Καμπουριάζεις; 3 απλές ασκήσεις για να... ισιώσεις

Πολλοί άνθρωποι σήμερα αντιμετωπίζουν το φαινόμενο του καμπουριάσματος, μια κατάσταση που επηρεάζει την άνεση, την κινητικότητα και τη συνολική υγεία της πλάτης. Οι σύγχρονες συνήθειες, όπως η παρατεταμένη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, έχουν συμβάλει στην επικράτηση αυτής της κακής στάσης σώματος. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι ειδικοί, ακόμα και μερικές απλές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να επιφέρουν σημαντική βελτίωση και να βοηθήσουν στην αποκατάσταση μιας πιο ορθής στάσης.

Η «στάση γαρίδας» και οι αιτίες της

Η παραμονή για πολλές ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή ή η σκυφτή στάση πάνω από το κινητό τηλέφωνο είναι πλέον κοινές πρακτικές για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αυτές οι συνήθειες συχνά οδηγούν σε μια χαρακτηριστική στάση του σώματος, όπου οι ώμοι τείνουν να γέρνουν προς τα εμπρός, ενώ το κεφάλι προβάλλει επίσης μπροστά. Οι ειδικοί στον τομέα της υγείας και της φυσικοθεραπείας έχουν δώσει σε αυτή τη στάση την ονομασία «στάση σώματος γαρίδας», ή «shrimp posture» στα αγγλικά, λόγω της ομοιότητάς της με το κυρτό σώμα μιας γαρίδας.

Η ονομασία αυτή περιγράφει με ακρίβεια την εικόνα που παρουσιάζει το σώμα όταν υιοθετεί αυτή την κακή στάση. Οι ώμοι δεν διατηρούν την φυσική τους θέση, αλλά κινούνται προς τα εμπρός, δημιουργώντας ένα κυρτό σχήμα στην άνω πλάτη. Παράλληλα, το κεφάλι, αντί να βρίσκεται σε ευθεία με τη σπονδυλική στήλη, προβάλλει προς τα εμπρός, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον αυχένα και την πλάτη. Αυτή η στάση είναι άμεσο αποτέλεσμα των καθημερινών μας συνηθειών και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε το σώμα μας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μια μη επίσημη διάγνωση με πραγματικές επιπτώσεις

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η «στάση σώματος γαρίδας» δεν αποτελεί μια επίσημη ιατρική διάγνωση με την αυστηρή έννοια του όρου. Δεν πρόκειται για μια πάθηση που καταγράφεται σε ιατρικά εγχειρίδια ως συγκεκριμένη ασθένεια. Αντιθέτως, περιγράφει ένα συνηθισμένο πρότυπο κακής στάσης του σώματος, το οποίο έχει αναπτυχθεί και συνδέεται στενά με τις καθημερινές μας συνήθειες και δραστηριότητες. Αυτό το πρότυπο, αν και δεν είναι επίσημη διάγνωση, έχει πραγματικές και αισθητές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ατόμων που το παρουσιάζουν.

Η σύνδεση της κακής στάσης με τις καθημερινές συνήθειες είναι άμεση. Ο τρόπος που καθόμαστε, που στεκόμαστε, που εργαζόμαστε ή που χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρονικές μας συσκευές, διαμορφώνει σταδιακά τη στάση του σώματός μας. Η επανάληψη λανθασμένων κινήσεων και στάσεων οδηγεί στην υιοθέτηση αυτού του πρότυπου, το οποίο μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, πόνο και περιορισμό στην κίνηση, παρόλο που δεν φέρει την «ταμπέλα» μιας επίσημης ιατρικής πάθησης.

Ποιοι κινδυνεύουν από την κακή στάση σώματος

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) έχει επισημάνει ότι το πρόβλημα της κακής στάσης του σώματος και ειδικότερα της «στάσης γαρίδας» δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Συχνά, επικρατεί η αντίληψη ότι αφορά κυρίως όσους εργάζονται σε γραφείο και περνούν πολλές ώρες καθιστοί μπροστά σε έναν υπολογιστή. Ωστόσο, ο Π.Σ.Φ. τονίζει ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική και το φαινόμενο είναι πολύ πιο διαδεδομένο.

Πέρα από τους εργαζόμενους γραφείου, ένας σημαντικός παράγοντας που επιβαρύνει τη στάση του σώματος είναι η πολύωρη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Οι ώρες που αφιερώνουμε κοιτάζοντας την οθόνη του κινητού μας, με το κεφάλι σκυμμένο προς τα κάτω, μπορούν να οδηγήσουν σε παρόμοια προβλήματα με αυτά της πολύωρης εργασίας στον υπολογιστή. Αυτό σημαίνει ότι ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, ανεξαρτήτως επαγγέλματος ή ηλικίας, μπορεί να επηρεαστεί από την κακή στάση, καθιστώντας το ζήτημα ιδιαίτερα επίκαιρο και γενικευμένο.

Η σημασία των απλών αλλαγών για την υγεία της πλάτης

Παρά την ευρεία διάδοση της κακής στάσης του σώματος, υπάρχει αισιοδοξία, καθώς οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ακόμα και μερικές απλές αλλαγές στην καθημερινή ρουτίνα μπορούν να επιφέρουν θεαματικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές δεν απαιτούν απαραίτητα δραστικές παρεμβάσεις, αλλά συχνά αρκούν μικρές προσαρμογές στον τρόπο που καθόμαστε, στεκόμαστε ή χρησιμοποιούμε τις συσκευές μας.

Η υιοθέτηση αυτών των απλών αλλαγών μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά σε τρία βασικά σημεία: στην άνεση, στην κινητικότητα και στη συνολική υγεία της πλάτης. Η βελτίωση της στάσης οδηγεί σε μείωση των πόνων και της δυσφορίας, ενώ παράλληλα αυξάνεται η ευλυγισία και η ικανότητα κίνησης της σπονδυλικής στήλης. Τελικά, η φροντίδα της στάσης του σώματος συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων και στη διατήρηση μιας υγιούς και λειτουργικής πλάτης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta