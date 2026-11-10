Σε ένα σκοτεινό στενό του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα μια 24χρονη γυναίκα, η Αραμάτα, καταγωγής από τη Μπουργκίνα Φάσο. Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε το απόγευμα της Κυριακής 8 Νοεμβρίου από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία λόγω της έντονης δυσοσμίας. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για ασφυκτικό θάνατο, ενώ οι έμπειροι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση δεν αποκλείουν το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Η μακάβρια ανακάλυψη στον άγιο παντελεήμονα

Η σορός της 24χρονης βρέθηκε δεμένη μέσα στη βαλίτσα, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι βρισκόταν στο σημείο για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Ο ιατροδικαστής Γιώργος Ντιλέρνια διενήργησε νεκροψία-νεκροτομή, ωστόσο η προχωρημένη σήψη του πτώματος, που προσδιόρισε τον χρόνο θανάτου σε περίπου μία εβδομάδα πριν, δεν επέτρεψε την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για τα αίτια του θανάτου, με τη σφραγίδα στον φάκελο να είναι «απροσδιόριστη».

Παρόλα αυτά, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι ο θάνατος της κοπέλας προήλθε από ασφυξία, είτε μέσω στραγγαλισμού, είτε επειδή ο μυστηριώδης δολοφόνος της έκλεισε τη μύτη και το στόμα. Σύμφωνα με τους profilers του Ανθρωποκτονιών, η νεαρή Αφρικανή δολοφονήθηκε και ο φονιάς της, με τη βοήθεια ενός ακόμη προσώπου, σκηνοθέτησαν την εξαφάνισή της, ξεφορτώνοντας στη συνέχεια το πτώμα μέσα στη βαλίτσα στο κέντρο της Αθήνας.

Το χρονικό της επιστροφής και το «ραντεβού θανάτου»

Η Αραμάτα είχε επιστρέψει στην Αθήνα από τη Φολέγανδρο στις 28 Οκτωβρίου, όπου εργαζόταν ως καθαρίστρια σεζόν σε ξενοδοχείο. Το πρώτο βράδυ της επιστροφής της από το νησί του Αιγαίου, έμεινε στο σπίτι του Καμερουνέζου φίλου της, στην οδό Φαέθοντος. Την επόμενη ημέρα, στις 29 Οκτωβρίου, όπως κατέθεσε ο φίλος της στην Αστυνομία, η Αραμάτα του είπε ότι θα πάει μια βόλτα. Έφυγε από το διαμέρισμα ντυμένη casual, φορώντας ένα τζιν παντελόνι, ένα μπούστο γυμναστηρίου και ένα t-shirt, έχοντας μαζί της μόνο το κινητό της τηλέφωνο, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για το σημείο ή το πρόσωπο που θα συναντούσε. Από τότε, δεν ξαναγύρισε ποτέ.

Η εξαφάνισή της δηλώθηκε στην Αστυνομία από τον Καμερουνέζο φίλο της, μία ημέρα μετά την επιστροφή της στην Αθήνα, δηλαδή στις 29 Οκτωβρίου. Ωστόσο, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φίλος της δήλωσε την εξαφάνισή της στις 4 Νοεμβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, καθώς είχαν περάσει αρκετές ημέρες χωρίς να έχει νέα της. Οι αναλυτές της Ασφάλειας εκτιμούν ότι η 24χρονη πιθανότατα είχε κλείσει από τη Φολέγανδρο το «ραντεβού του θανάτου». Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να συναντήθηκε με έναν άγνωστο άνδρα στο κέντρο της Αθήνας. Το σενάριο η υπόθεση να πήρε δραματική τροπή με φόντο αγοραπωλησία ουσιών έχει αποκλειστεί, καθώς τόσο η ίδια όσο και ο Καμερουνέζος φίλος της δεν φέρεται να είναι χρήστες ναρκωτικών.

Το παρελθόν της 24χρονης και η πορεία των ερευνών

Ο Καμερουνέζος φίλος της Αραμάτα, τον οποίο γνώριζε τα τελευταία δύο χρόνια, είχε ξεκινήσει τη γνωριμία τους στα camps μεταναστών, ειδικότερα της Λέρου, όπου είχε οδηγηθεί η Αραμάτα το 2024 μετά την παράνομη είσοδο στη χώρα, και στη συνέχεια σε αυτό της Κορίνθου.

Από την έρευνα των Αρχών έχει διαπιστωθεί ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Οι αστυνομικοί γυρνούν τον χρόνο πίσω και ψάχνουν το μυστικό της δολοφονίας στη Φολέγανδρο, εκτιμώντας ότι κάτι μπορεί να συνέβη εκεί και ίσως να είχε κλείσει ραντεβού με κάποιον ή κάποιους στην Αθήνα, όπου κάτι δεν πήγε καλά.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την εξιχνίαση της υπόθεσης

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. προσπαθούν να εντοπίσουν τους μεταφορείς της βαλίτσας μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Παράλληλα, λαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση και να συνθέσουν το παζλ.

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι ότι μέσα στη βαλίτσα όπου εντοπίστηκε η σορός της 24χρονης δεν υπήρχε το κινητό της τηλέφωνο, ούτε κάποιο άλλο προσωπικό της αντικείμενο, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω τις προσπάθειες για την πλήρη διαλεύκανση της μακάβριας αυτής υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos