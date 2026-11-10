Οδηγός στο Βέλγιο έκρυψε πινακίδες με φύλλα για να αποφύγει πρόστιμα

Ένας οδηγός στο Βέλγιο βρέθηκε αντιμέτωπος με τις αρχές, αφού επιχείρησε να κρύψει τις πινακίδες του αυτοκινήτου του χρησιμοποιώντας φθινοπωρινά φύλλα. Το ασυνήθιστο αυτό τέχνασμα αποσκοπούσε στην αποφυγή εντοπισμού από τους αστυνομικούς, ωστόσο το σχέδιο δεν στέφθηκε με επιτυχία. Οι αρχές εντόπισαν το όχημα και διαπίστωσαν ότι οι αριθμοί κυκλοφορίας ήταν σκόπιμα καλυμμένοι, οδηγώντας σε περαιτέρω έρευνα και την αποκάλυψη επιπλέον παραβάσεων.

Ο εντοπισμός του οχήματος και οι υποψίες των αρχών

Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ένα αυτοκίνητο με ουκρανικές πινακίδες, το οποίο ήταν σταθμευμένο μπροστά από την είσοδο ιδιωτικού χώρου. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν, διαπίστωσαν ότι τόσο η πίσω όσο και η μπροστινή πινακίδα του οχήματος ήταν καλυμμένες με φθινοπωρινά φύλλα.

Το γεγονός ότι και οι δύο πινακίδες έφεραν φύλλα θεωρήθηκε υπερβολικά συμπτωματικό από τους αστυνομικούς. Αυτό οδήγησε στην άμεση υποψία ότι επρόκειτο για μια σκόπιμη ενέργεια από τον οδηγό, με σκοπό την απόκρυψη των στοιχείων του οχήματος και την αποφυγή τυχόν ελέγχου.

Η επικοινωνία με τον οδηγό και η αρχική άρνηση

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη, ο οδηγός είχε αφήσει εμφανώς τον αριθμό του τηλεφώνου του μέσα στο αυτοκίνητο. Οι αρχές χρησιμοποίησαν αυτόν τον αριθμό για να επικοινωνήσουν μαζί του και να τον καλέσουν να δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση του οχήματός του και τις καλυμμένες πινακίδες.

Αρχικά, ο οδηγός προσπάθησε να αποποιηθεί την ευθύνη για την κάλυψη των πινακίδων, υποστηρίζοντας ότι ένας φίλος του ήταν εκείνος που είχε τοποθετήσει τα φύλλα. Ωστόσο, η επιμονή των αστυνομικών και τα στοιχεία που είχαν συλλέξει τον οδήγησαν τελικά στην παραδοχή της πράξης του.

Η παραδοχή και οι επιπλέον παραβάσεις

Ο οδηγός παραδέχθηκε τελικά ότι είχε καλύψει ο ίδιος τις πινακίδες επίτηδες, με σκοπό να αποφύγει τον εντοπισμό και τυχόν πρόστιμα. Αρχικά, οι αστυνομικοί του επέβαλαν πρόστιμο για παράνομη στάθμευση, καθώς το όχημα βρισκόταν σε σημείο που εμπόδιζε την είσοδο σε ιδιωτικό χώρο.

Πέραν της απόκρυψης των πινακίδων, ο ενδελεχής έλεγχος των αρχών αποκάλυψε και μια ακόμη σοβαρή παράβαση. Διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας κατοικούσε μόνιμα στο Βέλγιο από το 2024, αλλά εξακολουθούσε να κυκλοφορεί με ξένες, συγκεκριμένα ουκρανικές, πινακίδες. Με αυτόν τον τρόπο, απέφευγε συστηματικά την καταβολή του φόρου κυκλοφορίας που όφειλε να πληρώσει στη χώρα.

Οι συνέπειες και τα επιβληθέντα πρόστιμα

Η αποκάλυψη της αποφυγής καταβολής φόρου κυκλοφορίας έδωσε στην υπόθεση μεγαλύτερες διαστάσεις και οδήγησε σε περαιτέρω νομικές ενέργειες. Με εντολή της εισαγγελίας, η αστυνομία προχώρησε στην άμεση αναστολή της άδειας οδήγησης του οδηγού. Η αναστολή αυτή τέθηκε σε ισχύ για διάστημα δεκαπέντε ημερών, ως άμεση συνέπεια των παραβάσεων.

Στο τέλος, ο οδηγός βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σειρά από πρόστιμα για τις παραβάσεις του. Αυτά περιλάμβαναν πρόστιμο για την παράνομη στάθμευση, πρόστιμο για την σκόπιμη απόκρυψη των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και ένα σημαντικό πρόστιμο για την αποφυγή καταβολής του οφειλόμενου φόρου κυκλοφορίας προς το βελγικό κράτος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta