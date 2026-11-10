Έφοδος της αστυνομίας σε σπίτια χούλιγκαν της Χάνσα Ροστόκ

Εκτεταμένη επιχείρηση της γερμανικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης σε σπίτια χούλιγκαν της Χάνσα Ρόστοκ, καθώς και σε δεκάδες άλλες κατοικίες στη βόρεια Γερμανία. Η επιχείρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για οργανωμένες οπαδικές συμπλοκές και την εμφάνιση ναζιστικής σημαίας σε φωτογραφία που συνδέεται με οπαδούς της γερμανικής ομάδας.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από την αναμέτρηση της Χάνσα Ρόστοκ με τη Γουότφορντ στην Αγγλία, όπου φέρεται να έλαβαν χώρα τα σχετικά γεγονότα. Οι διωκτικές αρχές διερευνούν ενδεχόμενη εμπλοκή των υπόπτων σε επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και σε χρήση συμβόλων οργανώσεων που έχουν κηρυχθεί αντισυνταγματικές.

Η επιχείρηση των αρχών

Συνολικά, η γερμανική αστυνομία προχώρησε σε έρευνες σε 16 κατοικίες, οι οποίες βρίσκονται στο Ροστόκ και στις ευρύτερες περιοχές της βόρειας Γερμανίας. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 17 άτομα, ηλικίας από 19 έως 36 ετών, τα οποία θεωρούνται ύποπτα για τις εν λόγω πράξεις.

Για την επιχείρηση αυτή, κινητοποιήθηκαν 121 αστυνομικοί, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία και την εισαγγελία. Η εκτεταμένη αυτή κινητοποίηση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι κατηγορίες για οργανωμένη βία και χρήση απαγορευμένων συμβόλων.

Οι κατηγορίες και η αφετηρία της έρευνας

Οι διωκτικές αρχές διερευνούν την ενδεχόμενη εμπλοκή των υπόπτων σε αδικήματα όπως η επικίνδυνη σωματική βλάβη. Παράλληλα, εξετάζεται η χρήση συμβόλων οργανώσεων που έχουν κηρυχθεί αντισυνταγματικές, ένα αδίκημα με ιδιαίτερη βαρύτητα στη Γερμανία.

Αφετηρία της έρευνας αποτέλεσε μία ομαδική φωτογραφία, στην οποία απεικονίζονται τα 17 αυτά άτομα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, οι εικονιζόμενοι φέρονται να είχαν συγκεντρωθεί ενόψει προσυμφωνημένης σύγκρουσης ανάμεσα σε οπαδούς της Χάνσα Ρόστοκ και, κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, οπαδών της Ρέιντζερς.

Οι «συμπλοκές σε προκαθορισμένο σημείο»

Οι αρχές αναφέρθηκαν στις λεγόμενες «συμπλοκές σε προκαθορισμένο σημείο», μια πρακτική που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου αντίπαλες οπαδικές ομάδες κανονίζουν εκ των προτέρων να συναντηθούν σε συγκεκριμένη τοποθεσία.

Οι συναντήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα μακριά από το γήπεδο, με αποκλειστικό σκοπό την αναμέτρηση μεταξύ τους. Η διερεύνηση αυτής της πρακτικής αποτελεί κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης, καθώς συνδέεται άμεσα με τις κατηγορίες για οργανωμένη βία.

Η ναζιστική σημαία και η δημοσιοποίηση

Ένα επιπλέον σοβαρό σκέλος της έρευνας αφορά το ενδεχόμενο ορισμένοι από τους εικονιζόμενους στη φωτογραφία να πόζαραν μπροστά σε σημαία με τη σβάστικα. Οι αρχές εξετάζουν αν οι ύποπτοι αποδέχθηκαν εν γνώσει τους το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης αυτής της φωτογραφίας.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα «Exif» είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφικό υλικό από την παρουσία οπαδών της Χάνσα στην Αγγλία. Σε αυτό το υλικό, διακρίνονταν, μεταξύ άλλων, πρόσωπα μπροστά σε ναζιστική σημαία, γεγονός που πυροδότησε την έναρξη των ερευνών.

Η αντίδραση της Χάνσα Ροστόκ

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων είχε προκαλέσει την άμεση αντίδραση της διοίκησης της Χάνσα Ρόστοκ. Ο σύλλογος, ο οποίος αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, είχε προαναγγείλει την επιβολή αυστηρών μέτρων.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση είχε δηλώσει ότι θα επιβληθούν απαγορεύσεις εισόδου στο γήπεδο, καθώς και διαγραφές από τον σύλλογο, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι μέλη του. Η στάση του συλλόγου δείχνει την πρόθεση να αποστασιοποιηθεί από τέτοιου είδους ενέργειες και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta