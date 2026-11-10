Συνάντηση Βρούτση – Φασούλα για το μέλλον της ΕΟΚ: Η θέση της πολιτείας και το κάλεσμα για ενότητα

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου, μεταξύ του υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, και του παλαίμαχου διεθνούς μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Φασούλα. Το κύριο θέμα της συζήτησης ήταν το μέλλον του αθλήματος μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε τις προηγούμενες ημέρες, καθώς και οι επερχόμενες εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Ο κ. Φασούλας, ο οποίος έχει καταθέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της ΕΟΚ, εξέφρασε την ανησυχία του για το πλήγμα που έχει δεχτεί το άθλημα στη χώρα μας. Από την πλευρά του, ο κ. Βρούτσης επανέλαβε τη σταθερή θέση της Πολιτείας να μην παρεμβαίνει στην εκλογική διαδικασία, τονίζοντας παράλληλα τις ενέργειες που έχουν γίνει για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας.

Η συνάντηση και οι εξελίξεις στην ΕΟΚ

Η συνάντηση του υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με τον Παναγιώτη Φασούλα, μία από τις εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ, έλαβε χώρα την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου. Ο κ. Φασούλας, ως υποψήφιος για την προεδρία της ΕΟΚ, συζήτησε με τον υπουργό τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν πλήξει το άθλημα.

Το πλαίσιο της συνάντησης ήταν οι επερχόμενες εκλογές της ΕΟΚ, οι οποίες έχουν οριστεί να διεξαχθούν δια ζώσης στις 20 Δεκεμβρίου 2026. Ο Παναγιώτης Φασούλας παρουσίασε το πλάνο του για την ανάκτηση της αξιοπιστίας του μπάσκετ, με βασικό άξονα τη διαφάνεια, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Το κάλεσμα του Παναγιώτη Φασούλα

Μετά τη συνάντηση, ο Παναγιώτης Φασούλας απηύθυνε κάλεσμα προς όλους τους υποψηφίους για την προεδρία της ΕΟΚ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια ανοιχτή συζήτηση. Συγκεκριμένα, τους κάλεσε την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στην αίθουσα «Γιώργος Κολοκυθάς» στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Ο κ. Φασούλας δήλωσε ότι σκοπός του δεν είναι ούτε να διοριστεί ούτε να εκλεγεί πρόεδρος, αλλά να συζητηθούν όλα τα θέματα που αφορούν το μπάσκετ. Κάλεσε επίσης και τα Μέσα να είναι παρόντα, με στόχο να δουν όλοι μαζί το μέλλον του αθλήματος και να προχωρήσουν ενωτικά, εφόσον υπάρξει συμφωνία. Έχει ήδη καταθέσει το πρόγραμμά του και οι σκέψεις του για το μπάσκετ είναι γνωστές.

Η ξεκάθαρη θέση του υπουργού Αθλητισμού

Ο Γιάννης Βρούτσης ξεκαθάρισε τη θέση της Πολιτείας, τονίζοντας ότι «δεν στηρίζουμε και δεν πρόκειται να στηρίξουμε κανέναν υποψήφιο. Δεν παρεμβαίνουμε στην εκλογική διαδικασία». Ο υπουργός επανέλαβε ότι το Υπουργείο Αθλητισμού σέβεται απόλυτα το αυτοδιοίκητο των αθλητικών Ομοσπονδιών και την ανεξαρτησία τους.

Παράλληλα, ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε ότι η Πολιτεία δεν μένει αμέτοχη, καθώς έχει σαφή θεσμική ευθύνη να διασφαλίζει τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Διευκρίνισε ότι το Υπουργείο ασκεί τους ελέγχους που προβλέπει ο νόμος και ενεργοποιεί τις αρμόδιες διαδικασίες, χωρίς να υποκαθιστά τη Δικαιοσύνη ή τα όργανα των Ομοσποδιών. Η πόρτα του Υπουργείου παραμένει ανοιχτή για θεσμική συνάντηση με όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για το ελληνικό μπάσκετ.

Άμεσες ενέργειες του υπουργείου

Ο υπουργός Αθλητισμού υπενθύμισε τις άμεσες ενέργειες που έχει αναλάβει το Υπουργείο από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε το σκάνδαλο. Συγκεκριμένα, διαβιβάστηκαν οι καταγγελίες στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τη διερεύνησή τους από τη Δικαιοσύνη. Επίσης, ζητήθηκαν έκτακτοι οικονομικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές και ανεστάλησαν προσωρινά οι προβλεπόμενες επιχορηγήσεις.

Επιπλέον, κλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ για τις προβλεπόμενες θεσμικές ενέργειες και υλοποίησε τον συμφωνημένο οδικό χάρτη, με τις εκλογές να έχουν οριστεί, δια ζώσης, για τις 20 Δεκεμβρίου 2026. Τέλος, μέσω της πλατφόρμας e-Κούρος, θωρακίζεται κάθε εκλογική διαδικασία, διασφαλίζοντας ότι σε αυτήν συμμετέχουν μόνο νόμιμα σωματεία και νόμιμοι εκπρόσωποί τους, στην προκειμένη περίπτωση 762 σωματεία που πληρούν και τις αγωνιστικές προϋποθέσεις.

Προτεραιότητες για το ελληνικό μπάσκετ

Ο Γιάννης Βρούτσης τόνισε στον Παναγιώτη Φασούλα ότι προτεραιότητα του Υπουργείου ήταν και παραμένει η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των διοργανώσεων του ελληνικού μπάσκετ. Παράλληλα, έμφαση δίνεται στην έμπρακτη στήριξη των Εθνικών μας Ομάδων, τόσο των διεθνών αθλητών όσο και των αθλητριών.

Ο υπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι αθλητές προετοιμάζονται και θα ανταποκριθούν απερίσπαστοι στις σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις αυτού του μήνα. Κατέληξε λέγοντας ότι καμία διοικητική ή εκλογική αντιπαράθεση δεν θα επισκιάσει την αγωνιστική τους προσπάθεια.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta, Athletiko