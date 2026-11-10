Ένα βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τη δράση τριών κουκουλοφόρων που διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Ναυπάκτου τα ξημερώματα της Τρίτης. Οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, η αξία των οποίων εκτιμάται σε τουλάχιστον 60.000 ευρώ, ολοκληρώνοντας τη διάρρηξη μέσα σε μόλις τρία λεπτά. Αμέσως μετά, επιβιβάστηκαν σε κλεμμένο αυτοκίνητο και διέφυγαν, το οποίο αργότερα πυρπόλησαν σε μια προσπάθεια να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Η ταχύτητα και η μέθοδος της διάρρηξης

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα της Τρίτης. Οι τρεις δράστες έφτασαν στο σημείο με ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο αργότερα αποδείχθηκε κλεμμένο. Η μέθοδος που ακολούθησαν ήταν συγκεκριμένη και γρήγορη, καθώς χρησιμοποίησαν έναν ειδικό κόφτη για να κόψουν το μεταλλικό ρολό ασφαλείας της βιτρίνας του κοσμηματοπωλείου.

Στη συνέχεια, έσπασαν την κλειδαριά με έναν πυροσβεστήρα, εξασφαλίζοντας την είσοδό τους στο κατάστημα. Εντός του χώρου, οι άνδρες άρπαξαν όσα κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα μπορούσαν να βρουν στις προθήκες, αποφεύγοντας τις κλειδωμένες βιτρίνες. Η όλη επιχείρηση διάρρηξης και αρπαγής των κλοπιμαίων ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις τρία λεπτά, γεγονός που υποδηλώνει την οργανωμένη δράση τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συναγερμός του κοσμηματοπωλείου δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της διάρρηξης, ενώ δεν υπήρχε κάμερα ασφαλείας στο εσωτερικό του καταστήματος, διευκολύνοντας έτσι το έργο των δραστών.

Η εμφάνιση των δραστών και η λεία

Στο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, διακρίνονται καθαρά οι τρεις δράστες να είναι ντυμένοι στα μαύρα, με κουκούλες, μάσκες full face και καλυμμένα χέρια με γάντια, ώστε να μην αφήσουν κανένα αποτύπωμα ή άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίησή τους. Η εμφάνισή τους ήταν πλήρως καλυμμένη, καθιστώντας δύσκολη την αναγνώρισή τους.

Κατά την έξοδό τους από το κατάστημα, οι δράστες καταγράφηκαν να βγαίνουν τρέχοντας, μεταφέροντας μαύρες σακούλες. Αυτές οι σακούλες ήταν γεμάτες με τα κλοπιμαία, δηλαδή κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα που είχαν αρπάξει από τις προθήκες του κοσμηματοπωλείου. Η αξία των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν εκτιμάται ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 60.000 ευρώ.

Η οργανωμένη διαφυγή και η εξαφάνιση των ιχνών

Αμέσως μετά την αρπαγή των κοσμημάτων, οι τρεις κουκουλοφόροι επιβιβάστηκαν στο λευκό αυτοκίνητο με το οποίο είχαν φτάσει στο σημείο. Το όχημα αυτό, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για τη διάπραξη της διάρρηξης, ήταν κλεμμένο. Οι δράστες απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο του εγκλήματος, επιχειρώντας να χαθούν στους δρόμους της Ναυπάκτου και της ευρύτερης περιοχής.

Σε μια περαιτέρω προσπάθεια να εξαφανίσουν κάθε ίχνος της δράσης τους, οι διαρρήκτες πυρπόλησαν το κλεμμένο αυτοκίνητο. Το καμένο όχημα εντοπίστηκε αργότερα σε ένα χωράφι, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες προέβησαν σε αυτή την ενέργεια για να καταστρέψουν τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να τους συνδέσουν με την υπόθεση.

Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι μετά την πυρπόληση του οχήματος, οι δράστες πιθανόν επιβιβάστηκαν σε ένα άλλο αυτοκίνητο, με το οποίο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους να αποφύγουν τη σύλληψη και να εξαφανιστούν.

Το βίντεο ντοκουμέντο από τις κάμερες ασφαλείας

Το βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο προέρχεται από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για τις αρχές. Στις εικόνες καταγράφεται η στιγμή που οι τρεις δράστες βγαίνουν τρέχοντας από το κοσμηματοπωλείο, κρατώντας στα χέρια τους τις μαύρες σακούλες γεμάτες με τα κλοπιμαία.

Το υλικό δείχνει επίσης την άμεση επιβίβασή τους στο λευκό αυτοκίνητο και την απομάκρυνσή τους από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα. Οι εικόνες αυτές παρέχουν μια σαφή οπτική αναπαράσταση της δράσης των κουκουλοφόρων, από την έξοδό τους από το κατάστημα μέχρι τη διαφυγή τους με το όχημα, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για την εξέλιξη της έρευνας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki