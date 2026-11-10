Οι τέσσερις επισημάνσεις του Θεόφιλου Ξανθόπουλου για τους Ποινικούς Κώδικες

Τη δική του απάντηση σχετικά με τους Ποινικούς Κώδικες έδωσε από την Ολομέλεια της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Ο κ. Ξανθόπουλος τοποθετήθηκε επί του θέματος, απαντώντας στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος επέμενε να ζητά τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής.

Οι αιτιάσεις του κ. Βελόπουλου αφορούσαν καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη, σύμφωνα με τις οποίες ο Αλέξης Τσίπρας «πήρε χρήματα» για να ψηφιστούν οι Κώδικες πριν κλείσει η Βουλή. Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος κατήγγειλε «ομερτά» μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, προέβη σε τέσσερις επισημάνσεις για να αντικρούσει τα εν λόγω επιχειρήματα.

Το επιστημονικό υπόβαθρο των Ποινικών Κωδίκων

Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος υπογράμμισε με έμφαση το επιστημονικό και μακροχρόνιο υπόβαθρο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας των Ποινικών Κωδίκων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι εν λόγω Κώδικες δεν ήταν ένα βιαστικό νομοθέτημα, αλλά το αποτέλεσμα μιας δεκαετούς εργασίας από ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή.

Στη σύνθεση αυτής της επιτροπής συμμετείχαν κορυφαίοι επιστήμονες του ποινικού δικαίου της χώρας, προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους. Ο κ. Ξανθόπουλος τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία τους, αναφέροντας συγκεκριμένα ονόματα όπως του Μανωλεδάκη και του Αργυρόπουλου, υποδηλώνοντας ότι αυτοί οι επιστήμονες δεν εκτέλεσαν εντολές κάποιας πολιτικής ηγεσίας, αλλά εργάστηκαν με γνώμονα την επιστημονική τους κατάρτιση και την ορθή εφαρμογή του δικαίου.

Η ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη

Στη δεύτερη επισήμανσή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στην ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη που έλαβαν οι Ποινικοί Κώδικες κατά την ψήφισή τους. Επεσήμανε ότι οι Κώδικες ψηφίστηκαν με επιπλέον πλειοψηφία, γεγονός που καταδεικνύει την αποδοχή τους από ένα ευρύτερο φάσμα πολιτικών δυνάμεων.

Προς επίρρωση των λεγομένων του, ο κ. Ξανθόπουλος ανέφερε ότι στους βουλευτές που υπερψήφισαν τους Ποινικούς Κώδικες συγκαταλέγονταν και βουλευτές του Ποταμιού. Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα τον κ. Μαυρωτά, ο οποίος σήμερα διατελεί Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού εδώ και πολλά χρόνια, και ψήφισε επίσης τους συγκεκριμένους Κώδικες, γεγονός που, κατά τον κ. Ξανθόπουλο, ενισχύει το επιχείρημα της ευρείας συναίνεσης.

Η δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου

Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος θύμισε, ως τρίτη επισήμανση, τη δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου σχετικά με την αναγκαιότητα άμεσης ψήφισης των Ποινικών Κωδίκων. Ο κ. Βενιζέλος, ο οποίος τότε δεν μπορούσε να θεωρηθεί προσκείμενος στις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ ή του Αλέξη Τσίπρα, είχε δηλώσει ότι «πρέπει να ψηφιστεί άμεσα από την παρούσα Βουλή».

Αυτή η δήλωση, σύμφωνα με τον κ. Ξανθόπουλο, αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο, καθώς προερχόταν από ένα πολιτικό πρόσωπο με διαφορετική πολιτική αφετηρία, ενισχύοντας την άποψη περί της θεσμικής αναγκαιότητας της ψήφισης των Κωδίκων πριν από τη διάλυση της Βουλής για εκλογές. Η αναφορά αυτή χρησιμοποιήθηκε για να αποδομήσει τις κατηγορίες περί σκοπιμότητας της ψήφισης.

Διευκρινίσεις για τις συνέπειες των μεταρρυθμίσεων

Τέλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε στην τέταρτη επισήμανσή του, διευκρινίζοντας τη φύση των συνεπειών που μπορεί να είχαν οι Ποινικοί Κώδικες. Εξήγησε ότι η μεταρρύθμιση των Ποινικών Κωδίκων, ως μια θεσμική παρέμβαση που δημιουργεί τομή στο ποινικό σύστημα, είναι φυσικό να έχει συνέπειες και για κάποιες υποθέσεις που βρίσκονται εν εξελίξει.

Ωστόσο, ο κ. Ξανθόπουλος τόνισε ότι αυτό είναι διαφορετικό από την «εύκολη κατηγορία» που εξαπολύουν ο κ. Βελόπουλος σε συνεργασία με τον κ. Γεωργιάδη. Συγκεκριμένα, απέρριψε την κατηγορία περί εσκεμμένης νομοθετικής ρύθμισης με στόχο να ωφεληθούν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Επιπλέον, σημείωσε ότι η Βουλή δεν έμεινε ανοιχτή αποκλειστικά για την ψήφιση των Ποινικών Κωδίκων, καθώς ψήφισε και άλλο νόμο, υπογραμμίζοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν είχαν ως μοναδικό ή πρωταρχικό σκοπό την εξυπηρέτηση ατομικών συμφερόντων.

Με πληροφορίες από: Topontiki