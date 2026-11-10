Αλλαγές στον εορτασμό του Πολυτεχνείου: Κλειστά κτίρια και αντιδράσεις φοιτητών

Αλλαγές στον τρόπο εορτασμού της επετείου της 17ης Νοεμβρίου ανακοίνωσε φέτος το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκαλώντας την αντίδραση των φοιτητικών συλλόγων. Σύμφωνα με τη σχετική πρυτανική πράξη, τα κτίρια του ιστορικού συγκροτήματος στην Πατησίων θα παραμείνουν κλειστά κατά το τριήμερο των εκδηλώσεων, με στόχο την αποτροπή καταστροφών και βανδαλισμών. Οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν ήδη ανακοινώσει συγκέντρωση έξω από την Πρυτανεία του ΕΜΠ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις νέες ρυθμίσεις.

Οι αποφάσεις της πρυτανείας για τον φετινό εορτασμό

Κατά το τριήμερο των εορτασμών της 53ης επετείου του Πολυτεχνείου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των εκδηλώσεων. Σύμφωνα με τη σχετική πρυτανική πράξη, όλα τα κτίρια που απαρτίζουν το ιστορικό συγκρότημα του ΕΜΠ, το οποίο βρίσκεται στην οδό Πατησίων, θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό και τους επισκέπτες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιτρέπεται η πραγματοποίηση οποιασδήποτε εκδήλωσης ή δραστηριότητας εντός των εσωτερικών χώρων των κτιρίων.

Η πρυτανική πράξη διευκρινίζει ότι το πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό δύναται να περιλαμβάνει δράσεις αποκλειστικά και μόνο στον εξωτερικό χώρο του ιστορικού συγκροτήματος. Για τον σκοπό αυτό, το Ίδρυμα θα διαθέσει μια συγκεκριμένη επιφάνεια στον αύλειο χώρο, όπου θα μπορούν να λάβουν χώρα οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις, τηρώντας πάντα τους νέους κανόνες που έχουν τεθεί.

Το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας και φύλαξης του ιδρύματος

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει καθορίσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία του ιστορικού συγκροτήματος κατά τη διάρκεια του εορταστικού τριημέρου. Πιο αναλυτικά, κατά το διήμερο της 15ης και της 16ης Νοεμβρίου του 2026, οι πύλες του συγκροτήματος θα ανοίγουν στις 8:30 το πρωί και θα κλείνουν στις 18:00 το απόγευμα. Υπάρχει, ωστόσο, η πρόβλεψη να κλείσουν και νωρίτερα, εάν αυτό κριθεί σκόπιμο για την ασφάλεια του χώρου και των παρευρισκομένων.

Για την κορυφαία ημέρα του εορτασμού, την 17η Νοεμβρίου του 2026, το ιστορικό συγκρότημα θα ανοίξει στις 9:00 το πρωί και θα παραμείνει προσβάσιμο μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι. Επιπλέον, από τις 13 έως και τις 17 Νοεμβρίου, τα κτίρια του συγκροτήματος της Πατησίων θα είναι κλειστά. Ειδικότερα, στις 13 και 14 Νοεμβρίου, οι πύλες θα παραμείνουν κλειστές προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες προετοιμασίας των χώρων. Τέλος, από σήμερα, 10 Νοεμβρίου, έως και τις 18 Νοεμβρίου, θα υπάρχει αυξημένη φύλαξη του συγκροτήματος, η οποία θα διενεργείται από την υπηρεσία φύλαξης του ιδρύματος.

Οι λόγοι των αλλαγών και η ασφάλεια

Οι αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης του φετινού εορτασμού της επετείου της 17ης Νοεμβρίου, όπως αναφέρεται στη σχετική πρυτανική πράξη, έχουν ως βασικό στόχο την αποτροπή ανεπιθύμητων συμβάντων. Η διοίκηση του ΕΜΠ επιδιώκει να αποφευχθούν καταστροφές, βανδαλισμοί και βιαιοπραγίες, γεγονότα τα οποία έχουν σημειωθεί πολλές φορές στο παρελθόν κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

Ως πρόσφατο παράδειγμα τέτοιων συμβάντων, η πρυτανική πράξη αναφέρει τα έκτροπα που έλαβαν χώρα το πρωί της 15ης Νοεμβρίου του 2025, κατά τον 52ο εορτασμό της επετείου. Η ασφάλεια του προσωπικού, των επισκεπτών και των εγκαταστάσεων του Ιστορικού Συγκροτήματος λαμβάνεται κυρίαρχα υπόψη για την οργάνωση της 53ης επετείου, όπως τονίζεται από τη διοίκηση του ιδρύματος.

Αντιδράσεις από φοιτητικούς συλλόγους

Οι ανακοινωθείσες αλλαγές στον τρόπο εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση των φοιτητικών συλλόγων. Οι φοιτητές εκφράζουν την διαφωνία τους με τις αποφάσεις της πρυτανείας, θεωρώντας ότι περιορίζουν τον χαρακτήρα και τη δυναμική του εορτασμού.

Στο πλαίσιο αυτών των αντιδράσεων, έχει ήδη ανακοινωθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί έξω από την Πρυτανεία του ΕΜΠ την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, όπου αναμένεται να εκφραστούν οι ενστάσεις των φοιτητών απέναντι στις νέες ρυθμίσεις για την 17η Νοεμβρίου.

Το όραμα του ΕΜΠ για έναν ειρηνικό εορτασμό

Παρά τις αντιδράσεις, η διοίκηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δηλώνει ότι βασικός στόχος και επιθυμία της, αλλά και σύσσωμης της πολυτεχνειακής κοινότητας, είναι η διεξαγωγή ενός ειρηνικού εορτασμού. Αυτός ο εορτασμός, όπως αναφέρεται στην πρυτανική πράξη, θα πρέπει να τιμά τους αγώνες και τη συνεισφορά των φοιτητών τον Νοέμβρη του 1973.

Το Ίδρυμα επιθυμεί να αποδοθεί με τον δέοντα τρόπο η οφειλόμενη αναγνώριση των ηρωικών πράξεων των αγωνιστών. Τονίζεται δε ότι το ΕΜΠ θα λάβει κάθε αναγκαία απόφαση και θα προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη προκειμένου να τιμήσει την 17η Νοεμβρίου ως ημέρα μνήμης σε όλους τους αγωνιστές και μάρτυρες του αντιδικτατορικού αγώνα, και ως ημέρα ιδιαίτερης τιμής για την ελληνική νεολαία.

Με πληροφορίες από: Topontiki