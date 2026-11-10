Ο Σάντι Μίνα ετοιμάζεται να εκτίσει ποινή φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση

Ο Σάντι Μίνα, ο άλλοτε επιθετικός της Θέλτα και της Βαλένθια, βρίσκεται πλέον μπροστά στην είσοδό του στη φυλακή, καθώς καλείται να εκτίσει την ποινή τετραετούς κάθειρξης που του έχει επιβληθεί. Η καταδίκη αφορά ένα σοβαρό αδίκημα σεξουαλικής κακοποίησης γυναίκας, το οποίο διαπράχθηκε το 2017. Εννέα χρόνια και μερικούς μήνες μετά το περιστατικό, το δικαστήριο της Αλμερίας έχει ήδη προβεί σε κλήση της υπεράσπισης του ποδοσφαιριστή, ζητώντας να κατατεθούν οι παρατηρήσεις της εντός δεκαημέρου, σχετικά με την εκτέλεση της ποινής αυτής.

Η απόφαση του δικαστηρίου και η εκτέλεση της ποινής

Το δικαστήριο της Αλμερίας, ενεργώντας σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, κάλεσε την υπεράσπιση του Σάντι Μίνα. Ζητήθηκε η κατάθεση των παρατηρήσεών της εντός διαστήματος δέκα ημερών, οι οποίες αφορούν άμεσα την εκτέλεση της ποινής τετραετούς κάθειρξης που έχει επιβληθεί στον άλλοτε επιθετικό της Θέλτα και της Βαλένθια για το αδίκημα της σεξουαλικής κακοποίησης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, καθώς η επιβληθείσα ποινή υπερβαίνει τα δύο έτη, δεν καθίσταται δυνατή η αναστολή της εκτέλεσής της, όπως ορίζει ο νόμος. Συνεπώς, η επόμενη ενέργεια που θα ακολουθήσει είναι η έκδοση μιας εντολής. Αυτή η εντολή θα προβλέπει την οικειοθελή μετάβαση του καταδικασθέντος ποδοσφαιριστή σε ένα σωφρονιστικό ίδρυμα της επιλογής του, σηματοδοτώντας την έναρξη της έκτισης της ποινής του.

Τα περιοριστικά μέτρα και η έφεση του θύματος

Πέραν της ποινής της φυλάκισης, οι νομικοί εκπρόσωποι του Σάντι Μίνα καλούνται επίσης να λάβουν θέση και να τοποθετηθούν αναφορικά με την τήρηση των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί στον παίκτη. Συγκεκριμένα, έχει οριστεί ότι ο Μίνα δεν πρέπει να πλησιάσει το θύμα σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων. Επιπροσθέτως, του έχει επιβληθεί ρητή απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας με τη γυναίκα, για ένα εκτεταμένο διάστημα δώδεκα ετών.

Στο πλαίσιο των δικαστικών εξελίξεων, έγινε γνωστό ότι η έφεση που είχε υποβάλει η πλευρά του θύματος απορρίφθηκε. Η έφεση αυτή ζητούσε την επιβολή αυστηρότερης ποινής, συγκεκριμένα οκταετούς φυλάκισης για το αδίκημα της σεξουαλικής επίθεσης, ωστόσο το αίτημα δεν έγινε δεκτό από το αρμόδιο δικαστήριο, επικυρώνοντας την αρχική απόφαση ως προς το ύψος της ποινής.

Η αθώωση του Νταβίντ Γκολδάρ

Σε ό,τι αφορά την ίδια υπόθεση και τους εμπλεκόμενους, επικυρώθηκε η οριστική αθώωση του Νταβίντ Γκολδάρ. Ο Γκολδάρ, ο οποίος είναι επίσης ποδοσφαιριστής και αγωνίζεται από το 2023 στην Πάφο, είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης, ωστόσο η δικαιοσύνη τον έκρινε αθώο για τις κατηγορίες που τον βάραιναν.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το οριστικό τέλος της δικαστικής του περιπέτειας, επιβεβαιώνοντας την πλήρη έλλειψη ενοχής του στο περιστατικό που οδήγησε στην καταδίκη του Σάντι Μίνα. Η αθώωση του Γκολδάρ έρχεται να ολοκληρώσει ένα μέρος των δικαστικών διαδικασιών που αφορούσαν την υπόθεση.

Λεπτομέρειες του περιστατικού του 2017

Η αποτρόπαια πράξη για την οποία ο Σάντι Μίνα κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε, είχε λάβει χώρα στις 16 Ιουνίου του 2017. Το περιστατικό διαδραματίστηκε μέσα σε ένα τροχόσπιτο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στην περιοχή Μοχάκαρ της Αλμερία, στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης, ο ποδοσφαιριστής είχε αναγκάσει τη γυναίκα σε στοματικό σεξ και την είχε κακοποιήσει χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά του. Η πράξη αυτή συνέβη αφότου ο Μίνα την είχε αποτρέψει βίαια από το να εξέλθει από το όχημα, περιορίζοντας έτσι την ελευθερία της κίνησής της και την ικανότητά της να διαφύγει από την κατάσταση μέσα στο τροχόσπιτο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta