέρνοντας μαζί τους και τα δύο τρόπαια. Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια των δράσεων κοινωνικής ευθύνης του ΟΦΗ, ο οποίος επιδιώκει να βρίσκεται κοντά σε όσους έχουν ανάγκη.

Οι ποδοσφαιριστές που έφεραν χαρά

Τέσσερις ποδοσφαιριστές της ομάδας του ΟΦΗ ήταν αυτοί που βρέθηκαν στην κλινική τη Δευτέρα (10/11) για να τηρήσουν την υπόσχεση του κλαμπ. Πρόκειται για τους Τιάγκο Νους, Μάνουελ Καλαφάτη, Παναγιώτη Κατσικά και Φώτη Κουτσουπιά. Οι παίκτες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τα παιδιά, να μοιράσουν χαμόγελα και να φωτογραφηθούν μαζί τους, προσφέροντας μια ανάσα χαράς και αισιοδοξίας.

Η παρουσία τους στην κλινική, μαζί με τα δύο τρόπαια, έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να ξεχάσουν για λίγο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να νιώσουν τη στήριξη και την αγάπη από την ομάδα του Ηρακλείου. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς στον αθλητισμό.

Η αξία των παιδικών χαμόγελων

Η επίσκεψη αυτή δεν ήταν απλώς μια τυπική κίνηση, αλλά μια πράξη που υπογραμμίζει την αξία της προσφοράς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από την ομάδα, «τα παιδικά χαμόγελα αξίζουν περισσότερο απ' όλα τα τρόπαια του κόσμου». Αυτή η φράση συνοψίζει το πνεύμα της πρωτοβουλίας και τον απώτερο σκοπό της.

Η Παρέα της Αγάπης, η οποία είχε συμμετάσχει και στην προηγούμενη επίσκεψη τον Ιούλιο, συνέβαλε επίσης στην οργάνωση και την επιτυχία αυτής της δράσης. Η συνεργασία φορέων και συλλόγων ενισχύει τέτοιες πρωτοβουλίες, πολλαπλασιάζοντας το θετικό τους αντίκτυπο.

Το κοινωνικό αποτύπωμα του ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ έχει επιδείξει επανειλημμένα το κοινωνικό του πρόσωπο, συμμετέχοντας ενεργά σε δράσεις που αφορούν την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Η επίσκεψη στην Ογκολογική Κλινική Παίδων του ΠΑΓΝΗ αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα της ευαισθησίας του συλλόγου και της δέσμευσής του να προσφέρει πέρα από τα αθλητικά δρώμενα.

Τέτοιες ενέργειες ενισχύουν τους δεσμούς της ομάδας με την κοινότητα και αναδεικνύουν τον ρόλο του αθλητισμού ως πηγή έμπνευσης και αλληλεγγύης. Η χαρά που προσφέρθηκε στα παιδιά του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου αποτελεί την καλύτερη ανταμοιβή για την τήρηση της υπόσχεσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta