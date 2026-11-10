Ο μακελάρης της Κρακοβίας θαύμαζε τον νεοναζί Μπρέιβικ

Ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Κρακοβία, ο Μίχαλ Οκσίνσκι, ενδιαφερόταν για τον Νορβηγό νεοναζί Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας. Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ερευνητές ενισχύουν την υπόθεση της ακροδεξιάς ριζοσπαστικοποίησης του δράστη. Η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται πλέον και στο περιβάλλον του Μίχαλ Οκσίνσκι, καθώς και σε τυχόν ιδεολογικούς δεσμούς που μπορεί να επηρέασαν τις πράξεις του.

Τα στοιχεία που ενισχύουν την υπόθεση ριζοσπαστικοποίησης

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Βάλντεμαρ Ζούρεκ, ανέφερε ότι οι αρχές έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή του «τρομοκράτη». Από την εξέταση του υπολογιστή προκύπτει ότι ο δράστης είχε συμβουλευτεί ιστοσελίδες που σχετίζονται με τον Άντερς Μπρέιβικ. Επιπλέον, οι ερευνητές ανακάλυψαν μια σημαία του Γκάντσντεν στο σπίτι του Μίχαλ Οκσίνσκι.

Η σημαία αυτή, μια ιστορική αμερικανική σημαία, απεικονίζει έναν κουλουριασμένο κροταλία σε κίτρινο φόντο, έτοιμο να επιτεθεί, συνοδευόμενη από το σύνθημα «Μην με ποδοπατάς». Το συγκεκριμένο σύμβολο συνδέεται μερικές φορές με ορισμένα ακροδεξιά κινήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κ. Ζούρεκ, αν και δεν απέκλεισε άλλες πιθανότητες, όπως προβλήματα ψυχικής υγείας, χαρακτήρισε τα διάφορα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν ως «πολύ ισχυρές ενδείξεις» που επιβεβαιώνουν τις αρχικές δηλώσεις των αρχών για πιθανή ακροδεξιά ριζοσπαστικοποίηση.

Το χρονικό της δολοφονικής επίθεσης

Η δολοφονική επίθεση που εξαπέλυσε ο Μίχαλ Οκσίνσκι άφησε πίσω της συνολικά εννέα νεκρούς. Ο απολογισμός αυτός καθορίστηκε μετά την ανακάλυψη των πτωμάτων των γονιών και της αδερφής του δράστη, οι οποίοι βρέθηκαν με τραύματα από πυρά στο σπίτι τους. Το σπίτι βρίσκεται σε απόσταση δύο ωρών με το αυτοκίνητο από το σημείο των πυροβολισμών στην Κρακοβία.

Στην Κρακοβία, την πρώην πρωτεύουσα της Πολωνίας, ο δράστης, ντυμένος με στρατιωτική στολή, με καλυμμένο το πρόσωπο και κράνος, και οπλισμένος με ημιαυτόματο τουφέκι, άνοιξε πυρ από το αυτοκίνητό του. Πυροβόλησε αδιακρίτως περαστικούς στην μεγάλη πλατεία της αγοράς, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Τα θύματα της επίθεσης

Στην Κρακοβία, έξι άτομα σκοτώθηκαν από τα πυρά του Μίχαλ Οκσίνσκι. Μεταξύ των νεκρών ήταν ένας Βρετανός υπήκοος και μία Αυστριακή. Επιπλέον, δεκαπέντε άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Από τους τραυματίες, πέντε ήταν ξένοι υπήκοοι, συγκεκριμένα Βρετανοί, Πορτογάλοι, Ρώσοι, Γερμανοί και Αυστριακοί.

Η προετοιμασία του δράστη και το οπλοστάσιο

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Βάλντεμαρ Ζούρεκ, επεσήμανε «έναν ορισμένο βαθμό προετοιμασίας» εκ μέρους του δράστη. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι η κατοχή περίπου δέκα γεμιστήρων για ένα ημιαυτόματο όπλο, καθώς και περίπου 500 φυσιγγίων, υπερέβαινε κατά πολύ τις συνήθεις ανάγκες ενός σκοπευτή που συχνάζει σε σκοπευτήριο. Αυτό το γεγονός ενισχύει την υπόθεση της προμελέτης των πράξεών του.

Το προφίλ του Άντερς Μπρέιβικ

Ο Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ, τον οποίο φέρεται να θαύμαζε ο δράστης της Κρακοβίας, είναι ο Νορβηγός νεοναζί που πραγματοποίησε μια διπλή τρομοκρατική επίθεση στις 22 Ιουλίου 2011. Εκείνη την ημέρα, ο Μπρέιβικ πυροδότησε αρχικά μια βόμβα που είχε τοποθετήσει σε ένα βαν, κοντά στην έδρα της κυβέρνησης στο Όσλο, σκοτώνοντας οκτώ άτομα.

Στη συνέχεια, μετέβη στο νησί Ουτόγια, όπου πυροβόλησε και σκότωσε 69 άλλα άτομα, στην πλειονότητά τους εφήβους, οι οποίοι συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος. Οι πράξεις του Μπρέιβικ είχαν συγκλονίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη, λόγω της ακραίας βίας και της ιδεολογικής τους υποκίνησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki