Ξεκίνησαν οι εργασίες αξιολόγησης ζημιών από το μετρό στην Κυψέλη

Τεχνικές εργασίες ξεκίνησαν στην περιοχή της Κυψέλης, με στόχο την αξιολόγηση της έκτασης των ζημιών που προκάλεσε ο μετροπόντικας στα θεμέλια των πολυκατοικιών. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη των εταιρειών ΑΒΑΞ και Ελληνικό Μετρό, χρησιμοποιώντας ειδικά μηχανήματα.

Οι εκσκαφές και η ανάδειξη των ζημιών

Στο πλαίσιο των εργασιών, ειδικά μηχανήματα πραγματοποιούν περιμετρικές και στοχευμένες εκσκαφές γύρω από τις κολώνες των πολυκατοικιών. Σκοπός αυτών των εκσκαφών είναι να έρθουν στην επιφάνεια τα δομικά στοιχεία των κτιρίων, ώστε να είναι δυνατή η λεπτομερής εξέτασή τους και η καταγραφή των φθορών που έχουν υποστεί.

Οι ενέργειες αυτές αποτελούν το πρώτο στάδιο μιας ευρύτερης διαδικασίας, η οποία αποσκοπεί στην πλήρη κατανόηση της κατάστασης των θεμελίων των κτιρίων που επηρεάστηκαν από τη διέλευση του μετροπόντικα.

Επόμενα βήματα και ο ρόλος του ΤΕΕ

Με την ολοκλήρωση της τρέχουσας διαδικασίας των εκσκαφών και της ανάδειξης των δομικών στοιχείων, θα ακολουθήσει αυτοψία από κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Η αυτοψία αυτή είναι κρίσιμη για τη διαπίστωση της ακριβούς έκτασης των ζημιών που έχουν προκληθεί.

Βάσει των ευρημάτων της αυτοψίας του ΤΕΕ, θα καθοριστούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αποκατάσταση των κτιρίων. Η διαδικασία αυτή είναι καθοριστική για την ασφάλεια των κατοίκων και την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας των πολυκατοικιών.

Αντιδράσεις από την Πρωτοβουλία Κατοίκων

Την ίδια στιγμή, η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της, καταγγέλλοντας ότι οι εταιρείες ΑΒΑΞ και Ελληνικό Μετρό ξεκίνησαν τις εργασίες χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ενημέρωση προς τα μέλη της Πρωτοβουλίας και τους εμπειρογνώμονες που τους εκπροσωπούν.

Σε ανακοίνωσή τους, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι ενημερώθηκαν για την έναρξη των εργασιών με δική τους πρωτοβουλία. Επιπλέον, καταγγέλλουν ότι όταν προσπάθησαν να ζητήσουν εξηγήσεις στο σημείο των εργασιών, αντιμετώπισαν «υποτιμητική και απαξιωτική συμπεριφορά» από τους υπεύθυνους.

Διευκρινίσεις για τη φύση των εργασιών

Οι κάτοικοι διευκρινίζουν, παράλληλα, ότι οι εργασίες που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή αφορούν αποκλειστικά τη διερεύνηση των ζημιών και όχι την αποκατάστασή τους. Η Πρωτοβουλία τονίζει ότι η αποκατάσταση των ζημιών θα μπορέσει να ξεκινήσει μόνο αφού ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Επιπλέον, απαιτείται η εκπόνηση στατικών μελετών και μελετών αποκατάστασης, προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία για την επισκευή των κτιρίων. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους και σωστής διαδικασίας πριν από την έναρξη των επισκευών.

Η στάση των κατοίκων

Οι κάτοικοι της Κυψέλης δηλώνουν ότι παρακολουθούν στενά κάθε ενέργεια που αφορά τις κατοικίες τους και τη γειτονιά τους. Τονίζουν ότι, όπως βρέθηκαν άμεσα και συλλογικά στο σημείο των εργασιών, έτσι θα συνεχίσουν να είναι παρόντες κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο.

Διαμηνύουν ότι θα διεκδικούν το αυτονόητο, το οποίο είναι η ασφάλειά τους, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά τους να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και την περιουσία τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki